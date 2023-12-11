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Рождество и Новый год: как будут работать и отдыхать украинцы в праздники

Рождество и Новый год: как будут работать и отдыхать украинцы в праздники

Из-за войны второй год подряд в Украине не будет выходных дней на рождественские и новогодние праздники. Также не будет дополнительных выходных после праздников. 

Об этом говорится в законе «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Поскольку в этом году по новоюлианскому календарю, на который перешла Православная Церковь Украины, Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) выпадают на понедельники, эти дни будут обычными рабочими днями.

Еще в марте 2022 года Верховная Рада изменила трудовое законодательство, отменив все праздничные дня. Это поясняется тем, что во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией.

Напомним, с 1 сентября ПЦУ (Православная церковь Украины) и УГКЦ (Украинская греко-католическая церковь) официально перешли на новоюлианский календарь. До этого они использовали юлианскую систему.

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Также 14 июля Верховная Рада Украины проголосовала за изменение даты празднования трех праздников – Рождества Христова — 25 декабря, Дня Украинской Государственности — 15 июля — когда чтят память святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и Дня защитников и защитниц Украины — 1 октября — связано с украинскими военными традициями празднования Дня Покровы Пресвятой Богородицы.

С переходом на новоюлианский календарь, сместились на 13 дней все православные праздники:

  • Рождество — 25 декабря вместо 7 января;
  • Собор Пресвятой Богородицы — 26 декабря вместо 8 января;
  • День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) — 31 декабря вместо 13 января;
  • Крещение Господне — 6 января вместо 19 января;
  • Сретение Господне — 2 февраля вместо 15 февраля.
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