Говорит Украина: какие слова характерны для разных регионов страны

Для начала давайте поймем, что же такое «Украина»? Государство? Территория? Законы? Традиции? История? Да, да, да. Все это и еще много другого – это наша Украина. Но, прежде всего, Украина – это люди, каждый из нас – со своим мнением, знаниями, традициями и, конечно, языком.

Вы только вдумайтесь: живя в разных регионах такой большой и мультикультурной страны, общаясь часто на разных языках, будь то украинский или русский, польский или болгарский, венгерский или молдавский, татарский или иврит, мы великолепно друг друга понимаем. По крайней мере, в большинстве случаев.

Но даже если мы соседи и говорим на одном языке, наша речь имеет свои особенности – в зависимости от того, где мы выросли или долгое время жили. Так, местные жители привыкли употреблять свои особенные словечки в повседневной речи, чем могут здорово удивить приезжего, который уверен, что говорит с ними на том же языке.

Свои речевые обороты или конкретные слова могут быть даже в отдельных селах или же в разных районах больших городов. Да что там говорить: например, во многих одесских дворах и даже семьях есть свои собственные словечки, значение которых понятно только этой общности людей.

Некоторым региональным диалектам посвящены целые книги. Например, у Львова есть «Гвара. Аутентичная львовская азбука», а в Одессе — «Таки да большой полутолковый словарь одесского языка в 4-х томах». Но большинство диалектизмов, особенно если говорить о менее раскрученных туристических центрах или населенных пунктах, которые туристы вниманием вообще не жалуют, все-таки хранятся в головах жителей.

Особенность нашей страны в том, что мы можем говорить на украинском или русском, и при этом с легкостью понимать румын, молдаван, венгров, белорусов, татар и поляков. Но есть у нас в ходу особые словечки, которые могут здорово удивить любого. Что говорят в разных регионах нашей страны?

СЛОБОЖАНЩИНА: пьют из баклажки и ездят на марке

Слобожанский диалект (от Харькова до Донбасса) возник на стыке южнорусского говора со степным украинским диалектом. Чтобы узнать поближе слобожанский, достаточно почитать произведения Григория Квитки-Основьяненко или Ивана Багряного. Ну а мы делимся полезным словарем из повседневной жизни харьковчан:

Тремпель вместо вешалки. Слово произошло от фамилии владельца швейной фабрики.

вместо Слово произошло от фамилии владельца швейной фабрики. Стулка вместо стула. Стулка — это маленькая подставка для ног.

вместо Стулка — это маленькая подставка для ног. Баклажка вместо бутылки . Баклагой раньше называли деревянный сосуд.

. Баклагой раньше называли деревянный сосуд. Постоянный вместо проездного — удостоверение для проезда.

вместо удостоверение для проезда. Змейка вместо застежки-молнии .

вместо . Ампулка вместо ручки. Слово произошло от латинского ampulla — пузырек с чернилами.

вместо Слово произошло от латинского ampulla — пузырек с чернилами. Гендэль вместо забегаловки . Произошло от немецкого handel — торговля.

вместо . Произошло от немецкого handel — торговля. Марка вместо трамвая . Например, пятая марка идет.

вместо . Например, пятая марка идет. Мастерка вместо ветровки. Верхняя спортивная одежда, олимпийка.

Шо? Ля! Та нет! Та да!

В южных регионах Украины есть несколько устойчивых повседневных оборотов, которыми пользуются не одно поколение. Наше известное « шо» появилось на стыке украинского « що» и русского «что». Теперь « шоканье» — генетическая особенность украинцев, и это здорово! А вот слово «ля!», означающее большое удивление или реакцию «что происходит?», появилось в обиходе где-то в 30-х годах ХХ века. Сегодня это популярный жаргон среди молодежи. И выражение «тю», означающее «пустяк» или «недовольство», не менее популярно среди украинцев. И куда там без «та да, та нет» — выражения согласия либо несогласия.

ДОНБАСС: едят тормозок и ездят на лэйбе

Донецкая и Луганская области продолжают речевые традиции Слобожанщины. Здесь в повседневном разговоре местных жителей можно встретить и «шо» , и «тю» , и «тремпель», и «баклажку» . Но есть и свои диалектные особенности от шахтеров и местной «шпаны». В Донецке любят говорить:

Тормозок вместо обеда . Слово придумали шахтеры — от выражения «притормозить и поесть».

вместо . Слово придумали шахтеры — от выражения «притормозить и поесть». Порожняк вместо ерунды. Популярность получило благодаря Виктору Януковичу, который заявил: «Донбасс порожняк не гонит!»

вместо Популярность получило благодаря Виктору Януковичу, который заявил: «Донбасс порожняк не гонит!» Бакаи вместо водоемов. Одна из версий происхождения слова — от тюркского или монгольского «грязь» или «мусор».

вместо Одна из версий происхождения слова — от тюркского или монгольского «грязь» или «мусор». Киндейка вместо небольшой комнаты или тесного служебного помещения.

вместо или тесного служебного помещения. Лэйба вместо велосипеда.

вместо Толченка вместо пюре.

вместо Особыми словами выделяется и Луганская область. Диалект жителей сельской местности даже считают культурным наследием.

Диалект жителей сельской местности даже считают культурным наследием. Каун вместо кавуна (арбуза).

вместо (арбуза). Лутка, притолка вместо дверной рамы .

вместо . Багет вместо карниза.

вместо Мятка вместо картофельного пюре.

вместо Цыберка вместо ведра.

вместо Трухляк вместо дуршлага.

Как говорят в Днепре?

Днепряне также могут обогатить речь туриста новыми словами:

Лента вместо пара (занятия в вузе).

вместо (занятия в вузе). Времья вместо времени.

вместо Пэрвый вместо первого.

вместо Хворотка вместо калитки .

вместо . Тяпка вместо сапки.

вместо Турица вместо грязи.

вместо Кукургус вместо кукурузы.

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА: цьомают в бузю и ходят на дефиляды

Западная часть нашей страны славится своими традициями и уникальным говором. Некоторые местные выражения запросто поставят в тупик даже человека, хорошо знающего украинский язык:

Ровер, лисапед, колесо и биглици вместо велосипеда.

вместо Бараболя, бульба, крумпля, бандз, рипа и мандебурка вместо картошки.

вместо Бузьок, чорногуз вместо аиста.

вместо Пательна, жаровня, палачинта, рондель вместо сковородки.

вместо Малай вместо кукурузы.

вместо Гарадичи вместо лестницы.

вместо Любаски вместо любовницы.

вместо Цьомати в бузю вместо целовать в губы.

вместо Зализко вместо утюга .

вместо . Сделать фризуру вместо прически.

вместо Устроить дефиляду вместо праздника.

Ранее мы рассказывали о том, где в Одессе можно выучить украинский язык бесплатно.

ОТ ОДЕССЫ ДО КРЫМА: едят рачки и встречают отдыхалок

Одесский язык давно завоевал статус «национального». Именно его использовали в своих произведениях Исаак Бабель, Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил Жванецкий. И несмотря на то, что местный диалект меняется, у нас все же остались любимые выражения и жаргонизмы. Итак, мы любим говорить:

Фармазон вместо обманщика и лгуна. Слово появилось в XIX веке как искаженное «франкмасоны».

вместо Слово появилось в XIX веке как искаженное «франкмасоны». Химины куры вместо сомнительного дела или бракованного товара.

вместо или бракованного товара. Кастрюльщик вместо таксиста или перевозчика.

вместо или перевозчика. Рачки вместо креветок.

вместо Пшонка вместо вареной кукурузы.

вместо Кецик вместо кусочка.

вместо Кагал вместо толпы.

вместо Шухер вместо тревоги или скандала.

вместо или Ксива вместо документа.

вместо Парадное вместо подъезда.

Есть у нас в разговоре и болгарские, и румынские, и молдавские слова. Мы говорим бодега вместо наливайки и флеш вместо бутылки со спиртным. Также в Бессарабии, в Николаеве и Херсоне любят говорить: синие вместо баклажанов, гута вместо айвы, кабак вместо тыквы.

В Крыму автомобиль водят карпалы вместо таксистов, а на пляже можно встретить отдыхаек вместо туристов.

КЛАССИЧЕСКАЯ УКРАИНА: Киев и Полтава

Сегодня Киев и Полтаву считают родиной литературного украинского языка. Эти области подарили нам Григория Сковороду, Николая Гоголя, Ивана Котляревского, Олену Пчилку, Панаса Мирного, Григора Тютюнника, Михаила Булгакова, Максима Рыльского, Андрея Малышко и Тараса Шевченко. Но жители этих мест все равно привнесли в речь собственный диалект.

В Киеве говорят:

Грач вместо таксиста.

вместо Шухляда вместо ящика.

вместо Гендель вместо кафе.

вместо Дядя вместо мужчины.

вместо Тетя вместо женщины.

вместо Бровка вместо бордюра.

вместо Труба вместо конца чему-то.

вместо На Полтавщине обычно говорят:

Веселуха вместо радуги.

вместо Ляскавыця вместо грома.

вместо Мыгунка вместо молнии.

вместо Глыва вместо груши.

вместо Кепчук вместо кетчупа.

вместо Када вместо когда.

Заглавное фото: dnepr.info

Ранее мы рассказывали о том, кто должен сдавать экзамены на знание украинского языка.