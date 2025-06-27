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28 июня, в День Конституции Украины, в Одессе на Биржевой площади в Одессе состоятся два митинга по поводу памятника Александру Пушкину.

Журналист Леонид Штекель призвал одесситов выйти на акцию в защиту поэта и русскоязычной культуры.

В ответ общественная организация «Делаем вам нервы» анонсировала контракцию, заявив: «Одесса — не российский анклав».

Акции приурочены к Дню Конституции Украины

Журналист и организатор акций в поддержку сохранения памяти Пушкину Леонид Штекель в своих соцсетях призвал жителей выйти на пикет в защиту поэта и “всей русскоязычной культуры Одессы”.

«Одесситы! Защитим Александра Пушкина! Напомню: Конституция Украины осталась последней защитой русскоязычной культуры в нашем законодательстве», — написал Леонид Штекель на своей странице в Фейсбук, а позже сообщил, что не сможет присутствовать на митинге.

В свою очередь общественная организация «Делаем вам нервы» объявили о контракции, которая состоится в тот же день.

«Дадим отпор “русскому миру»! Украина — не колония, Одесса — не российский анклав. Присоединяйтесь к контр-акции, чтобы защитить украинскую Одессу и не допустить спекуляций на Конституции!», — написали активисты.

Сбор объявлен в 11.45 28 июня на Биржевой площади возле памятника Пушкина.

Отметим, что акции «за» и «против» Пушкина в Одессе проходят уже не впервые. В прошлом году участники акции в поддержку российских культурных деятелей также обратились с петицией в ЮНЕСКО — против переименования улиц и демонтажа памятников.

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Смотрите также видео “Одесской Жизни” на тему демонтажа памятников и отношения одесситов к переименованию улиц:







