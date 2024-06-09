Налог на надвижимость-2024: за что заставят заплатить украинцев

Налог на надвижимость-2024: за что заставят заплатить украинцев

До 1 июня 2024 года украинцы должны получить квитанции для уплаты налогов на недвижимость. При этом платить должны только имеющие жилье площадью более 60 квадратных метров (квартира) и более 120 квадратных метров (дом). А вот как и когда было получено в собственность это имущество, значения не имеет, отмечают в Государственной налоговой службе.

Сколько нужно заплатить за недвижимость в 2024 году

Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты, объясняют в Государственной налоговой службе. Налог пополняет местные бюджеты, поэтому местные власти выбирают ставку налога. Налоговый кодекс имеет ограничение: размер налога не может быть больше 1,5% минимальной зарплаты за каждый «лишний» квадратный метр площади.

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Поскольку в 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, то ставка налога рассчитывается с учетом минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2023, то есть 6700 гривен (максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6700× 5%).

Кому нужно платить налог на недвижимость?

Платить нужно тем, кто владеет жильем, площадь которого превышает норму. И оплачивается только за квадраты, ее превышающие. Так, норма для квартиры составляет 60 кв. м, а для дома – 120 кв. м.

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Считается общая площадь жилья, а не жилая. Есть еще один аспект. Если квартира поделена между несколькими собственниками (например, членами семьи), то норма для каждого применяется отдельно. К примеру, если площадь квартиры составляет 100 квадратов, но она в равных частях принадлежит мужу и жене, налог платить не нужно (при норме 60 кв. м на владельца каждому принадлежит всего по 50 кв. м).

В налоговой службе также напоминают: если просрочить уплату сроком до 30 дней, то в сумму налога будет добавлен штраф в размере 10% от начисленной суммы налога. А если оплата налога просрочена более чем на 30 дней, штраф будет составлять уже 20%.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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