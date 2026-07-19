Ключевые моменты:

Траяновы валы протянулись по югу современной Одесской области

Римское происхождение сооружения все чаще ставят под сомнение

Новые археологические находки связывают валы с готами

Фортификация представляла собой сложную военно-инженерную систему

Материал подготовлен по мотивам нового выпуска проекта «Легенды Одесчины» на YouTube-канале «Одесская жизнь». В нем журналистка Ирина Полякова исследует историю Траяновых валов, анализирует современные археологические данные и объясняет, почему одна из самых известных исторических легенд юга Украины сегодня пересматривается.

Почему Траяновы валы до сих пор остаются одной из самых больших загадок Одесчины

Траяновы валы — одно из самых масштабных древних фортификационных сооружений на территории Украины. Только Нижний Траянов вал протянулся более чем на 126 километров: от современной Молдовы через Болградский и Измаильский районы Одесской области до окрестностей озера Сасык. Именно эта грандиозная линия обороны уже более двух столетий вызывает споры среди историков и археологов.

Ведущая проекта «Легенды Одесчины», журналистка Ирина Полякова, обращает внимание на то, что вокруг этих валов сформировалось немало мифов, которые часто воспринимают как неоспоримые исторические факты.

— Название «Траяновы валы» настолько прочно закрепилось в нашем сознании, что многие уже не сомневаются: если Траяновы — значит римские. Но история оказалась гораздо сложнее, — отмечает ведущая.

Сами земляные укрепления давно стали частью пейзажа южной Бессарабии. Местами они проходят прямо между современными селами, а местные жители нередко находят рядом с ними древние монеты, наконечники стрел или фрагменты керамики. Именно такие находки десятилетиями лишь подпитывали легенду о присутствии здесь римских легионов.

Однако последние археологические исследования заставляют все внимательнее пересматривать устоявшиеся представления.

Почему римская версия уже не выглядит бесспорной

Название «Траяновы валы» большинство людей автоматически связывает с императором Марком Ульпием Траяном — одним из самых известных правителей Древнего Рима, при котором империя достигла наибольших территориальных размеров.

Именно поэтому еще в XIX веке приобрело популярность мнение, что огромный оборонительный рубеж в Буджакской степи построили римские легионы, которые якобы продвинулись далеко к северу от Дуная. Со временем эта версия настолько закрепилась в исторической литературе, что для многих стала почти аксиомой.

Однако современные историки все чаще обращают внимание на другое обстоятельство: само название сооружения возникло значительно позже времени его возможного строительства. Как рассказывает Ирина Полякова, термин «Траяновы валы» распространился лишь в XVIII веке после трудов молдавского господаря Дмитрия Кантемира, тогда как местные жители столетиями называли эти укрепления Змиевыми валами.

Не менее интересна и археология. Римские монеты, которые находят рядом с валами, действительно существуют, однако сами по себе они не доказывают участие римлян в строительстве. Древние денарии столетиями использовались как средство торговли, переходили от одного народа к другому, становились военными трофеями и могли оказаться здесь спустя долгое время после своей чеканки.

Более того, часть аргументов сторонников «римской» теории оказалась следствием исторической путаницы. В одном из самых известных случаев имя на найденной монете принадлежало не знаменитому императору Ульпию Траяну, а значительно более позднему правителю — Децию Траяну, который жил в другую эпоху и не мог иметь отношения к строительству столь грандиозных укреплений. Именно эта деталь стала одним из поводов для пересмотра старой версии происхождения валов.

Кто же тогда построил Траяновы валы

Если римская версия вызывает все больше вопросов, то кто же мог создать грандиозное оборонительное сооружение протяженностью более 126 километров?

Однозначного ответа историческая наука пока не имеет. Однако в последние годы все больше археологов и исследователей склоняются к тому, что Нижний Траянов вал мог быть построен готами — германскими племенами, которые в III-IV веках контролировали значительную часть Северного Причерноморья.

Именно тогда регион переживал один из самых бурных периодов своей истории. Готы, закрепившиеся в Буджакской степи, регулярно совершали походы на земли Римской империи. Но вскоре сами оказались перед гораздо более опасным противником — гуннами, чья стремительная экспансия изменила карту всей Европы.

— Если отбросить римскую версию, возникает вполне логичный вопрос: кто еще обладал достаточной силой, властью и тысячами рабочих рук, чтобы перекопать более ста километров степи? — говорит в проекте «Легенды Одесчины» Ирина Полякова.

Именно страх перед нашествием гуннов мог заставить готских правителей приступить к строительству масштабной системы укреплений. Одним из наиболее вероятных инициаторов этого проекта исследователи называют вождя Атанариха. Античный историк Аммиан Марцеллин упоминал, что он приказал построить оборонительную линию между Прутом и Дунаем, пытаясь сдержать продвижение кочевников.

