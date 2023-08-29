Как Италия принимает наших беженцев: рассказ криворожанки после года на юге страны

Криворожанка Наталья делится рассказом о жизни на юге Италии, где она вместе с 8-летним сыном Макаром прожила почти весь первый «военный» год. Вернулась в Украину всего несколько месяцев назад.

Страна для эвакуации была выбрана не случайно: на момент вторжения в Кривом Роге гостила мама Наташиной подруги, уже 20 лет живущая около Неаполя. Поэтому вопрос «куда ехать, чтобы спасти детей» несколько семей, объединившись, решили в течение суток.

Встретили очень тепло

— Выезжали мы большой компанией в первых числах марта 2022-го, в атмосфере всеобщей паники и суматохи, поэтому дорога была очень тяжелой и заняла более пяти суток, — вспоминает Наташа. — Тем ценнее был для нас теплый прием, который мы встретили по приезде в Италию. Причем нам в первую очередь помогли местные жители, а не представители властей. Мы остановились в небольшом поселке около городка Кампобассо, где живет мама моей подруги. Конечно, ее там все знают, поэтому уровень интереса и сочувствия к новоприбывшим — четырем женщинам с четырьмя разновозрастными детьми, был очень высоким.

Буквально в первые дни для украинцев на базе местной церкви собрали колоссальный объем гуманитарной помощи. Это были в основном продукты: молоко, детское питание, макароны, консервированное мясо и томаты, фрукты, печенье, «Нутелла», оливковое масло. В дальнейшем им выдавали продуктовые наборы ежемесячно. Кроме того, беженцам, уточнив нужные размеры, собрали много одежды и обуви, причем в основном новой.

— Отдельно хочу сказать о хозяевах местных продуктовых магазинчиков, которые весь год практически ежедневно чем-то угощали наших детей, а на Пасху и Рождество дарили им шоколад и подарки, — рассказывает Наташа. — Также нас регулярно приглашали в гости соседи — на пиццу или лазанью. Но у меня сложилось впечатление, что это было скорее чисто человеческое участие, чем осознанная проукраинская позиция. Хотя, с другой стороны, итальянцы были в курсе происходящего в Украине — их ежедневный обеденный выпуск новостей начинался с пятиминутки, посвященной событиям в нашей стране.

«Пермессо» и выплат пришлось подождать

Когда суматоха первых дней осталась позади, криворожанки начали заниматься оформлением документов. Им нужно было в ближайшем полицейском управлении получить «пермессо» — вид на жительство, позволяющий законно находиться в Италии 12 месяцев и иметь доступ к медобслуживанию, рынку труда, образованию и социальным выплатам. В целом этот процесс оказался довольно долгим и бюрократичным, к тому же требовалось знание итальянского языка.

— Но большую роль играл и фактор «как повезет», — говорит Наташа. — Например, моя подруга с ребенком оформила «пермессо» и получила выплаты довольно быстро. Мы же сделали документ всего на неделю позже, а пособие ждали два месяца. А некоторые люди вообще ожидали выплат около пяти месяцев. В целом ежемесячная социальная помощь украинцам в минувшем году в Италии составляла 150 евро на ребенка и 300 евро на взрослого, выплачивали ее в течение трех месяцев.

На работу берут охотно, но платят немного

Чтобы не сидеть на шее у знакомых, уже через несколько недель после приезда Наташа с сыном стали искать квартиру. Аренда жилья там стоила от 400 евро. Но это не привычная нам «однушка», а, как правило, двухуровневая квартира, состоящая из пары комнат, большого холла и полноценной ванной. К этому нужно добавить коммуналку — минимум 100 евро.

— Для нас сумма в 500 евро была неподъемной, но благодаря знакомым мы арендовали жилье, по итальянским меркам, «за копейки» — 150 евро, — рассказывает криворожанка. — Повезло и с работой — на нее тоже устроили «по протекции», хотя в целом украинки в качестве домработниц и сиделок (без знания языка рассчитывать на что-то более престижное не приходится) там очень ценятся, потому что итальянки в плане домашней работы довольно ленивы. Например, наша соседка-итальянка всерьез считала сложным делом загрузить белье в стиральную машину, и начинала заранее вздыхать по поводу предстоящей ей вскоре «утомительной работы».

Наташу наняли как «баданте» (сиделку) пожилые супруги, которые имели серьезные проблемы со здоровьем. В ее обязанности входил контроль за тем, чтобы они по графику принимали медикаменты, приготовление завтрака и обеда, уборка в доме. Потом ее сменяла другая сиделка — она готовила ужин и оставалась на ночь.

— Я быстро освоила любимые блюда моих итальянских работодателей — это сезонный овощной суп минестроне, паста с оливковым маслом, ризотто, — рассказывает Наталья. — Но им понравилась и наша традиционная еда — картофельное пюре, борщ. Зарплата была по местным меркам небольшой — 500 евро, но зато мне разрешалось ежедневно брать с собой на работу сына, который учился дистанционно в украинской школе. К тому же хозяева помогали нам продуктами и в целом очень хорошо относились.

Невзирая на достаточно налаженную «итальянскую» жизнь, Наталья с сыном в течение года несколько раз порывались уехать домой, где их возвращения терпеливо ждал любимый муж и папа. Но родственники слали им новости об обстрелах и блэкаутах в Украине и просили повременить. Наконец, в марте 2023-го терпение наших героев лопнуло, и они вернулись в Кривой Рог.

— Несмотря на постоянные воздушные тревоги и систематические обстрелы Кривбасса, мы больше не собираемся уезжать, — говорит Наташа. — Будем все испытания, посланные судьбой, переносить вместе, семьей. Потому что за границей ты физически находишься в безопасности, но сердцем — все время дома, в Украине. И такую жизнь сложно назвать полноценной.

Плюсы и минусы жизни в Италии

К основным достоинствам страны относятся:

красивая природа и теплый климат;

обилие достопримечательностей;

понятный и мелодичный язык;

хорошее отношение обычных людей.

Но есть и минусы:

высокие цены на продукты, одежду и обувь;

дорогая аренда жилья;

бюрократия;

проблемы с медобслуживанием (прием у узкого специалиста нужно ждать минимум месяц);

специфический график работы магазинов и официальных учреждений: короткий (по сравнению с Украиной) рабочий день, длинные обеденные перерывы, в выходные и праздники все закрыто.

Цены на продукты в Италии

Хлеб 4 евро

Рис, 1 кг 2 евро

Молоко, 1 л 1,5 евро

Яйца (6 штук) 1,5 евро

Сливочное масло, 1 кг 13 евро

Оливковое масло первого

холодного отжима, 1 л 7 евро

Куриное бедро, 1 кг 5 евро

Пармезан, 1 кг 15 евро

Ирина КАДЧЕНКО



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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