Говорит Украина: какие слова характерны для разных регионов страны

«Одесская жизнь» в честь 30-летия Независимости Украины и решила изучить словарный запас нашей страны.
Для начала давайте поймем, что же такое «Украина»? Государство? Территория? Законы? Традиции? История? Да, да, да. Все это и еще много другого – это наша Украина. Но, прежде всего, Украина – это люди, каждый из нас – со своим мнением, знаниями, традициями и, конечно, языком.
Вы только вдумайтесь: живя в разных регионах такой большой и мультикультурной страны, общаясь часто на разных языках, будь то украинский или русский, польский или болгарский, венгерский или молдавский, татарский или иврит, мы великолепно друг друга понимаем. По крайней мере, в большинстве случаев.
Но даже если мы соседи и говорим на одном языке, наша речь имеет свои особенности – в зависимости от того, где мы выросли или долгое время жили. Так, местные жители привыкли употреблять свои особенные словечки в повседневной речи, чем могут здорово удивить приезжего, который уверен, что говорит с ними на том же языке.
Свои речевые обороты или конкретные слова могут быть даже в отдельных селах или же в разных районах больших городов. Да что там говорить: например, во многих одесских дворах и даже семьях есть свои собственные словечки, значение которых понятно только этой общности людей.
Некоторым региональным диалектам посвящены целые книги. Например, у Львова есть «Гвара. Аутентичная львовская азбука», а в Одессе — «Таки да большой полутолковый словарь одесского языка в 4-х томах». Но большинство диалектизмов, особенно если говорить о менее раскрученных туристических центрах или населенных пунктах, которые туристы вниманием вообще не жалуют, все-таки хранятся в головах жителей.
Особенность нашей страны в том, что мы можем говорить на украинском или русском, и при этом с легкостью понимать румын, молдаван, венгров, белорусов, татар и поляков. Но есть у нас в ходу особые словечки, которые могут здорово удивить любого. Что говорят в разных регионах нашей страны?
СЛОБОЖАНЩИНА: пьют из баклажки и ездят на марке
Слобожанский диалект (от Харькова до Донбасса) возник на стыке южнорусского говора со степным украинским диалектом. Чтобы узнать поближе слобожанский, достаточно почитать произведения Григория Квитки-Основьяненко или Ивана Багряного. Ну а мы делимся полезным словарем из повседневной жизни харьковчан:
- Тремпель вместо вешалки. Слово произошло от фамилии владельца швейной фабрики.
- Стулка вместо стула. Стулка — это маленькая подставка для ног.
- Баклажка вместо бутылки. Баклагой раньше называли деревянный сосуд.
- Постоянный вместо проездного — удостоверение для проезда.
- Змейка вместо застежки-молнии.
- Ампулка вместо ручки. Слово произошло от латинского ampulla — пузырек с чернилами.
- Гендэль вместо забегаловки. Произошло от немецкого handel — торговля.
- Марка вместо трамвая. Например, пятая марка идет.
- Мастерка вместо ветровки. Верхняя спортивная одежда, олимпийка.
Шо? Ля! Та нет! Та да!
В южных регионах Украины есть несколько устойчивых повседневных оборотов, которыми пользуются не одно поколение. Наше известное « шо» появилось на стыке украинского « що» и русского «что». Теперь « шоканье» — генетическая особенность украинцев, и это здорово! А вот слово «ля!», означающее большое удивление или реакцию «что происходит?», появилось в обиходе где-то в 30-х годах ХХ века. Сегодня это популярный жаргон среди молодежи. И выражение «тю», означающее «пустяк» или «недовольство», не менее популярно среди украинцев. И куда там без «та да, та нет» — выражения согласия либо несогласия.
ДОНБАСС: едят тормозок и ездят на лэйбе
Донецкая и Луганская области продолжают речевые традиции Слобожанщины. Здесь в повседневном разговоре местных жителей можно встретить и «шо» , и «тю» , и «тремпель», и «баклажку» . Но есть и свои диалектные особенности от шахтеров и местной «шпаны». В Донецке любят говорить:
- Тормозок вместо обеда. Слово придумали шахтеры — от выражения «притормозить и поесть».
- Порожняк вместо ерунды. Популярность получило благодаря Виктору Януковичу, который заявил: «Донбасс порожняк не гонит!»
