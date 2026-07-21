Ключевые моменты:

Одесская область остаётся одним из главных направлений российских атак.

Основные цели противника — порты, гражданские суда и объекты критической инфраструктуры.

Регион имеет стратегическое значение благодаря морской логистике и важным экономическим объектам.

Россия наносит комбинированные удары с использованием авиации и пусковых позиций на территории временно оккупированного Крыма.

Для атак применяются ракеты Х-59, Х-31П, «Оникс», Х-22, а также беспилотники Shahed, «Гербера» и барражирующие боеприпасы «Бандероль».

Порты, логистика и экономика

Одесская область остаётся одним из приоритетных направлений российских атак. Противник регулярно наносит удары по портам, гражданским судам и объектам критической инфраструктуры, стремясь нанести максимальный ущерб экономике и морской логистике Украины.

По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, стратегическое значение Одесской области обусловлено её протяжённым морским побережьем, близостью к границам с Румынией и Молдовой, а также концентрацией важных экономических объектов и морской логистики.

Он отметил, что в последние дни российские войска осуществляют комбинированные атаки, используя авиацию и пусковые позиции на территории временно оккупированного Крыма. Основными целями таких ударов являются портовая инфраструктура, морское сообщение и гражданские суда.

По информации представителя Воздушных сил, для атак по Одесской области Россия использует различные виды вооружения. В частности, это управляемые авиационные ракеты Х-59, противорадиолокационные Х-31П, ракеты «Оникс» и Х-22, запускаемые с территории оккупированного Крыма.

Помимо ракет, российская армия активно применяет ударные беспилотники. Речь идёт не только о дронах Shahed, но и о беспилотниках «Гербера» и барражирующих боеприпасах «Бандероль». Стоит отметить, что это вооружение не является новым, однако в последнее время его стали использовать значительно чаще.

Напомним, что российские удары по портам Одесской области уже начали влиять на украинский экспорт зерна. Судовладельцы всё чаще отказываются заходить в украинские порты из-за угрозы новых атак. Часть трейдеров временно приостановила закупку зерна. Кроме того, стоимость страхования морских перевозок резко выросла, а некоторые страховые компании приостановили покрытие военных рисков.