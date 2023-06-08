Украинцы за границей: как принимает беженцев Польша.

Киевлянка Диана с марта 2022 года живет в Варшаве, хотя за границу в начале войны не собиралась. В военном феврале она с семьей просто уехала подальше от обстрелов – к дальним родственникам в Черновцы. Но сидеть «на шее» у родни было непривычно и некомфортно. И когда, месяц спустя, знакомые неожиданно предложили киевлянам квартиру в польской столице – долгосрочно и дешево, «за коммуналку», — они переехали в Польшу и сегодня готовы поделиться своим опытом адаптации.

Отношение хорошее, но выплаты небольшие

— Решение о временной эмиграции далось довольно легко, потому что со мной были самые близкие — муж и сын, — рассказывает Диана. – Супруг мог выехать по возрасту, сын – по состоянию здоровья. К тому же мы были на собственном авто, поэтому согревала мысль, что Польша – максимально близко к Украине, и в любой момент можно вернуться домой. Честно говоря, мы и планировали возвращение через пару месяцев, но жизнь внесла свои коррективы. Сын по приезду в Польшу сломал ногу, после чего перенес две операции и долгую реабилитацию. Поэтому в Варшаве волей-неволей пришлось задержаться…

Несмотря на поддержку и хорошее отношение поляков (например, накануне Пасхи соседи, узнав, что в подъезде живут украинцы, оставили им под дверью корзину с праздничными деликатесами), выплаты в стране, по словам Дианы, небольшие.

Каждый украинский беженец получает:

однократно 300 злотых (около 66 евро);

еще есть ежемесячные выплаты на детей – 500 злотых на ребенка (около 110 евро);

в течение трех месяцев выдавали денежную помощь от ООН – примерно 154 евро на человека.

Также в первые месяцы войны действовала программа доплат полякам, приютившим в своих домах украинцев, поэтому было намного проще найти жилье.

Зарплата = аренда

Сейчас же снять нормальное жилье по нормальной цене – основная проблема для украинских беженцев, проживающих в крупных городах Польши.

— В частности, в Варшаве средняя цена на аренду квартиры практически совпадает с минимальной зарплатой: это около 3 тысяч злотых (660 евро), — констатирует Диана. – Учитывая, что большинство наших земляков вынуждены работать на низкоквалифицированной и непопулярной среди поляков работе (уборка офисов и цехов, сбор урожая, ночные смены на заводах и фабриках), получая как раз минималку, многие снимают не квартиры, а комнаты. Но даже комната по украинским меркам обходится недешево – от 200 евро в месяц.

В итоге арендовать отдельную квартиру может себе позволить или беженец с зарплатой выше среднего (6-7 тысяч злотых) или семья, где работают минимум два человека. К тому же, несмотря на лояльность поляков в целом, не все хотят сдавать квартиры украинцам, тем более — с маленькими детьми или животными.

Работа бывает разная

В то же время устроиться на работу, не имея особых претензий к ней, по словам Дианы, вполне реально. В частности, ей с мужем, несмотря на наличие высшего образования и достаточно успешные карьеры в Киеве, пришлось несколько месяцев потрудиться на складе обуви, сортируя и упаковывая кроксы.

— Это был весьма своеобразный опыт – я чувствовала себя персонажем фильма: как будто в параллельной реальности мой двойник ходит на склад клеить стикеры на обувные коробки, — смеется Диана. – Но, с другой стороны, теперь я знаю, что не пропаду в сложных жизненных обстоятельствах и могу зарабатывать не только интеллектуальным, но и физическим трудом. К тому же я сейчас профессионально разбираюсь в моделях и качестве кроксов, хотя скажу честно, обуть эти комфортные сабо без внутреннего протеста я смогла лишь месяца через три после увольнения…

Но спустя почти год жизни в Варшаве и освоив польский язык на уровне В2, Диана смогла найти работу по своему профилю и устроилась PR-специалистом в международный благотворительный фонд. В то же время наша героиня отмечает, что на хорошую должность в Польше, как и у нас, намного охотнее берут человека «по знакомству», чем «с улицы», даже если ваше резюме полностью соответствует вакансии.

Курсы, программы, мастер-классы

По мнению Дианы, существенно облегчает жизнь в Варшаве и большое количество различных бесплатных программ и проектов, направленных на поддержку украинских беженцев. Это языковые курсы, юридические и психологические консультации, программы повышения квалификации и помощи в трудоустройстве, наконец, разные тренинги, мастер-классы, экскурсии.

— Очень много проектов для украинцев реализует Варшавский университет, — говорит Диана, — Здесь есть специальные программы адаптации для высококвалифицированных специалистов из Украины – научных работников, преподавателей, экономистов, архитекторов и т.д. Все желающие также могут освоить на курсах базовые навыки работы в Excel, Powerpoint и даже основы программирования. Наконец, украинцы, нуждающиеся в психологической разрядке (в их числе и я), ходят в университет на арт-терапию, уроки живописи или рукоделия.

Отдельно наша героиня просила отметить, что Варшава – очень комфортный город для жизни. Здесь много зелени, скверов, детских и спортивных площадок, нет засилья высоток и ощущения перенаселения, развитая и удобная система общественного транспорта, который ходит строго по расписанию.

Коротко о ценах

Хлеб – 4 злотых (35 грн).

Подсолнечное масло, 1 л – 10 зл. (88 грн).

Куриное бедро, 1 кг – 13 зл. (114,5 грн).

Яйца, 10 шт. – 8,5 зл. (74,8 грн).

Масло, 250 г – 6,5 зл. (57,2 грн).

Молоко, 1 л – 3,5 зл. (30,8 грн).

Плюсы и минусы жизни в Польше

К безусловным плюсам можно отнести:

понятный язык, который реально выучить в сжатые сроки;

схожесть менталитетов;

поддержку и толерантность поляков;

доступные цены на продукты питания и одежду;

территориальную близость к Украине.

Основные минусы это:

сложности с жильем (дорогая аренда и восприятие украинцев как проблемных жильцов);

проблемы с медицинским обслуживанием (ургентную (скорую) помощь вам окажут, но планового приема у узкого специалиста можно ждать месяцами).

Читайте также про украинцев в Болгарии.

Ирина Кадченко.