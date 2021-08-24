Новости Одессы и Одесской области

Говорит Украина: какие слова характерны для разных регионов страны

Говорит Украина: какие слова характерны для разных регионов страны

«Одесская жизнь» в честь 30-летия Независимости Украины и решила изучить словарный запас нашей страны.

Для начала давайте поймем, что же такое «Украина»? Государство? Территория? Законы? Традиции? История? Да, да, да. Все это и еще много другого – это наша Украина. Но, прежде всего, Украина – это люди, каждый из нас – со своим мнением, знаниями, традициями и, конечно, языком.

Вы только вдумайтесь: живя в разных регионах такой большой и мультикультурной страны, общаясь часто на разных языках, будь то украинский или русский, польский или болгарский, венгерский или молдавский, татарский или иврит, мы великолепно друг друга понимаем. По крайней мере, в большинстве случаев.

Но даже если мы соседи и говорим на одном языке, наша речь имеет свои особенности – в зависимости от того, где мы выросли или долгое время жили. Так, местные жители привыкли употреблять свои особенные словечки в повседневной речи, чем могут здорово удивить приезжего, который уверен, что говорит с ними на том же языке.

Свои речевые обороты или конкретные слова могут быть даже в отдельных селах или же в разных районах больших городов. Да что там говорить: например, во многих одесских дворах и даже семьях есть свои собственные словечки, значение которых понятно только этой общности людей.

украинские диалекты

Инфографика: Сегодня.UA

Некоторым региональным диалектам посвящены целые книги. Например, у Львова есть «Гвара. Аутентичная львовская азбука», а в Одессе — «Таки да большой полутолковый словарь одесского языка в 4-х томах». Но большинство диалектизмов, особенно если говорить о менее раскрученных туристических центрах или населенных пунктах, которые туристы вниманием вообще не жалуют, все-таки хранятся в головах жителей.

Особенность нашей страны в том, что мы можем говорить на украинском или русском, и при этом с легкостью понимать румын, молдаван, венгров, белорусов, татар и поляков. Но есть у нас в ходу особые словечки, которые могут здорово удивить любого. Что говорят в разных регионах нашей страны?

СЛОБОЖАНЩИНА: пьют из баклажки и ездят на марке

Слобожанский диалект (от Харькова до Донбасса) возник на стыке южнорусского говора со степным украинским диалектом. Чтобы узнать поближе слобожанский, достаточно почитать произведения Григория Квитки-Основьяненко или Ивана Багряного. Ну а мы делимся полезным словарем из повседневной жизни харьковчан:

  • Тремпель вместо вешалки. Слово произошло от фамилии владельца швейной фабрики.
  • Стулка вместо стула. Стулка — это маленькая подставка для ног.
  • Баклажка вместо бутылки. Баклагой раньше называли деревянный сосуд.
  • Постоянный вместо проездного — удостоверение для проезда.
  • Змейка вместо застежки-молнии.
  • Ампулка вместо ручки. Слово произошло от латинского ampulla — пузырек с чернилами.
  • Гендэль вместо забегаловки. Произошло от немецкого handel — торговля.
  • Марка вместо трамвая. Например, пятая марка идет.
  • Мастерка вместо ветровки. Верхняя спортивная одежда, олимпийка.

Шо? Ля! Та нет! Та да!

В южных регионах Украины есть несколько устойчивых повседневных оборотов, которыми пользуются не одно поколение. Наше известное « шо» появилось на стыке украинского « що» и русского «что». Теперь « шоканье» — генетическая особенность украинцев, и это здорово! А вот слово «ля!», означающее большое удивление или реакцию «что происходит?», появилось в обиходе где-то в 30-х годах ХХ века. Сегодня это популярный жаргон среди молодежи. И выражение «тю», означающее «пустяк» или «недовольство», не менее популярно среди украинцев. И куда там без «та да, та нет» — выражения согласия либо несогласия.

