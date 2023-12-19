Традиции Украинского Рождества: праздники, песни, обряды, блюда и гадания

Жизненная мудрость и праведный образ жизни наших предков прописаны в обычаях, праздниках, обрядах и фольклоре. Крепкими узелками они связали нашу нацию в единое целое, сохранив ее идентичность, наполнив украинцев живительным и неисчерпаемым духовным источником.
Щедрые песнопения зимних праздников
Празднично-обрядовая культура Украины базируется на древних ритуалах и традициях. Больше всего их приходится на рождественско-новогодний цикл, связанный с возрождением нового солнца.
На Любашевщине издавна занимаются сохранением культурных традиций края, народных праздников. Для этого еще в 2012 году представители благотворительного фонда «Родной край» организовали фестиваль-конкурс народных праздников и обрядов «Рождественские песнопения».
Выбор недаром пал на зимний период, ведь он щедр на колядки, щедривки, посевные и крещенские песни, а также — гадания. Это, прежде всего, празднование:
- дня Андрея Первозванного (30 ноября);
- Наума (1 декабря);
- Николая Чудотворца (6 декабря);
- Святого вечера (24 декабря);
- Рождества (25 декабря);
- Меланки и Василия (1-2 января);
- Крещения (6 января);
- Сретения (2 февраля) и Масленицы.
Впоследствии в Любашевке стартовал фестиваль народных гуляний «Зимние праздники и обряды». Творческие коллективы мастерски воспроизводили весь колорит украинских ритуалов — с танцами, песнями, гаданиями, традиционными персонажами и угощениями.
Святой вечер, или Сочельник
Вечер перед Рождеством называется Сочельник. Каждая семья с волнением ждет, когда на небе появится первая звезда, чтобы сесть за предрождественский стол. В этом году по новому календарю будем праздновать 24 декабря.
На Сочельник готовят 12 постных блюд, символизирующих каждый месяц года и апостолов Христа. По углам стола ставят головки чеснока, которые защищают всю семью от злых духов. Главное блюдо — кутья. Ее готовят из толченой пшеницы и заправляют маком, медом, изюмом, орехами. Обязательно ставят узвар, вареники с картофелем или капустой, постный борщ с грибными ушками, постные голубцы из тертого картофеля, грибную подливу, фасоль, горох, тушеную капусту, лампухи (пончики), соленья и овощи. Помолившись, приступают к праздничной трапезе. Блюда со стола не убирают, поскольку ночью в дом приходят духи предков, чтобы также поужинать.
Светлый праздник Рождества Христова
По новому летоисчислению православные церкви Европы еще в 1924 году перешли на празднование Рождества Христова 25 декабря. Кроме Вселенского патриарха, в этот день Рождество празднуют Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и многие другие православные церкви. С сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь также перешли на новоюлианский календарь. В то же время в ПЦУ отмечали, что верующие могут отмечать церковные праздники как по новому, так и по старому календарю.
В целом более 75 процентов православных мира считают праздником именно 25 декабря, и только около 25 процентов продолжают придерживаться другой даты, 7 января. Среди последних — Иерусалимская, русская, Сербская, Грузинская и украинские православные церкви.
Празднование Рождества традиционно начинается с церковной службы. Затем семья собирается за праздничным завтраком. Вечером наступает пора колядок, а на стол ставят блюда: буженину, домашнюю колбасу, кровянку, холодец, сладости.
В период Рождественских праздников можно вдоволь полакомиться всякими вкусностями, самые популярные из которых — пончики. Еще с давних времен они являются сладким символом Рождества и традиционным блюдом на праздничном столе. Чаще всего их пекут с маком, вишневым или розовым вареньем. Некоторые хозяйки в Сочельник любят подшучивать над гостями и кладут в пампушки всевозможные символические начинки.
По поверью, у того, кому попадется пончик, начиненный солью, весь год пройдет в нелегком труде. Если вместо мака попался перец, следует готовиться к сюрпризам в новом году. Кто попробует пончик с копейкой внутри, тот разбогатеет. А начинка из меда свидетельствует о любви или скорой свадьбе.
