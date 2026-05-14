Мошенники распространяют фейковые сообщения о «повышении пенсий».

Людей заманивают на фишинговые сайты под видом ресурсов Пенсионного фонда.

Злоумышленники получают доступ к банковским картам и счетам.

Полиция советует проверять сайты и не передавать личные данные посторонним.

О новой схеме мошенничества жителей Одессы и области предупредили в областном управлении Нацполиции.

Как рассказал начальник сектора оперативного поиска и партнерства в сфере информационных технологий управления противодействия киберпреступности в Одесской области Богдан Крижановский, злоумышленники распространяют в соцсетях и мессенджерах фейковые сообщения о «повышении пенсий». Пользователям предлагают перейти по ссылке и заполнить анкету для получения выплат или уточнения данных.

«На самом деле такие ссылки ведут на фишинговые сайты, внешне похожие на официальные государственные ресурсы. При заполнении анкеты пользователи вводят персональные данные, реквизиты банковских карт, а иногда и одноразовые SMS-коды. В результате эта информация попадает в злоумышленников, которые могут получить доступ к счетам и осуществлять несанкционированные списания средств», – отметил капитан полиции.

Как не лишиться денег: советы правоохранителей

Киберполиция Одесской области дает несколько простых, но эффективных советов:

Доверяйте только официальным сайтам. Все государственные ресурсы Украины имеют домен gov.ua.

Не переходите по подозрительным ссылкам. Особенно если они присланы в мессенджерах от незнакомых лиц.

Соблюдайте цифровую гигиену. Никогда не вводите CVV-код, срок действия карты или пароли из SMS на сторонних ресурсах.

Проверяйте информацию. Если вы получили сообщение о надбавке, лучше лично позвоните в отделение Пенсионного фонда.

Напомним, ранее в Одессе задержали банду хакеров-манипуляторов.