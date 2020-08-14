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Где в Одессе покрасить кожаные изделия?

Где в Одессе покрасить кожаные изделия?

Лето — отличное время привести в порядок осенний гардероб. Даже самая износостойкая современная одежда — кожаные куртки — со временем требует ремонта. А так как качественные кожаные вещи стоят недешево, да и расставаться с любимой курткой не всегда хочется, можно обратиться в мастерскую, где кожаное изделие отреставрируют, заново покрасят и вернут почти в первозданном виде.

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Чтобы избежать расходов, многие пытаются покрасить кожаные куртки, обувь или сумки в домашних условиях. Но, как правило, такие эксперименты заканчиваются плачевно: вещь приходится либо выбрасывать, либо обращаться к профессионалам. А реставрация после «домашней окраски» обычно обходится намного дороже. Ведь для того, чтобы кожаное изделие приобрело былой блеск и красоту, требуются специальное оборудование и препараты.

Окраска кожи в мастерской проходит в несколько этапов. Сначала изделие чистят, затем увлажняют, обрабатывают специальными препаратами, чтобы кожа не пересохла и на ней не образовались заломы. И только после этого изделие красят, причем сначала дважды покрывают краской и лаком, а после — наносят специальное покрытие, чтобы вещь не линяла.

Такой процесс стоит недешево — примерно 1000 гривен за короткую кожаную куртку, но в Одессе можно найти мастерские различных ценовых категорий. Минимальная по городу стоимость окраски кожаной куртки — от 300 гривен. Если вам нужно покрасить сумку или обувь, это в любой мастерской обойдется дешевле, чем реставрация куртки.

Работают мастерские и центры бытовых услуг с 9.00 до 18.00. Есть те, что работают пять дней в неделю, а есть и такие, что обходятся вообще без выходных, поэтому время работы лучше уточнять по телефону.

Куда обращаться?

  • Ателье-мастерская Axenov, улица Высоцкого, 23. Телефон (097) 903-72-07.
  • Сеть центров бытовых услуг «Омега-сервис», переулок Высокий, 2. Телефон (095) 606-05-24.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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