Над Вертепом — звезда ясная
Вертепные действа своими корнями уходят еще в глубокую древность. Удивительно колоритных вертепников можно встретить в Агафиевке, что на Подольщине.
За 72 года, с тех пор как бойков с корнями вырвали из родного села Михнивец, что в западной Бойковщине, и переселили в засушливые степные села Агафиевка, Пилиповка и Романовка, они не распылили своих древних традиций. Долгожительница Анна Пришляк рассказала, что на Сочельник образы одевают в праздничные полотенца, скамьи застилают коврами, пол — домоткаными дорожками. Хозяин ставит под иконами Дидуха, растряхивает сено по полу. Пучки сена, зелье и чеснок кладут на углы стола, который накрывают праздничной скатертью. Затем кладут хлеб, кутью, 12 различных постных блюд, зажигают свечу. Дети катаются по сену, чтобы были здоровы и чтобы в доме добро не переводилось. Еще обвязывают фруктовые деревья соломенными перевеслами и пугают их топором, чтобы родили обильно, связывают ложки после ужина, чтобы в следующем году скот не разбредался по пастбищу или чтобы семья была вместе и тому подобное.
В первое после переселения Рождество 1952 года ряженые в древние обрядовые маски бойковские вертепники ходили из дома в дом поздравлять людей с рождением Иисуса Христа. В советское время запрещалось открыто проводить такие действа, поэтому бойковским переселенцам приходилось делать это тайно.
Вертепники ходят по селу и колядуют:
Со святым Рождеством поздравляем,
Всем здоровья вам желаем:
Хозяину — на волы,
Хозяйке — на наседки,
Парням-девушкам — на гуляния,
Малым детям — забавы,
Христу-Богу — величание!
Обязательными участниками живого вертепа являются Пастушки, Цари, Ангел, Ирод, Мойша, Цыган, Смерть, Черт, Солдат и другие персонажи. Традиционно сюжет разворачивается вокруг библейской истории рождения Иисуса Христа.
Ежегодно театрализованный коллектив, который по бойковской традиции ходит по селу, с радостью принимают в каждом доме. Появление вертепников в колоритных костюмах вызывает восхищение, ведь, поздравляя хозяев с Рождеством Христовым, они приносят в дом радость и Божье благословение. Пастушки поздравляют и посевают пшеницей, рожью, зернами льна, яблок или груш, Цари Христа прославляют. Комические роли отведены стилизованным фигурам — Черту, Смерти с косой, Ироду.
Со старшим поколением уходит в небытие и говор жителей западной Бойковщины. Правда, с тех пор, как в Агафиевке возведен греко-католический храм, там еще поют по-бойковски «Многії літа». С появлением в селе греко-католического священника Романа-Павла Монтецкого вернулась традиция ходить по селу и освящать помещения. До недавнего времени в сельском клубе существовал музей бойковской культуры и быта. Сейчас же крохи из его многочисленных экспонатов хранятся в школе.
Как нагадать счастливую судьбу?
На период зимних праздников больше всего приходится традиционных гаданий — на протяжении всех Рождественских праздников до Крещения.
Гадания были разными:
- кто первый пройдет по улице мимо ворот — тот и будет суженым. Спрашивали у незнакомых прохожих имя;
- прислушивались, откуда лаяла собака, — оттуда ждать сватов;
- считали, сколько и каких кольев у плетня, при этом приговаривали: «старый, молодой, бедный, богатый, кривой, вдовец-молодец…», и так до девятого кола;
- бросали сапога и дергали с чужой крыши солому и считали стебли — хорошо, когда четное число, — будет девушка скоро в паре и прочее.
Молодым всегда хочется заглянуть в будущее, и они верят, что именно в эти волшебные вечера таинственная Судьба услышит их и даст ответ, с кем суждено обручиться.
В следующих номерах газеты мы расскажем об остальных зимних праздниках и традициях их празднования.