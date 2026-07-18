Ключевые моменты:

Российские удары по портам Одесской области начали влиять на украинский зерновой экспорт.

Судовладельцы всё чаще отказываются заходить в украинские порты из-за угрозы новых атак.

Часть трейдеров временно приостановила закупку зерна.

Стоимость страхования морских перевозок резко выросла, а некоторые страховщики приостановили покрытие военных рисков.

Трейдеры рассматривают возможность перенаправления экспорта через дунайские порты и румынскую Констанцу.

Порты Одесской области теряют суда

Российские атаки на портовую инфраструктуру Одесской области уже отражаются на работе украинского морского экспорта зерна. Из-за возросших рисков судовладельцы всё чаще отказываются заходить в украинские порты, а трейдеры рассматривают альтернативные маршруты поставок через Дунай и румынский порт Констанца.

По информации Financial Times, после серии ударов по портовой инфраструктуре часть владельцев судов отказалась от рейсов в Одесскую область, а некоторые трейдеры временно прекратили закупку зерна. Кроме того, значительно выросла стоимость страхования морских перевозок, что ещё больше осложнило экспорт.

Компания по морской безопасности Ambrey оценивает, что в результате атак беспилотников складские мощности крупнейшего украинского порта в Одессе сократились примерно на треть.

Зерновой аналитик из Днепра Маша Беликова отметила, что российские войска уже несколько дней подряд наносят удары по портовым терминалам. По её словам, из-за гибели и ранений членов экипажей судовладельцы не хотят направлять суда в украинские порты.

В результате, по словам эксперта, в портах практически исчезли внутренние закупочные цены на зерно, а судоходные компании перестали предоставлять котировки на фрахт.

Кроме того, специалисты фиксируют рост стоимости страхования судов. Аналитик компании International Seaborne Market (ISM) Павел Сосновский сообщил, что часть судов сейчас ожидает за пределами украинских территориальных вод, оценивая риски новых атак. По его словам, некоторые страховые компании даже временно приостановили страхование военных рисков для рейсов в украинские порты.

В связи с этим участники рынка обсуждают возможность перенаправления части экспорта зерна через дунайские порты с последующей перевалкой в румынском порту Констанца. Именно этот логистический маршрут Украина активно использовала в начале полномасштабной войны.

Напомним, Россия вновь нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В акватории Чёрного моря было повреждено иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. В результате атаки погиб один моряк, ещё три человека получили ранения и были госпитализированы.