- Бакаи вместо водоемов. Одна из версий происхождения слова — от тюркского или монгольского «грязь» или «мусор».
- Киндейка вместо небольшой комнаты или тесного служебного помещения.
- Лэйба вместо велосипеда.
- Толченка вместо пюре.
- Особыми словами выделяется и Луганская область. Диалект жителей сельской местности даже считают культурным наследием.
- Каун вместо кавуна (арбуза).
- Лутка, притолка вместо дверной рамы.
- Багет вместо карниза.
- Мятка вместо картофельного пюре.
- Цыберка вместо ведра.
- Трухляк вместо дуршлага.
Как говорят в Днепре?
Днепряне также могут обогатить речь туриста новыми словами:
- Лента вместо пара (занятия в вузе).
- Времья вместо времени.
- Пэрвый вместо первого.
- Хворотка вместо калитки.
- Тяпка вместо сапки.
- Турица вместо грязи.
- Кукургус вместо кукурузы.
ЗАПАДНАЯ УКРАИНА: цьомают в бузю и ходят на дефиляды
Западная часть нашей страны славится своими традициями и уникальным говором. Некоторые местные выражения запросто поставят в тупик даже человека, хорошо знающего украинский язык:
- Ровер, лисапед, колесо и биглици вместо велосипеда.
- Бараболя, бульба, крумпля, бандз, рипа и мандебурка вместо картошки.
- Бузьок, чорногуз вместо аиста.
- Пательна, жаровня, палачинта, рондель вместо сковородки.
- Малай вместо кукурузы.
- Гарадичи вместо лестницы.
- Любаски вместо любовницы.
- Цьомати в бузю вместо целовать в губы.
- Зализко вместо утюга.
- Сделать фризуру вместо прически.
- Устроить дефиляду вместо праздника.
Ранее мы рассказывали о том, где в Одессе можно выучить украинский язык бесплатно.
ОТ ОДЕССЫ ДО КРЫМА: едят рачки и встречают отдыхалок
Одесский язык давно завоевал статус «национального». Именно его использовали в своих произведениях Исаак Бабель, Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил Жванецкий. И несмотря на то, что местный диалект меняется, у нас все же остались любимые выражения и жаргонизмы. Итак, мы любим говорить:
- Фармазон вместо обманщика и лгуна. Слово появилось в XIX веке как искаженное «франкмасоны».
- Химины куры вместо сомнительного дела или бракованного товара.
- Кастрюльщик вместо таксиста или перевозчика.
- Рачки вместо креветок.
- Пшонка вместо вареной кукурузы.
- Кецик вместо кусочка.
- Кагал вместо толпы.
- Шухер вместо тревоги или скандала.
- Ксива вместо документа.
- Парадное вместо подъезда.
Есть у нас в разговоре и болгарские, и румынские, и молдавские слова. Мы говорим бодега вместо наливайки и флеш вместо бутылки со спиртным. Также в Бессарабии, в Николаеве и Херсоне любят говорить: синие вместо баклажанов, гута вместо айвы, кабак вместо тыквы.
В Крыму автомобиль водят карпалы вместо таксистов, а на пляже можно встретить отдыхаек вместо туристов.
КЛАССИЧЕСКАЯ УКРАИНА: Киев и Полтава
Сегодня Киев и Полтаву считают родиной литературного украинского языка. Эти области подарили нам Григория Сковороду, Николая Гоголя, Ивана Котляревского, Олену Пчилку, Панаса Мирного, Григора Тютюнника, Михаила Булгакова, Максима Рыльского, Андрея Малышко и Тараса Шевченко. Но жители этих мест все равно привнесли в речь собственный диалект.
В Киеве говорят:
- Грач вместо таксиста.
- Шухляда вместо ящика.
- Гендель вместо кафе.
- Дядя вместо мужчины.
- Тетя вместо женщины.
- Бровка вместо бордюра.
- Труба вместо конца чему-то.
- На Полтавщине обычно говорят:
- Веселуха вместо радуги.
- Ляскавыця вместо грома.
- Мыгунка вместо молнии.
- Глыва вместо груши.
- Кепчук вместо кетчупа.
- Када вместо когда.
Заглавное фото: dnepr.info
Ранее мы рассказывали о том, кто должен сдавать экзамены на знание украинского языка.