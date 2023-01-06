Какими календарями пользуются церкви Украины?

Основные христианские церкви в Украине сегодня живут по двум календарям — григорианскому и юлианскому. Существует еще третий — новоюлианский, календарь, на который собирается перейти Православная церковь Украины.

Григорианский календарь

Это система исчисления времени была основана на циклическом обращении Земли вокруг Солнца. Средняя продолжительность года считается равной 365,2425 суток и на 400 лет содержит 97 високосных годов. Впервые григорианский календарь был введен в католических странах 15 октября 1582 года римским папой Григорием XIII. Его ввели взамен юлианского, который отставал в то время на 11 дней, и следующим днем после четверга 4 октября стала пятница 15 октября. Сегодня григорианский календарь используется в большинстве стран мира в виде светского календаря, в том числе и в Украине. Кроме того, григорианский календарь иногда называют «новым стилем», а юлианский — «старым стилем».

Новоюлианский календарь

В 1918 году, когда российская империя прекратила существоать, все страны, появившиеся в результате этого, перешли на григорианский календарь. Юлианский календарь продолжила использовать российская правосланая церковь, румыны, сербы, хорваты и греки.

В этих государствах поначалу православная церковь, обладающая большим влиянием, выступала против введения нового календаря. Но в 1923 году в Константинополе состоялся созванный Вселенским патриархом Мелетием IV собор православных восточных церквей, на котором обсуждалась календарная реформа. Чтобы не принимать григорианский календарь, «исходящий от католического папы», было решено ввести календарь, названный новоюлианским, который по сути ничем не отличался от григорианского.

Он был разработан сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем. Однако решение Константинопольского собора выполнили не везде, новоюлианский календарь ввели не все православные церкви.

Юлианский календарь

Он был введен эдиктом Юлия Цезаря, основывался на современном ему римском календаре и состоял из двенадцати месяцев, включающих 355 дней. Так как это на 10 дней меньше, чем длина года, в каждом втором году между 23 и 24 февраля вставляли дополнительный месяц, называемый мерцедонием. В 46 году до н. э. Цезарь провел календарную реформу — он изменил длину месяцев так, чтобы в сумме они включали 365 дней. В юлианском календаре обычный год состоит из 365 дней и делится на 12 месяцев. Раз в 4 года объявляется високосный год, в который добавляется один день — 29 февраля.

Григорианским календарем в Украине пользуется Римо-Католическая церковь и большинство протестантов.

Православная церковь Украины (самая многочисленная), Украинская греко-католическая церковь и Украинская православная церковь (бывший московский патриархат) пользуются неточным устаревшим юлианским календарем.

Сейчас в ПЦУ и УГКЦ серьезно рассаматривают вариант с проведением календарной реформы — тогда эти две церкви перейдут на новоюлианский календарь (тот, что близок к григорианскому).

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