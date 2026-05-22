Ключевые моменты:

  • Шевченко рассматривал Одессу как один из городов, где хотел жить после ссылки
  • План дома мечты поэта сохранился до наших дней
  • Одесситы помогали Кобзарю во время солдатчины книгами, красками и деньгами
  • В Одессе десятилетиями собирали уникальную Шевченкиану, часть которой сейчас хранится в Каневе

Материал подготовлен к 165-й годовщине перезахоронения Тараса Шевченко на Чернечьей горе — даты, которую ежегодно чтят в Шевченковском национальном заповеднике. В основе статьи — архивные письма, воспоминания современников поэта, материалы одесской Шевченкианы.

Также «Одесская жизнь» взяла комментарии у заслуженного работника культуры Украины, коллекционера и краеведа Тараса Максимюка, который более полувека исследует связи Кобзаря с Одесчиной. В статье также использованы факты о музейных коллекциях, истории перезахоронения поэта и малоизвестные свидетельства о его планах поселиться на юге Украины.

Несбывшаяся мечта Тараса Шевченко

Путешествия Шевченко по Украине давно обросли легендами, однако в Одессу он так и не попал, хотя город сыграл значительную роль в его судьбе.

Когда поэт с апреля 1847-го по май 1857-го находился в ссылке в Оренбургском крае и Казахстане, Одесса стала единственным местом моральной поддержки поэта в первые годы его солдатчины.

Шевченко в ссылке
Княжна Варвара Репнина, находившаяся в Одессе, отправляла поэту краски, книги и всё, о чём он просил в письмах, в частности «Мёртвые души» Николая Гоголя, а помещик Андрей Лизогуб — произведения Шекспира и Лермонтова, бристольский картон, кисти и краски.

Что ещё связывало Тараса Григорьевича с Одесчиной? Действительно ли он подыскивал здесь себе дом? Какие мистические события связаны с именем великого Кобзаря?

Когда подходил к концу срок ссылки Тараса Шевченко, он написал одесскому художнику Виктору Ковалёву, с которым был знаком по Академии художеств: если ему не позволят жить в столицах, он поедет в Харьков, Киев или Одессу.

Его выбор поселиться в Южной Пальмире был неслучайным. Тарасу Григорьевичу она представлялась свободным краем, сохранившим дух и уклад Запорожского казачества.

Поэтому поэт хотел в конце жизни покинуть серый и холодный Петербург и поселиться на юге Украины в уютной хатине.

Фасад дома
Проект дома. Боковой фасад
План дома, который мечтал построить Шевченко, сохранился на рисунке 1860 года. Согласно указанным размерам, его площадь должна была составлять 14×7,7 метра — всего 109 квадратных метров. В доме должны были быть большие сени, рабочий кабинет, кухня, светлица и спальня.

Большинство крестьян тогда имели трёхкамерное жильё: сени, светлицу и кладовую.

Дом по проекту Шевченко построили на Киевщине
Частично мечта Тараса Шевченко всё же сбылась: он действительно упокоился на круче над Днепром. А проект его дома мечты воплотил в жизнь Виктор Ющенко, построивший Шевченкову хату в селе Новые Безрадичи Обуховского района Киевской области.

О чём мечтает коллекционер, которому известно почти всё о великом поэте?

Коллекционер Тарас Максимюк
Мечту поселиться на Одесчине подтвердил украиновед, заслуженный работник культуры Украины, одесский коллекционер, краевед и искусствовед 82-летний Тарас Максимюк, которому известно почти всё о Тарасе Шевченко в контексте Одесчины.

За полвека энтузиаст-исследователь собрал богатую коллекцию. В неё вошли произведения украинских художников, портреты Шевченко, автографы известных писателей, живших на Одесчине, первое издание «Кобзаря» 1840 года. Кроме того — все книги о поэте, изданные в Одессе в XIX-XX веках, материалы об основателях «Братства тарасовцев», фотографии украинских актёров, игравших в шевченковских пьесах, коллекция открыток «Украина. Шевченко. Его предшественники и последователи» и многое другое.

Тарас Максимюк мечтал, чтобы его коллекция стала основой комплексного музея украинистики в Одессе. Однако городские власти так и не поддержали эту идею. Лишь в марте 2006 года на базе его частной коллекции в одесской «Просвіті» открыли музей «Одесчина — Шевченко», который по количеству уникальных экспонатов мог соперничать с любым музеем Украины. К сожалению, из-за аварийного состояния здания музей закрылся.

Как Одесса связана с Кобзарём?

– Большая часть моей Шевченкианы хранится в Каневе, прежде всего коллекция «Кобзарей», среди которых есть первое издание 1840 года. Ранее, начиная с 1968 года, часть собрания экспонировалась в Украине, Польше, США и других странах. Одесса связана с Тарасом Григорьевичем не только книгами, изданными здесь, но и местами, названными в его честь, ведь поэта в городе всегда любили, — рассказал Тарас Максимюк.

Мистика о владыке Чернечьей горы

Поэт умер 10 марта 1861 года в Петербурге, а через пятьдесят восемь дней друзья Тараса, исполняя его завещание, сумели перенести прах украинского гения и перезахоронить его «на Украине милой».

Более двух тысяч человек со всей Украины присутствовали на чествовании памяти Кобзаря.

1939 году на его могиле появился гранитный постамент и бронзовая фигура. Перед замуровыванием склепа его открыли. По свидетельствам очевидцев, в красивом гробу с окошком они увидели лицо Шевченко. Когда в гроб попал воздух, лик покойного сразу превратился в прах.

После смерти Тарас Шевченко стремительно стал мистической фигурой.

В одном из секретных рапортов царской жандармерии были зафиксированы легенды о чудодейственной силе умершего поэта. Многие люди шли причащаться к могиле Тараса.

Цитата

Атаман кубанского казачьего войска Яков Кухаренко писал Тарасу Григорьевичу из Одессы: «Ох, и любят же тебя, брат, здесь, в Украине!».

Пять фактов о Шевченко

  1. Стихотворением о смерти чумака «Ой не п’ються пива-меди…» Шевченко откликнулся на эпидемию холеры 1847-1848 годов, охватившую юг Украины.
  2. Амвросий Ждаха стал одним из первых одесских художников, создавших иллюстрированный «Кобзарь».
  3. В 1885 году скульптор Борис Эдуардс представил в Одессе первую «шевченковскую» скульптуру.
  4. В 1920 году Одесса впервые отметила Шевченковскую годовщину при советской власти.
  5. В 1928 году в Березовском районе была создана первая в СССР машинно-тракторная станция имени Шевченко.

