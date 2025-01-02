В Одесской области начнутся масштабные проверки бизнеса

Об этом информирует ресурс Опендатабот.

Всего в 2025 году запланировано 4,7 тыс. проверок, из которых около 3,7 тыс. приходится на компании, а остальные — на ФОПы.

Ежемесячно будут проверять около 400 бизнесов: уже в январе проверят 287 предприятий, а больше всего визитов запланировано на октябрь.

По количеству запланированных проверок лидирует Киев — 18% от общего количества. На втором Одесская область — 12%.

Инспектировать будут компании в сфере оптовой торговли — более 20 %. Еще 15% проверок придется на сельское хозяйство и охоту. Тройку закрывает производство пищевых продуктов — более 6%.

Напомним, почти треть украинских бизнесов планируют закрываться в ближайшее время. Еще 20% отметили, что планируют закрыться в течении года. Основной причиной является повышение налогов.

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