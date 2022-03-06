Работники и ФОПы, оставшиеся без доходов, получат по 6500 грн

Авторская колонка Таи Найденко: война и языковой вопрос И по языковому вопросу. У меня есть несколько дружеских советов для тех, кто поднимает сейчас эту возню в публичном пространстве. Для тех, кто демонстративно разжигает довольно вторичные разногласия. Кто отвлекает людей, которые заняты делом: делом спасения себя, близких, беженцев, делом помощи, делом обороны страны. ПОДРОБНЕЕ