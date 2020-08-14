В Одесі морська вода на чотирьох пляжах не відповідає гігієнічним нормам

Морська вода на декількох пляжах Одеси та Одеської області не відповідає нормам.

Про це повідомила пресслужба Одеського лабораторного центру МОЗ.

В Одесі пляжі “Дельфін”, “Відрада”, 16 ст. Великого Фонтану та 13 ст. Великого Фонтану за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним нормам.

Проби морської води в Одеській області за мікробіологічними показниками не відповідають вимогам на пляжі “Катранка”, с. Лиман, Татарбунарського району.

Нагадаємо, минулого тижня морська вода в Одесі відповідала гігієнічним нормам.

Фото: Одесская жизнь