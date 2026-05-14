Ключевые моменты:

Директор медцентра оформлял морякам фиктивные медсправки за деньги.

Документы выдавали без прохождения медосмотра.

Полицейские задержали подозреваемого при получении взятки.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативники управления стратегических расследований и следователи полиции Одессы пресекли деятельность руководителя сертифицированного частного учреждения. Мужчина имел право проводить медосмотры моряков, но использовал свои полномочия для собственного обогащения.

Как сообщили в областном управлении полиции, схема работала просто: директор вносил в журналы регистрации фейковые данные о якобы посещении учреждения пациентами, после чего собственноручно заполнял свидетельства, подписывал их и ставил печать. При этом «клиенты» в момент оформления документов находились за границей.

Правоохранители задокументировали как минимум три таких эпизода. По версии следствия, фигурант вносил ложные данные в журнал регистрации пациентов о якобы прохождении медосмотра моряками, после чего самостоятельно заполнял и заверял медицинские свидетельства.

В документах указывались должности, на которых мужчины могли работать – машинист, матрос и механик.

За свои «услуги» подозреваемый требовал 300 долларов и 7500 гривен.

Полицейские задержали мужчину в его рабочем кабинете во время передачи фиктивных документов доверенному лицу моряков и получения денег.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды лицом, предоставляющим публичные услуги, с использованием служебных полномочий.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности. Следствие продолжается.

