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Где в Одессе можно выучить украинский язык бесплатно?

Где в Одессе можно выучить украинский язык бесплатно?

У многих одесситов в связи с принятием языкового закона появилась необходимость в изучении украинского языка. Одним это нужно для работы, а другие просто хотят улучшить свои знания, чтобы общаться на украинском. В нашу редакцию стали обращаться читатели с просьбой выяснить, где в Одессе можно выучить украинский язык, не затрачивая на это больших денег.

Изучение любого языка имеет и неоспоримое преимущество – благотворно влияет на память и уровень интеллекта. А еще в знании украинского языка есть и практический момент: возможность читать современную отечественную литературу и смотреть фильмы на языке оригинала.

Для тех, кто не может или не хочет оплачивать дорогостоящие языковые курсы, в Одессе проводится бесплатная подготовка по украинскому языку. Она проходит в библиотеке имени Грушевского каждую субботу в 13.00, в отделе социокультурной деятельности, который располагается на первом этаже библиотеки.

На курсы принимают взрослых людей без ограничения возраста.

При посещении курсов необходимо соблюдать все карантинные меры безопасности и иметь при себе защитные медицинские маски.

Те же, кто очень занят и не успевает посещать курсы лично, могут попытаться изучить язык в интернет-школе.

 Куда обращаться?

  • Библиотека имени Грушевского, ул. Троицкая, 49/51. Тел.: (048)722-50-69.
  • Интернет-курсы по изучению украинского языка «Є-мова» – сайт: emova.language-ua.online, страничка в Фейсбуке: facebook.com/emovaua.

 

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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