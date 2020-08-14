«Это происходило в моем дворе: ОМОН гнался за безоружными людьми» — одесситка о протестах в Беларуси (видео, фото)

Одесситка Ольга Жукова живет в Беларуси уже два года. Мы попросили Ольгу рассказать о том, что происходит сейчас в стране.

Почему ты переехала в Беларусь?

В Минске мы с семьей живем два года. Переехали, так как мужа пригласили на работу в крупную компанию по созданию видеоигр. Я также работаю PR-менеджером в одной из IT-компаний.

До недавнего времени Минск считался IT-столицей на постсоветском пространстве. Здесь очень много успешных IT и геймдев компаний (главные офисы EPAM и Wargaming расположены именно здесь), действует ПВТ (Парк Высоких Технологий).

Почему до недавнего времени? Потому что в связи с последними событиями IT-сектор начали тоже сильно щемить за проявление гражданской позиции. Многие компании оперативно открывают офисы в соседних государствах. Насколько мне известно, несколько компаний уже перевезли часть сотрудников в Киев. Многие рассматривают такую возможность, если прессинг со стороны государства будет продолжаться.

Видела твои посты в ФБ накануне выборов. Понимаю, что ты догадывалась, что выборы будут мягко говоря непростыми?

Это длинная история. Спустя какое-то время жизни в Минске я поняла, что представление про Лукашенко украинцев и белорусов очень сильно отличается. Многие украинцы ему симпатизируют, так как он, по их мнению, «не дал развалить страну». В то время, когда большинство белорусов его ненавидит и презирает.

Белорусов передергивает, когда Лукашенко называют «Батька»

Их аж передергивает, когда его называют “Батька”. Сами они в неформальном общении зовут его Лука или Лукавый. В первую очередь, такое отношение из-за того, что он не уважает их ценности и культуру, с презрением относится к языку (Лукашенко никогда не говорит на белорусском), уничтожает любые зародыши оппозиции, пропагандирует совковую идеологию: парады на День Победы, советские названия улиц, памятники советским вождям — это все в Минске существует до сих пор. Особая боль для белорусов — это Движения матерей 328 (матери осужденных за наркотики — прим. ред.) и День воли (в 2017 году власти разогнали и избили акцию демократических сил во время — прим. ред.). Он изменил их флаг, их День независимости, их Конституцию.

Про все это я узнавала от коллег и знакомых, а также читала в белорусских телеграмм-каналах. Именно они в РБ являются источником информации, все телевизионные каналы здесь государственные и по всем показывают только одного человека — главного эксперта по всем вопросам.

Соответственно, спустя два года я начала чувствовать отношение белорусов к Лукашенко. Видела, что они готовы голосовать за кого угодно, лишь бы не за него. И я видела, как беспощадно он расправляется со своей оппозицией. Одних он посадил ни за что и удерживает в тюрьме до сих пор, других шантажом и угрозами вынудил покинуть страну. Во время прошлых выборов были случаи, когда оппозиционеры просто исчезали бесследно. Поэтому да, мы понимали, что выборы будут непростыми. Я думала, что будут какие-то активности и акции протеста в центре Минска, как было и на прошлых выборах, но даже не предполагала, что поднимется вся страна. И тем более не ожидала такой реакции силовиков на все это.

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Кто-то предполагал, что на улицы выведут силовиков?

В принципе да, это ни для кого не было неожиданностью. Все знают, что Беларусь — это страна ментовской диктатуры. Здесь милицию очень боятся. В этом есть и одна положительная сторона — в РБ (Республике Беларусь — ред.) очень низкий процент бытовых преступлений. Например, можно спокойно ездить в общественном транспорте и не боятся, что у тебя сопрут телефон или кошелек, как в Одессе.

За участие в оппозиционных акциях, например, тот же День воли — народный День независимости — людей часто сажали в автозаки и увозили в РОВД. В эти дни в центре не останавливается метро, глушат интернет, студентов исключают из вузов за участие в таких акциях, а учителей и других госслужащих лишают премий. Здесь это отработанная практика. Но то, что людей будут массово избивать, что в них будут стрелять резиновыми пулями и кидать светошумовые гранаты, затаскивать в автозаки и сажать в тюрьмы — этого никто не предполагал.

Правда ли, что некоторые силовики переходят на стороны оппозиции?

В последнее время была информация о том, что некоторые сотрудники милиции уходят из службы. Было даже видео о том, как они снимают форму и каются в содеянном. Видела видео, где омоновцы также зашли во двор, поговорили с местными жителями, развернулись и ушли. Но это капля в море на фоне всей той жестокости, которая здесь происходит в последние дни.

Какая ситуация сейчас в Минске? Это правда, что в других городах и поселках, гораздо активнее протесты, чем в столице? Читала про рабочих Белаза, которые также вышли на улицы.

Не могу сказать, что это правда. В Минске выходят на демонстрации очень активно, практически во всех районах города. Я живу в спальном районе Уручье и наблюдаю ситуацию с самого первого дня. С каждым днем людей становится все больше. Первый день это была небольшая группа людей возле супермаркета — спустя пару часов их разогнали тихари (это бандиты в гражданском, типа наших титушек). На следующий день людей вышло больше — их разгонял уже отряд ОМОНа. Впервые в жизни видела такую картину, так как это происходило прямо в моем дворе: отряд ОМОНа гонится за безоружными людьми, люди разбегаются по парадным, соседи из окон в это время освистывают силовиков, кричат «Позор» и «Трибунал», кто-то включает песню «Перемен». Атмосфера настоящей народной революции.

