Ключевые моменты:
- На Привозе клубника подешевела с 280 до 150–180 грн за килограмм
- Самая дешевая молодая картошка стоит 50 грн, огурцы — от 45 грн, помидоры — до 170 грн
- В рыбных рядах толстолобика продают от 50 грн, судака — до 250 грн за килограмм
- Продавцы объясняют снижение цен массовым поступлением ягоды на рынок, но не исключают нового подорожания из-за погоды и логистики
Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова с утра побывала на Привозе в разгар майского сезона и узнала актуальные цены непосредственно в торговых рядах — от овощных павильонов до рыбного корпуса. В основе материала — собственные наблюдения, разговоры с продавцами и покупателями, а также реальные ценники на рынке.
Дешевле уже не будет
На Привозе, как всегда, толпа — и возле овощей, и возле рыбы, и в корпусах. Новость дня: клубника наконец подешевела, о чем продавцы сообщают буквально каждую минуту.
С самого утра в Одессе запахло клубникой так, будто лето специально рассыпали между рядами. Еще неделю назад продавцы стояли гордые и непоколебимые:
— По 280! Сладкая, как первая любовь!
А покупатели только вздыхали и спрашивали:
— Она что, золотая?
И вот сегодня всё изменилось. На ящиках уже красовались новые ценники: 180… 170… а где-то в самом конце ряда хитро улыбалась картонка с надписью: «150».
Возле неё сразу собралась толпа.
— Клубника подешевела! Берем, пока есть!
— А чего так подешевела?
— Потому что клубника пошла массово, — объясняла продавщица в большой соломенной шляпе. — Но не радуйтесь заранее. Дешевле уже не будет.
— Да вы так каждый год говорите, — смеялся мужчина с пакетом черешни.
Продавщица прищурилась:
— Дешевле — нет. А вот дороже… очень даже может быть. Солнце припечет, дождь пойдет, дорогу перекроют — и будете вспоминать эти 150, как молодость.
Покупатели переглянулись и начали брать уже не по полкило, а сразу по два. Потому что на Привозе давно знают: когда продавец говорит «дешевле не будет», это еще можно пережить. А вот когда говорит «может стать дороже» — надо хватать быстрее.
А как с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 20-30 грн;
- картофель «молодой» — 50-80 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 50-170 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-70 грн;
- огурцы — 45-80 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 30-100 грн;
- капуста — 25-40; «молодая» — 30-55 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- редис — 25-60 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 50-110 грн;
- мандарины — 35-110 грн;
- клубника — 150-180 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 45-90 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-270 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- ребра — 130-180 грн.
- антрекот — 180-250 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-260 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- ребра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн.
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Сравнивайте с прошлой неделей:
Цены на майском Привозе: где искать королевскую морковку?
Читайте также:
Еда в мусорке: почему супермаркеты выбрасывают продукты, которые ещё можно есть
Фото автора