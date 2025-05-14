Об этом рассказали в пресс-службе Одесского горсовета.
Сообщается, что мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с одесситами посетил музей «Территория памяти», где открылась новая экспозиция, посвященная Праведникам народов мира.
«Этот музей важен для Одессы – он рассказывает о прошлом и настоящем, о трагедиях, которые не должны повториться. Подвиг этих людей – напоминание, что человечность и доброта сильнее ненависти. В Одессе мы не разделяем людей по национальности, вероисповеданию или цвету кожи. Наши ценности – гуманизм, уважение и взаимопонимание», – отметил Одесский городской голова.