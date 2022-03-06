Работники и ФОПы, оставшиеся без доходов, получат по 6500 грн

Кабинет министров принял постановление о выплате украинцам одноразовой материальной помощи в размере 6500 грн в связи с утратой части заработной платы и работы в результате проведения боевых действий.
Документ предусматривает выделение на эту программу 21,5 млн грн.
Помощь будет выплачиваться в рамках программы «е-Підтримка».
Программа стоимостью более 20 млрд грн заработает на следующей неделе. Тогда же сообщат подробности, как получить выплаты. Программа рассчитана на украинцев, которые утратили официальный доход из-за войны.