Массово начали выходить на забастовки рабочие многих заводов, не только БелАЗа, а медики начали присоединяться к демонстрантам.

Массово начали выходить на забастовки рабочие заводов, к демонстрантам присоединяются медики

Кстати, еще сегодня с самого утра вышли на митинг айтишники, работники метрополитена и даже учителя (раньше они всегда были инструментом давления власти). По всей стране бастуют работники заводов. Вчера на митинг выходили сотрудники филармонии.

Многочисленны ли жертвы? Есть ли какая-то официальная информация?

По официальной информации один человек погиб 10 августа на акции в центре Минска от взрыва светошумовой гранаты. Также недавно стало известно о смерти 25-летнего парня из Гродно, которого ОМОН перед этим задержал и сильно избил. Причем, говорят, что в акции протеста он не участвовал, а просто шел по улице и попал под руки ОМОНу, так как они хватают всех без разбору.

Сколько жертв неофициально — не известно. Знаю, что тюрьмы и больницы заполнены. В тюрьмах людей держат в нечеловеческих условиях и издеваются над ними. Их избивают, заставляют «покаяться», сажают по 50 человек в камеры, рассчитанные на 10-х.

Есть ли лидер протестов?

Нет. Все лидеры, которые могли бы быть, или сидят в тюрьме, или их вынудили уехать заграницу. На митингах чувствуется дезорганизованность — люди просто выходят и стоят вдоль улиц. Они не знают, что им делать дальше. Знают только, что так, как раньше, они уже просто не могут.

Откуда вы черпаете информацию, что с интернетом и СМИ?

Это тоже интересная история. Информацию все черпают в основном из телеграмм-каналов. Поэтому эти каналы, и интернет в целом, Лукашенко считает злом. Раньше, с помощью монополизации всего белорусского телевидения, очень хорошо работала госпропаганда. Последнее время она начала давать сбой. Именно поэтому в день выборов интернет по всей стране был отключен, и его не было еще три дня. Первый день все были в растерянности, потом начали подключаться через VPN. В общем, правительству этот ход никак не помог, зато тот же IT-сектор понес большие финансовые потери, за что еще сильнее озлобился на эту систему.

В Украине многие предрекают Беларуси украинский сценарий Майдана. Можешь ли ты сравнить ситуацию и проанализировать, что так, а что совсем не так?

Чем это все обернется для Беларуси — никто пока что не знает, и сами белорусы тоже. Одни опасаются вторжения России, другие – вторжения НАТО. Тогда как на самом деле они хотят жить в независимом демократическом государстве, где их голос будет иметь значение. Собственно, ради этого они и выходят — за проведение честных выборов, за прекращение насилия над мирными жителями и за освобождение политзаключенных.

По проведению независимых соцопросов, Лукашенко набрал не более 10%, в то время, как официально было заявлено 80%. Даже глядя на количество людей на улицах, становится понятно, что это фальсификация чистой воды. Сами выборы проводились с многочисленными нарушениями и без допуска наблюдателей.

Из того, что совсем не так, по сравнению с украинским Майданом, так это поведение белорусов на митингах. Они не поджигают шины, не бросают коктейли молотова — не проявляют вообще никакой попытки что-либо захватить. Они просто выходят на улицы с цветами, шариками, сердечками и бело-красно-белыми флагами (именно его они считают своим историческим флагом, который отнял у них Лукашенко, и за который до недавнего времени можно было сесть в тюрьму).

Сами белорусы не любят, когда их события сравнивают с Майданом и говорят, что у них свой путь и что они хотят добиться перемен мирным путем. Они даже мусор за собой убирают после демонстраций.

Каким ты видишь развитие событий? Есть мнения о возможности ввода российских войск и смену Лукашенко, но уже Кремлем.

Это один из возможных вариантов. Пока что сложно о чем-либо судить. По неофициальной информации Лукашенко сейчас нет в стране. Многое будет зависеть также и от реакции международных политиков. Главы многих государств пока что не признали его победы на выборах и осуждают его действия.

Также белорусы считают, что на выборах победила Светлана Тихановская, которую под давлением вынудили покинуть страну и которая сейчас находится в Литве. Некоторые надеются, что Лукашенко куда-то исчезнет (все понимают, что добровольно он не уйдет), она займет пост и проведет еще одни честные выборы, как и обещала.

Изначально большая часть белорусов была готова отдать свои голоса за Виктора Бабарико или за мужа Светланы Сергея Тихановского. Они оба сейчас в тюрьме.

Есть ли у тебя возможность вернуться домой? Будешь ли ей пользоваться?

Возможность, я думаю, есть. Мы только недавно вернулись в Беларусь из отпуска из Одессы — таможни работают в обычном режиме. Тем более, мы состоим здесь на консульском учете и всегда можем обратиться за помощью в консульство. Но пока угрозы для жизни мы не видим. Активно в акциях не участвуем — скорее просто наблюдаем и поддерживаем белорусов морально. Если ситуация не будет ухудшаться — возвращаться пока не планируем. Но все будет зависеть от дальнейшего развития событий и от экономической ситуации, в том числе.

Фото и видео Ольги Жуковой