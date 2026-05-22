Ключевые моменты:

На Привозе клубника подешевела с 280 до 150–180 грн за килограмм

Самая дешевая молодая картошка стоит 50 грн, огурцы — от 45 грн, помидоры — до 170 грн

В рыбных рядах толстолобика продают от 50 грн, судака — до 250 грн за килограмм

Продавцы объясняют снижение цен массовым поступлением ягоды на рынок, но не исключают нового подорожания из-за погоды и логистики

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова с утра побывала на Привозе в разгар майского сезона и узнала актуальные цены непосредственно в торговых рядах — от овощных павильонов до рыбного корпуса. В основе материала — собственные наблюдения, разговоры с продавцами и покупателями, а также реальные ценники на рынке.

Дешевле уже не будет

На Привозе, как всегда, толпа — и возле овощей, и возле рыбы, и в корпусах. Новость дня: клубника наконец подешевела, о чем продавцы сообщают буквально каждую минуту.

С самого утра в Одессе запахло клубникой так, будто лето специально рассыпали между рядами. Еще неделю назад продавцы стояли гордые и непоколебимые:

— По 280! Сладкая, как первая любовь!

А покупатели только вздыхали и спрашивали:

— Она что, золотая?

И вот сегодня всё изменилось. На ящиках уже красовались новые ценники: 180… 170… а где-то в самом конце ряда хитро улыбалась картонка с надписью: «150».

Возле неё сразу собралась толпа.

— Клубника подешевела! Берем, пока есть!

— А чего так подешевела?

— Потому что клубника пошла массово, — объясняла продавщица в большой соломенной шляпе. — Но не радуйтесь заранее. Дешевле уже не будет.

— Да вы так каждый год говорите, — смеялся мужчина с пакетом черешни.

Продавщица прищурилась:

— Дешевле — нет. А вот дороже… очень даже может быть. Солнце припечет, дождь пойдет, дорогу перекроют — и будете вспоминать эти 150, как молодость.

Покупатели переглянулись и начали брать уже не по полкило, а сразу по два. Потому что на Привозе давно знают: когда продавец говорит «дешевле не будет», это еще можно пережить. А вот когда говорит «может стать дороже» — надо хватать быстрее.

А как с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 20-30 грн;

картофель «молодой» — 50-80 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 50-170 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 45-70 грн;

огурцы — 45-80 грн;

сладкий перец — 65-100 грн;

баклажаны — 30-100 грн;

капуста — 25-40; «молодая» — 30-55 грн;

чеснок — 100-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

редис — 25-60 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 50-110 грн;

мандарины — 35-110 грн;

клубника — 150-180 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 45-90 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-270 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

ребра — 130-180 грн.

антрекот — 180-250 грн;

Свинина:

задняя часть — 200-260 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

ребра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн.

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

Фото автора