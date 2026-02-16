Ключевые моменты:

Украинская делегация отправилась в Женеву на переговоры при участии США.

На фронте за сутки произошло 235 боевых столкновений.

ВСУ сдерживают наступление противника под Запорожьем и наносят значительные потери.

Переговоры в Женеве: что известно

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация отправилась в Женеву на переговоры, которые пройдут 17–18 февраля. Встречи состоятся при посредничестве США и будут посвящены вопросам прекращения огня и дальнейшего обмена пленными.

В ночь на 16 февраля Буданов опубликовал фото перед отправлением на следующий раунд консультаций с представителями США и России. Переговоры пройдут в трёхстороннем формате с участием спецпосланников Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Среди главных тем — контроль за соблюдением возможного перемирия и организация новых этапов обмена пленными.

Враг атаковал «Цирконами» и «шахедами»

В ночь на 16 февраля враг атаковал Украину четырьмя противокорабельными ракетами Циркон, 1 управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 62 ударными БПлА, сообщили в Воздушных силах

Противовоздушной обороной сбиты/подавлены:

2 противокорабельные ракеты Циркон,

52 вражеских БпЛА

Зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

Читайте также: Число жертв обстрела Одессы 27 января возросло до пяти

Ситуация на фронте: что происходит в Запорожской области

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 235 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный и 79 авиационных ударов, применил 224 управляемые авиабомбы.

Наиболее напряжённой остаётся ситуация на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 63 штурмовые атаки в районах нескольких населённых пунктов. На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак.

Военный эксперт Константин Машовец отмечает, что действия ВСУ в Запорожской области нельзя считать полноценным контрнаступлением. По его словам, это тактические контратаки, направленные на сдерживание продвижения российских войск и стабилизацию линии фронта.

Украинским силам удалось на отдельных участках отбросить передовые подразделения противника на несколько километров и вернуть контроль над рядом населённых пунктов. Однако о масштабном наступлении речи пока не идёт — у ВСУ ограничены ресурсы, нет преимущества в воздухе и артиллерии, а у противника остаются оперативные резервы.

Главная цель нынешних действий — сорвать планы возможной Орехово-Запорожской операции и не дать врагу выйти на выгодные позиции.

По данным Генштаба, за сутки потери российских войск составили 1180 человек. Также уничтожены четыре танка, пять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, средство ПВО, 601 беспилотник и 169 единиц автомобильной техники.