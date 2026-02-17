Ключевые моменты:

Массированная атака РФ дронами и ракетами.

Прорыв ВСУ на фронте

Потери врага за сутки

Адская ночь в Украине

Российские оккупанты провели еще одну массированную атаку на Украину, использовав ударные дроны и ракеты. Основные направления ударов 17 февраля: Бурштын, Запорожье, Днепр, Лозовая, Одесса, Черноморск, Стрый и Вольнянск.

Владимир Зеленский отметил, что РФ использовали почти 400 дронов и 29 ракет разных типов, в том числе баллистику. Значительное количество было сбито, но, к сожалению, есть и попадание. Всего под ударом было 12 областей, и, к сожалению, известно о девяти раненых, в том числе – дети. Есть повреждения более десяти жилых домов, железной дороги.

В Днепре в результате обстрела повреждены частное предприятие, административные здания, жилые дома и автомобили. Там также загорелся пожар, который спасатели оперативно локализовали и потушили.

Кроме этого, в Криворожском районе получило повреждения предприятие. А в Каменском – жилой дом, хозяйственное сооружение и гараж. В Синельниковском районе, в Покровской общине, загорелся частный дом.

Добавим, что в Никопольщине враг обстрелял Никополь, Красногригорьевскую и Покровскую громады. Повреждены инфраструктурные объекты, магазины, учебный центр, жилые дома и около десяти автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Оккупанты активно обстреливали запад Украины. Утро 17 февраля в Бурштыне Ивано-Франковской области отличилось взрывами на фоне объявленной ракетной опасности. В настоящее время местные власти не комментируют возможные последствия — разрушения или жертвы. Данные уточняются.

Добавим, что Бурштынская ТЭС, расположенная в городе, уже недавно становилась объектом российских ударов.

Напомним, что враг в очередной раз атаковал Одессу. Повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура. Попадание в квартиру на верхних этажах многоэтажки. Уничтожены 2 автомобиля на СТО, повреждены складские помещения.

Наибольший прорыв за 2,5 года: ВСУ уволили более 200 км² территории

Украинские защитники на прошлой неделе осуществили самый заметный успех на фронте за последние два с половиной года, вернув под контроль более 200 квадратных километров. Такую информацию приводит Agence France-Presse, ссылаясь на аналитические оценки.

Прорыв произошел с 11 по 15 февраля – Силы обороны освободили 201 км². Эти цифры основаны на анализе Института изучения войны (ISW).

Аналитики объясняют успех возможными перебоями в коммуникациях российских сил. В частности, россияне жаловались на блокировку доступа к Starlink, что усложнило координацию и управление подразделениями на передовой, пишут военные блоггеры врага.

AFP акцентирует внимание: площадь возвращенных земель почти сравнялась со всеми российскими достижениями за весь декабрь. Это самый недельный результат с июня 2023-го, когда началось украинское контрнаступление.

ISW добавляет, что атаки ВСУ, вероятно, использовали эти временные проблемы со связью у россиян, ослабив их реакцию и боеготовность.

Потеря врага

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 890 российских окупантов, 2 танка, 3 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы и 71 единицу автомобильной техники и автоцистерн. Общие боевые потери захватчиков с 24 февраля 2022 по 17 февраля 2026 ориентировочно достигают более 1,25 млн человек, включая тысячи танков, ББМ и другой техники.