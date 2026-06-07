Ключевые моменты:

В Одессе презентовали перевод заметок британского миссионера Роберта Пинкертона о городе 1819 года

Автор подробно описал карантин во время эпидемии чумы, крепость и жизнь в изоляции

Пинкертон встречался с Ланжероном и создавал библейские общества среди колонистов Юга Украины

В заметках сохранились описания народных обычаев, религиозных обрядов и быта одесситов XIX века

В одесской Книгарне-Кав’ярне презентовали новую историческую брошюру «Від Одеси до української Біблії: нотатки Роберта Пінкертона». Издание стало продолжением серии переводов малоизвестных воспоминаний иностранцев о Юге Украины.

Презентацию посетил культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников. Он взял комментарии у главного редактора издания Валерия Болгана и переводчицы текстов, известного одесского гида Виолетты Дидук. Именно она адаптировала для украинского читателя записи британского миссионера, который двести лет назад путешествовал по Одессе и южным регионам империи.

От Лондона до Одессы: путь Роберта Пинкертона

Об авторе книги, несколько глав которой посвящены Одессе, с энтузиазмом рассказал Валерий Болган, главный редактор одного из одесских изданий. Роберт Пинкертон (1780–1859) был известной фигурой своего времени — главным агентом Британского и иностранного библейского общества. Кстати, эта уважаемая внеконфессиональная организация существует до сих пор. Её целью было и остаётся распространение Библии по всему миру, и на сегодняшний день текст Писания переведён уже на 1431 язык.

Роберт Пинкертон был уважаемым миссионером, лингвистом, переводчиком и автором нескольких книг. Он много путешествовал, способствуя созданию библейских обществ, писал о своих поездках и переводил произведения других авторов. На территории Российской империи он даже женился. В Одессе Пинкертон бывал в 1816 и 1819 годах. Именно последний визит и описан в опубликованных главах. Несмотря на небольшой объём, издание содержит множество ценной информации для всех, кто интересуется историей и краеведением.

Тексты Пинкертона перевела известный одесский гид Виолетта Дидук. Она отмечает, что это произведение может помочь гидам в рассказах о прошлом города, ведь автор заметок чрезвычайно подробно описывает детали, которые больше всего его поразили.

Недавно Виолетта представила одесситам и гостям города экскурсию по парку Марка Твена.

Чума, крепость и карантин: первые впечатления Пинкертона от Одессы

Пинкертон попал в Карантин, потому что в Османской империи в то время свирепствовала эпидемия чумы. Путешественник подробно описывает не только сам Карантин, но и остатки крепости, в которой он находился. При Карантине были лазарет и даже отдельное кладбище. Существовало два типа карантинных правил: если путешественник оставлял при себе вещи и одежду, он должен был находиться под наблюдением врачей сорок два дня, а если сдавал багаж на «дезинфекцию», срок сокращался до семнадцати дней.

Виолетта обращает внимание на то, что автору было нечем заняться во время карантина, поэтому он очень тщательно измерил свою комнату, комнату слуги Василия и небольшой двор при здании, где жил, который также был окружён каменным забором. Судя по его описанию, этот дом можно было бы восстановить.

Библия и колонисты: миссия Пинкертона на юге Украины

После карантина Пинкертон занялся делами библейского общества и встречался с графом Ланжероном, городским головой Кобле и различными церковными деятелями. В то время император Александр I поддерживал деятельность этого общества и библейские переводы. Однако позже эта работа сошла на нет, и до современного перевода Библии на украинский язык прошло ещё много десятилетий.

Пинкертон основывал библейские общества не только в самой Одессе, но и в общинах переселенцев — немцев, швейцарцев, болгар и греков. Он рассказывает о группе вюртембергских колонистов, оказавшихся под Одессой после тяжёлого сплава по Дунаю, во время которого они пережили множество страданий. Позже они хотели отправиться к подножию горы Арарат, потому что верили, что именно там явится Христос. В книге описаны все трагедии, которые произошли с ними далее.

Также британский путешественник записывает всё, что касается церковных обрядов, особенно крещения и миропомазания. Он описывает существовавшие тогда народные суеверия — как украинские, так и среди иностранных колонистов, — и обращает внимание на атмосферу строгой тайны, сопровождавшую рождение детей.

В финальной части глав об Одессе Пинкертон отправляется в Николаев. Очень тяжёлым испытанием тогда была переправа через Южный Буг.

У Роберта Пинкертона осталось ещё много неизвестных украинскому читателю книг о путешествиях по югу Украины и Крыму. Надеемся, что и они вскоре увидят свет.

Напомним, что в Одессе нашли телеграмму XIX века, разрушающую миф о «романтическом» городе.

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