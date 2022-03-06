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Работники и ФОПы, оставшиеся без доходов, получат по 6500 грн

Работники и ФОПы, оставшиеся без доходов, получат по 6500 грн

Кабинет министров принял постановление о выплате украинцам одноразовой материальной помощи в размере 6500 грн в связи с утратой части заработной платы и работы в результате проведения боевых действий.

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Документ предусматривает выделение на эту программу 21,5 млн грн.

Помощь будет выплачиваться в рамках программы «е-Підтримка».

Программа стоимостью более 20 млрд грн заработает на следующей неделе. Тогда же сообщат подробности, как получить выплаты. Программа рассчитана на украинцев, которые утратили официальный доход из-за войны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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