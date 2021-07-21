Многие уже слышали, что с 16 июля в кино и сериалах должны говорить на украинском. И с этим все понятно. Но что еще изменилось и какие нормы закона об украинском языке вступили в силу?

И самое главное — кто будет сдавать экзамены? Давайте разбираться.

Это правда, что отметку о знании украинского языка внесут отдельной графой в паспорт?

Это неправда. Уровень владения языком действительно будут вносить в специальный документ — государственный сертификат. В законе говорится, что после 16 июля 2021 года этот документ понадобится некоторым должностным лицам для приема на работу. Чтобы получить сертификат, нужно сдать бесплатный экзамен.

Теперь каждый чиновник обязан сдавать экзамен?

Не каждый. Если человек уже работает в государственной системе, то никто не будет требовать от него сертификат на знание языка. Другое дело, когда чиновник двигается по карьерной лестнице или участвует в конкурсе на какую-нибудь должность. В этом случае придется подтверждать свои способности. Стоит отметить, что вопросы для экзамена подобраны как-будто специально для чиновников — с характерными речевыми оборотами и особенностями. Вы сами можете убедиться. На сайте Национальной комиссии по вопросам государственного языка опубликовали образцы заданий по теме «Культура речи».

Что насчет учителей и врачей?

Сдавать экзамен не обязательно. Достаточно показать документ об образовании: аттестат или диплом, в котором должен быть предмет «Украинский язык». Это же касается местных депутатов, офицеров-контрактников, адвокатов, нотариусов, полицейских рядового и сержантского состава, а также ученых.

А те кто не связан с государством?

Подтверждать уровень владения языком не нужно. Если речь о публичных мероприятиях, например концертах или соревнованиях, то они проходят на украинском языке. И не важно кто является организатором, государство или частное лицо. Ведущие и конферансье должны говорить на украинском. Когда же человек не владеет государственным языком, то его выступление нужно сопроводить переводом. Исключением являются только фонограммы и песни, их используют «как есть».

Экскурсии по Одессе будут на украинском?

Граждане Украины могут потребовать от экскурсовода или сотрудника музея говорить на украинском. Для иностранных туристов можно сделать исключение и общаться на их языке. Но это не должно ущемлять прав украинцев, которые могут быть в одной группе с иностранцами. Поэтому уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рекомендует в таких случаях вести экскурсию на украинском, а для иностранцев отдельно переводить.

Мы уже рассказывали, какие штрафы предусмотрены за нарушение закона об украинском языке.

Фото: UNIAN