В пользу этой гипотезы сегодня свидетельствуют не только письменные источники. Осенью 2024 года археологи, исследовавшие участок вала на территории Молдовы, обнаружили на дне оборонительного рва керамику именно готского периода. Эта находка не ставит окончательную точку в дискуссии, но стала одним из самых весомых аргументов в пользу «готской» версии происхождения сооружения.

Именно поэтому все больше исследователей сегодня рассматривают Нижний Траянов вал не как наследие Римской империи, а как один из крупнейших оборонительных проектов, созданных варварскими государствами поздней античности.

Как земляной вал останавливал целые армии

Даже если оставить в стороне вопрос о том, кто именно приказал строить Траяновы валы, их масштабы и сегодня поражают.

Древние инженеры использовали природный ландшафт с максимальной эффективностью. Оборонительная линия фактически перекрывала узкий сухопутный коридор между рекой Прут и дунайскими плавнями, превращая его в своеобразные ворота, преодолеть которые было чрезвычайно трудно.

Первоначально вал имел около 11 метров в ширину у основания и достигал примерно 4,5 метра в высоту. Перед ним проходил ров шириной около шести метров и глубиной до трех метров. Для всадника, несущегося в стремительной атаке, такое препятствие практически не оставляло шансов. Конница теряла скорость, строй разрушался, а нападавшие становились легкой мишенью для защитников.

Интересно, что вал представлял собой не просто земляную насыпь. Внутри он имел сложную конструкцию из деревянного каркаса и глиняного заполнения, что значительно повышало его прочность. Позади линии обороны располагались небольшие укрепленные поселения, которые, вероятно, выполняли роль военных баз быстрого реагирования. Именно оттуда гарнизоны могли оперативно выдвигаться на участки, где возникала угроза прорыва.

Не менее важной была и экономическая функция сооружения. Даже если небольшому отряду удавалось прорваться через оборону и разграбить поселения, вернуться обратно с повозками или награбленным скотом через глубокий ров и высокий вал было чрезвычайно сложно. Таким образом укрепления не только сдерживали нападение, но и делали грабительские набеги невыгодными.

Прошло более полутора тысяч лет. Ветры, дожди и деятельность человека изменили очертания древней фортификации, а в советское время отдельные участки валов были срезаны при распашке земель. Тем не менее даже сегодня эти земляные насыпи остаются одним из крупнейших археологических объектов Украины и напоминают о том, что территория современной Одесской области была местом встречи и противостояния великих цивилизаций.

Почему Траяновы валы до сих пор не раскрыли всех своих тайн

Несмотря на столетия исследований, Траяновы валы и сегодня остаются одной из самых больших археологических загадок юга Украины. Ученые продолжают спорить не только об их строителях, но и об отдельных этапах сооружения, использования и последующей перестройки.

Вполне возможно, что грандиозная оборонительная система менялась на протяжении нескольких столетий. Одни народы могли ее построить, другие — достраивать, ремонтировать или использовать для собственной защиты. Именно поэтому каждая новая археологическая находка способна существенно изменить представления об истории не только Одесской области, но и всего Северного Причерноморья.

Однако неизменным остается другое: это сооружение впечатляет даже сегодня. Земляной вал, протянувшийся более чем на сотню километров, был создан без современной техники, но стал одним из крупнейших инженерных проектов своего времени. Он пережил государства, народы и империи, которые когда-то воевали за эти земли, и до сих пор напоминает о том, что украинский юг был одним из ключевых рубежей между различными цивилизациями.

Как отмечает Ирина Полякова, настоящая история нередко оказывается гораздо интереснее легенд.

— Чем больше археологи исследуют Траяновы валы, тем больше вопросов возникает. И именно это делает их одним из самых интересных исторических памятников нашего края, — подводит итог ведущая проекта «Легенды Одесчины».

Смотрите видео: что осталось за рамками статьи

Эта статья охватывает основные исторические версии происхождения Траяновых валов, однако в выпуске проекта «Легенды Одесчины» Ирина Полякова рассказывает значительно больше.

В видео вы также узнаете:

почему местные жители столетиями называли укрепления Змиевыми валами;

легенду о богатыре Траяне, драконе и происхождении названия валов;

что скрывает древнее название Бабата и почему его больше нет на современных картах;

как археологи объясняют находки римских монет возле валов;

почему одна монета с именем Траяна стала причиной многолетней исторической ошибки;

как выглядела внутренняя конструкция вала с дубовым каркасом;

почему советские тракторы фактически уничтожили значительную часть древней фортификации;

где сегодня можно увидеть наиболее хорошо сохранившиеся участки Нижнего Траянова вала.

Посмотрите новый выпуск проекта «Легенды Одесчины» на YouTube-канале «Одесская жизнь» с Ириной Поляковой. В нем история Траяновых валов оживает благодаря картам, архивным материалам, историческим реконструкциям и кадрам с мест, где и сегодня проходит одна из самых загадочных оборонительных линий Украины.

Ранее мы рассказывали, почему Фонтанка под Одессой получила такое название и какие тайны скрывает ее история.

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