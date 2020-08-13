«Перемоги, сябры»: в Одессе у Дюка прошла акция в поддержку оппозиции Беларуси (фото)

Сообщается, что силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки. Об этом сегодня в Одессе довелось услышать из первых уст — от участницы событий, молоденькой минчанки, которая не скрывала слез…

Акция поддержки оппозиции Республики Беларусь прошла у Дюка, там, где проходил одесский Евромайдан в 2014-м… Дюк — в красно-белых цветах флага Народной Республики Беларусь. Еще до начала акции кто-то интересуется, почему красный и белый цвета? Ведь в Беларуси другие цвета официального флага — красный, зеленый и орнамент. Сразу следует пояснение: после развала СССР флаг страны стал бело-красно-белым (символ Белорусской Народной Республики. 1918 год). Так было с 1991 по 1995 годы. Красно-зеленый флаг Республики Беларусь вновь утвердили как государственный в 1995 году. Беларусь стала единственной постсоветской страной, которая восстановила флаг времен СССР, ну вот только что «убрали» серп и молот.

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На Приморском бульваре возле памятника Дюку собираются люди. Говорят, что пришли высказать свою поддержку белорусам, отстаивающих свое право на честные выборы. Выступающие горячо поддержали протесты в Республике Беларусь. Лейт-мотив акции: пусть беларусы, наконец, отстоят свое право на свободу и демократию.

Представители Правого сектора повесили на столбе чучело омоновца — в качестве примера того, что бывает с теми, кто уничтожает собственный народ.

После выступлений площадь у Дюка была покрыта чистыми ватманскими листами. Каждый мог выразить свою поддержку и высказать пожелания народу Беларуси. Высказывания порой звучали на смешении языков: «Перемоги, сябры!»…

Фото с ватманами и высказываниями смотрите в галерее:

На ватманах люди высказывались на разных языках: белорусский, русский, украинский На ватманах люди высказывались на разных языках: белорусский, русский, украинский На ватманах люди высказывались на разных языках: белорусский, русский, украинский На ватманах люди высказывались на разных языках: белорусский, русский, украинский На ватманах люди высказывались на разных языках: белорусский, русский, украинский На ватманах люди высказывались на разных языках: белорусский, русский, украинский На ватманах люди высказывались на разных языках: белорусский, русский, украинский На ватманах люди высказывались на разных языках: белорусский, русский, украинский На ватманах люди высказывались на разных языках: белорусский, русский, украинский На ватманах люди высказывались на разных языках: белорусский, русский, украинский На ватманах люди высказывались на разных языках: белорусский, русский, украинский На ватманах люди высказывались на разных языках: белорусский, русский, украинский

На два огромных белых шара наносятся белые полосы — и вскоре они взмывают в одесское небо, символизируя лозунг, который на устах практически всех участников акции: «Жыве Беларусь!»…

Фрагменты запуска шаров смотрите в галерее:

Бело-красные шары Бело-красные шары Бело-красные шары Бело-красные шары Бело-красные шары

Что говорят те, кто решил в этот вечер принять участие в митинге или просто побывать на нем?

Владимир Яценко, одессит, биолог, керамист, активист:

— Меня привело на эту акцию многое. Во-первых, воспоминания, как менты в 2014-м творили беспредел на этом же месте, а я — участник одесского Евромайдана. И, конечно же, поддержка тех, кто сейчас на акциях протеста в Беларуси. Могу только представить, как им сейчас тяжело… Я очень поддерживаю оппозицию Беларуси. Кто бы что ни говорил, но диктаторы должны уходить. К тому же, я никогда не верил в любовь Лукашенко к Украине. Он — друг Путина. Но не могу не отметить: история учит тому, что она ничему не учит. Мы даже из своих ошибок не научились извлекать опыт.

Петр Обухов, глава одесской организации партии «Европейская солидарность»:

— Я бы хотел передать обращение президенту Зеленскому, чтобы он не признавал результаты выборов в Беларуси. Ну а народу Беларуси хотел бы передать, чтобы не боялись. Мы пережили подобное в 2013-2014 годах. Мы не боялись и мы победили. Пусть помнят, что их больше, пусть помнят, что правда на их стороне. Ну а Лукашенко, по сути, проиграл. Ему пора уходить. Другое дело, какую цену заплатит за это народ Беларуси… Украине очень важно, чтобы ее окружали демократические страны, а не диктатуры.

Александр Черненко, одессит, фармацевт:

— Я прожил некоторое время в Беларуси. Замечательные люди там живут! Но везде очень остро ощущается налет совка. Милиции там на улицах ну слишком много, причем, в самые обычные дни. Я искренне поддерживаю оппозицию Беларуси, надеюсь на их победу. Лукашенко давно пора уходить! Я очень надеюсь, что в Беларуси люди отстоят свои демократические права.

Валентин Луков, назвал себя «свободным одесситом»:

— Я был участником одесского Евромайдана. То, что происходит сейчас в Беларуси, я бы назвал беспределом власти Лукашенко. Он уже самого Путина превзошел… Это ж надо было — даже символы демократии он умудрился уничтожить. Флаг советский вернул… То, что там сейчас происходит — это только первый этап демократической борьбы, все у них еще впереди. И от всей души поддерживаю тех, кто вышел на акции протеста!

Юлия Зуброва (Бандерівна). Военный волонтер, певица. г. Киев:

— Я очень рада, что такая акция проходит именно в Одессе. Я приехала сюда, чтобы издать свою книгу военных песен, и меня пригласили принять участие в акции в поддержку протестующих в Беларуси. С удовольствием и гордостью пришла сюда, и очень рада, что эта акции проходит именно в вашем городе. Одесса теперь стала в моем понимании форпостом борьбы за высшие идеалы демократии, борьбы против совка. Участие в этой акции — это для меня и что-то очень личное. Недавно мы похоронили погибшего на войне беларуса — парамедика Ильина, который сражался на украинскую независимость. Он был вынужден эмигрировать из Беларуси в Эстонию. Так и хоронили его под тремя флагами — Украины, Беларуси и Эстонии. И прах его был развеяна над тремя странами… Я счастлива, что беларусы вышли на акции протеста. Диктаторы сами не уходят…

Варвара Кульгаева, город Минск, студентка. В Одессу приехала сегодня. Она — активистка, непосредственная участница акций протеста, рассказывает, не скрывая слез:

— Страшно ли тем, кто сейчас выходит на акции протеста в Беларуси? Страшно! Нам врали в лицо, и, собственно, не скрывали, что врут. Жить в Беларуси было страшно и до протестов. Но такого, что там происходит, на моей памяти не было еще никогда. Но и подъем людей такой, какого раньше я никогда не видела. Даже аполитичные люди стали на защиту своего выбора, своих прав на свободу! И дело не только в честных выборах. Сейчас мы боремся и за тех людей, которые погибли или ранены, за несколько тысяч репрессированных. В такой диктатуре жить страшно! В нас стреляли, разгоняли водометами и гранатами, избивали. Причем порой только за то, что мы выходили на мирные митинги и акции. Ваша поддержка очень важна для нас. Спасибо вам всем! Очень надеюсь, что протесты в Беларуси не закончатся. Я надеюсь, что люди, которые сейчас находятся в больницах или тюрьмах, пострадали не зря!

Фото: Мария Котова