ДОНБАСС: едят тормозок и ездят на лэйбе

Донецкая и Луганская области продолжают речевые традиции Слобожанщины. Здесь в повседневном разговоре местных жителей можно встретить и «шо» , и «тю» , и «тремпель», и «баклажку» . Но есть и свои диалектные особенности от шахтеров и местной «шпаны». В Донецке любят говорить:

  • Тормозок вместо обеда. Слово придумали шахтеры — от выражения «притормозить и поесть».
  • Порожняк вместо ерунды. Популярность получило благодаря Виктору Януковичу, который заявил: «Донбасс порожняк не гонит!»
  • Бакаи вместо водоемов. Одна из версий происхождения слова — от тюркского или монгольского «грязь» или «мусор».
  • Киндейка вместо небольшой комнаты или тесного служебного помещения.
  • Лэйба вместо велосипеда.
  • Толченка вместо пюре.
  • Особыми словами выделяется и Луганская область. Диалект жителей сельской местности даже считают культурным наследием.
  • Каун вместо кавуна (арбуза).
  • Лутка, притолка вместо дверной рамы.
  • Багет вместо карниза.
  • Мятка вместо картофельного пюре.
  • Цыберка вместо ведра.
  • Трухляк вместо дуршлага.

Как говорят в Днепре?

Днепряне также могут обогатить речь туриста новыми словами:

  • Лента вместо пара (занятия в вузе).
  • Времья вместо времени.
  • Пэрвый вместо первого.
  • Хворотка вместо калитки.
  • Тяпка вместо сапки.
  • Турица вместо грязи.
  • Кукургус вместо кукурузы.

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА: цьомают в бузю и ходят на дефиляды

Ґвара

Ґвара. Автентична львівська абетка

Западная часть нашей страны славится своими традициями и уникальным говором. Некоторые местные выражения запросто поставят в тупик даже человека, хорошо знающего украинский язык:

  • Ровер, лисапед, колесо и биглици вместо велосипеда.
  • Бараболя, бульба, крумпля, бандз, рипа и мандебурка вместо картошки.
  • Бузьок, чорногуз вместо аиста.
  • Пательна, жаровня, палачинта, рондель вместо сковородки.
  • Малай вместо кукурузы.
  • Гарадичи вместо лестницы.
  • Любаски вместо любовницы.
  • Цьомати в бузю вместо целовать в губы.
  • Зализко вместо утюга.
  • Сделать фризуру вместо прически.
  • Устроить дефиляду вместо праздника.

Ранее мы рассказывали о том, где в Одессе можно выучить украинский язык бесплатно.

ОТ ОДЕССЫ ДО КРЫМА: едят рачки и встречают отдыхалок

одесский словарь

Таки да большой полутолковый словарь одесского языка в 4-х томах

Одесский язык давно завоевал статус «национального». Именно его использовали в своих произведениях Исаак Бабель, Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил Жванецкий. И несмотря на то, что местный диалект меняется, у нас все же остались любимые выражения и жаргонизмы. Итак, мы любим говорить:

  • Фармазон вместо обманщика и лгуна. Слово появилось в XIX веке как искаженное «франкмасоны».
  • Химины куры вместо сомнительного дела или бракованного товара.
  • Кастрюльщик вместо таксиста или перевозчика.
  • Рачки вместо креветок.
  • Пшонка вместо вареной кукурузы.
  • Кецик вместо кусочка.
  • Кагал вместо толпы.
  • Шухер вместо тревоги или скандала.
  • Ксива вместо документа.
  • Парадное вместо подъезда.

Есть у нас в разговоре и болгарские, и румынские, и молдавские слова. Мы говорим бодега вместо наливайки и флеш вместо бутылки со спиртным. Также в Бессарабии, в Николаеве и Херсоне любят говорить: синие вместо баклажанов, гута вместо айвы, кабак вместо тыквы.

В Крыму автомобиль водят карпалы вместо таксистов, а на пляже можно встретить отдыхаек вместо туристов.

КЛАССИЧЕСКАЯ УКРАИНА: Киев и Полтава

Сегодня Киев и Полтаву считают родиной литературного украинского языка. Эти области подарили нам Григория Сковороду, Николая Гоголя, Ивана Котляревского, Олену Пчилку, Панаса Мирного, Григора Тютюнника, Михаила Булгакова, Максима Рыльского, Андрея Малышко и Тараса Шевченко. Но жители этих мест все равно привнесли в речь собственный диалект.

В Киеве говорят:

  • Грач вместо таксиста.
  • Шухляда вместо ящика.
  • Гендель вместо кафе.
  • Дядя вместо мужчины.
  • Тетя вместо женщины.
  • Бровка вместо бордюра.
  • Труба вместо конца чему-то.
  • На Полтавщине обычно говорят:
  • Веселуха вместо радуги.
  • Ляскавыця вместо грома.
  • Мыгунка вместо молнии.
  • Глыва вместо груши.
  • Кепчук вместо кетчупа.
  • Када вместо когда.

Заглавное фото: dnepr.info

Ранее мы рассказывали о том, кто должен сдавать экзамены на знание украинского языка.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить