Традиции Украинского Рождества: праздники, песни, обряды, блюда и гадания

Щедрые песнопения зимних праздников

Празднично-обрядовая культура Украины базируется на древних ритуалах и традициях. Больше всего их приходится на рождественско-новогодний цикл, связанный с возрождением нового солнца.

На Любашевщине издавна занимаются сохранением культурных традиций края, народных праздников. Для этого еще в 2012 году представители благотворительного фонда «Родной край» организовали фестиваль-конкурс народных праздников и обрядов «Рождественские песнопения».

Выбор недаром пал на зимний период, ведь он щедр на колядки, щедривки, посевные и крещенские песни, а также — гадания. Это, прежде всего, празднование:

дня Андрея Первозванного (30 ноября);

Наума (1 декабря);

Николая Чудотворца (6 декабря);

Святого вечера (24 декабря);

Рождества (25 декабря);

Меланки и Василия (1-2 января);

Крещения (6 января);

Сретения (2 февраля) и Масленицы.

Впоследствии в Любашевке стартовал фестиваль народных гуляний «Зимние праздники и обряды». Творческие коллективы мастерски воспроизводили весь колорит украинских ритуалов — с танцами, песнями, гаданиями, традиционными персонажами и угощениями.

Святой вечер, или Сочельник

Вечер перед Рождеством называется Сочельник. Каждая семья с волнением ждет, когда на небе появится первая звезда, чтобы сесть за предрождественский стол. В этом году по новому календарю будем праздновать 24 декабря.

На Сочельник готовят 12 постных блюд, символизирующих каждый месяц года и апостолов Христа. По углам стола ставят головки чеснока, которые защищают всю семью от злых духов. Главное блюдо — кутья. Ее готовят из толченой пшеницы и заправляют маком, медом, изюмом, орехами. Обязательно ставят узвар, вареники с картофелем или капустой, постный борщ с грибными ушками, постные голубцы из тертого картофеля, грибную подливу, фасоль, горох, тушеную капусту, лампухи (пончики), соленья и овощи. Помолившись, приступают к праздничной трапезе. Блюда со стола не убирают, поскольку ночью в дом приходят духи предков, чтобы также поужинать.

Светлый праздник Рождества Христова

По новому летоисчислению православные церкви Европы еще в 1924 году перешли на празднование Рождества Христова 25 декабря. Кроме Вселенского патриарха, в этот день Рождество празднуют Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и многие другие православные церкви. С сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь также перешли на новоюлианский календарь. В то же время в ПЦУ отмечали, что верующие могут отмечать церковные праздники как по новому, так и по старому календарю.

В целом более 75 процентов православных мира считают праздником именно 25 декабря, и только около 25 процентов продолжают придерживаться другой даты, 7 января. Среди последних — Иерусалимская, русская, Сербская, Грузинская и украинские православные церкви.

Празднование Рождества традиционно начинается с церковной службы. Затем семья собирается за праздничным завтраком. Вечером наступает пора колядок, а на стол ставят блюда: буженину, домашнюю колбасу, кровянку, холодец, сладости.

В период Рождественских праздников можно вдоволь полакомиться всякими вкусностями, самые популярные из которых — пончики. Еще с давних времен они являются сладким символом Рождества и традиционным блюдом на праздничном столе. Чаще всего их пекут с маком, вишневым или розовым вареньем. Некоторые хозяйки в Сочельник любят подшучивать над гостями и кладут в пампушки всевозможные символические начинки.

По поверью, у того, кому попадется пончик, начиненный солью, весь год пройдет в нелегком труде. Если вместо мака попался перец, следует готовиться к сюрпризам в новом году. Кто попробует пончик с копейкой внутри, тот разбогатеет. А начинка из меда свидетельствует о любви или скорой свадьбе.

Над Вертепом — звезда ясная

Вертепные действа своими корнями уходят еще в глубокую древность. Удивительно колоритных вертепников можно встретить в Агафиевке, что на Подольщине.

За 72 года, с тех пор как бойков с корнями вырвали из родного села Михнивец, что в западной Бойковщине, и переселили в засушливые степные села Агафиевка, Пилиповка и Романовка, они не распылили своих древних традиций. Долгожительница Анна Пришляк рассказала, что на Сочельник образы одевают в праздничные полотенца, скамьи застилают коврами, пол — домоткаными дорожками. Хозяин ставит под иконами Дидуха, растряхивает сено по полу. Пучки сена, зелье и чеснок кладут на углы стола, который накрывают праздничной скатертью. Затем кладут хлеб, кутью, 12 различных постных блюд, зажигают свечу. Дети катаются по сену, чтобы были здоровы и чтобы в доме добро не переводилось. Еще обвязывают фруктовые деревья соломенными перевеслами и пугают их топором, чтобы родили обильно, связывают ложки после ужина, чтобы в следующем году скот не разбредался по пастбищу или чтобы семья была вместе и тому подобное.

В первое после переселения Рождество 1952 года ряженые в древние обрядовые маски бойковские вертепники ходили из дома в дом поздравлять людей с рождением Иисуса Христа. В советское время запрещалось открыто проводить такие действа, поэтому бойковским переселенцам приходилось делать это тайно.

Вертепники ходят по селу и колядуют:

Со святым Рождеством поздравляем, Всем здоровья вам желаем: Хозяину — на волы, Хозяйке — на наседки, Парням-девушкам — на гуляния, Малым детям — забавы, Христу-Богу — величание!

Обязательными участниками живого вертепа являются Пастушки, Цари, Ангел, Ирод, Мойша, Цыган, Смерть, Черт, Солдат и другие персонажи. Традиционно сюжет разворачивается вокруг библейской истории рождения Иисуса Христа.

Ежегодно театрализованный коллектив, который по бойковской традиции ходит по селу, с радостью принимают в каждом доме. Появление вертепников в колоритных костюмах вызывает восхищение, ведь, поздравляя хозяев с Рождеством Христовым, они приносят в дом радость и Божье благословение. Пастушки поздравляют и посевают пшеницей, рожью, зернами льна, яблок или груш, Цари Христа прославляют. Комические роли отведены стилизованным фигурам — Черту, Смерти с косой, Ироду.

Со старшим поколением уходит в небытие и говор жителей западной Бойковщины. Правда, с тех пор, как в Агафиевке возведен греко-католический храм, там еще поют по-бойковски «Многії літа». С появлением в селе греко-католического священника Романа-Павла Монтецкого вернулась традиция ходить по селу и освящать помещения. До недавнего времени в сельском клубе существовал музей бойковской культуры и быта. Сейчас же крохи из его многочисленных экспонатов хранятся в школе.

Как нагадать счастливую судьбу?

На период зимних праздников больше всего приходится традиционных гаданий — на протяжении всех Рождественских праздников до Крещения.

Гадания были разными:

кто первый пройдет по улице мимо ворот — тот и будет суженым. Спрашивали у незнакомых прохожих имя;

прислушивались, откуда лаяла собака, — оттуда ждать сватов;

считали, сколько и каких кольев у плетня, при этом приговаривали: «старый, молодой, бедный, богатый, кривой, вдовец-молодец…», и так до девятого кола;

бросали сапога и дергали с чужой крыши солому и считали стебли — хорошо, когда четное число, — будет девушка скоро в паре и прочее.

Молодым всегда хочется заглянуть в будущее, и они верят, что именно в эти волшебные вечера таинственная Судьба услышит их и даст ответ, с кем суждено обручиться.

В следующих номерах газеты мы расскажем об остальных зимних праздниках и традициях их празднования.