Ключевые моменты:

  • В Буджакской громаде люди чаще обращаются к местным офицерам, чем звонят на 102
  • Полицейские помогают решать как правонарушения, так и бытовые конфликты
  • Во время войны они занимаются профилактикой, безопасностью и работой с детьми
  • Жители говорят, что доверяют офицерам, потому что знают их лично

Проект «Полицейский офицер громады» действует в Украине с 2019 года и предусматривает постоянную работу полицейских непосредственно в громадах. Корреспондентка «Одесской жизни» Юлия Валиева в Буджакской громаде пообщалась с офицерами, представителями местной власти и жителями сел, чтобы узнать, как работает эта система на практике и почему люди доверяют своим «шерифам».

Самая большая громада не имела ни одного полицейского

Буджакская станция офицеров полиции громады
Буджакская станция офицеров полиции громады

Одной из первых в Болградском районе в начале 2021 года к проекту «Полицейский офицер громады» присоединилась Буджакская громада.

Причины у ее руководства были весомыми. Только что созданная громада не имела отделения полиции — оно осталось в Бессарабском. Но поскольку в ее состав входят 34 населенных пункта и самая большая территория (треть которой расположена на границе) среди громад юга Одесской области, полицейское подразделение было просто необходимо.

Ведь до ближайшего районного отдела полиции в Болграде из некоторых сел около 200 километров, а до отделения в Бессарабском, например, из села Лесное — 60 километров. Поэтому руководство громады подписало Меморандум о сотрудничестве с Главным управлением Нацполиции. Громада, со своей стороны, взяла на себя обязательство оборудовать полицейскую станцию, а полицейское управление — подготовить офицера и обеспечить его транспортом.

Рейды по улицам сел

Первым полицейским офицером громады стал Иван Бордиян, житель села Петровка.

Полицейский Буджакской громады Иван Бордиян
Полицейский Буджакской громады Иван Бордиян

Он уже имел опыт работы участковым, а главное — доверие местных жителей. Пройдя отбор и усовершенствовав навыки на курсах полицейских офицеров громад в Харьковском университете внутренних дел, в 2021 году Иван начал работать.

— Я родился в этой местности, знаю людей и их проблемы. Для них мы на шаг ближе, чем райотдел. Сейчас полицейские станции открывают во многих громадах, а тогда это было чем-то новым для всех, — рассказал Иван Бордиян. — Начали мы с того, что вместе со старостами сформировали небольшую рейдовую бригаду. Мы — я, староста и фельдшер ФАПа — ходили по улицам, общались с людьми, выясняли, кого что беспокоит. Каждому я дал свою визитку, чтобы человек мог звонить мне в любое время. Люди не очень любят звонить на 102, а вот к полицейскому, которого знают, обращаются без колебаний.

Полицейским громады иногда приходится искать скот и домашнюю птицу

С какими проблемами чаще всего обращаются сельские жители?

— Тяжкие преступления у нас редкость. В основном это мелкие кражи: у кого-то пропали куры, у кого-то украли сетку с огорода, часто залезают в заброшенные дома, — говорит Иван. — Из-за войны часть молодежи выехала, в селах осталось много одиноких пожилых людей. Им всегда нужна помощь. Недавно подошел ко мне дедушка и говорит: «Ваня, мне так неудобно, но я год назад одолжил соседу двести гривен, а он не отдает. Может, поговоришь с ним?». Конечно, с таким в полицию не обращаются, но старика жалко. Я пошел, строго поговорил с должником, и вечером он вернул деньги.

Сельская жизнь каждый день подбрасывает какие-то истории, в том числе и забавные.

— Однажды взволнованная бабушка позвонила: «Ваня, мои гуси пропали — утром ушли на озеро, а вечером не вернулись». Звоню знакомым подросткам из того села: «Ну-ка, ребята, поищите на пруду гусей! Если найдете — пригоните бабе Гале». Через час бабушка позвонила поблагодарить за найденных непосед. Разве стала бы она обращаться на 102 с таким заявлением? — говорит офицер громады.

Работая в громадах, полицейские чувствуют себя нужными

Полицейские Буджакской громады принимают участие в круглом столе
Полицейские Буджакской громады принимают участие в круглом столе

По словам Ивана, в начале работы было немало случаев продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним. Тогда он поговорил с каждым продавцом и владельцем магазина, разъяснил, какие штрафы за это предусмотрены. И в результате сейчас такого нет.

— Как-то женщина пожаловалась, что сын-пьяница отбирает у нее пенсию. Разговор с ним состоялся серьезный, и теперь горе-сын ведет себя достойно. Нередко вызывают из-за семейных ссор. Здесь нужно действовать осторожно, чтобы не навредить, и одновременно проводить работу с людьми так, чтобы ссора со временем не переросла в домашнее насилие, — говорит Иван. — Сел много, работы тоже. Но я доволен, что стал полицейским офицером громады. Здесь чувствую себя более полезным людям, чем когда служил в райотделе.

«Овец теперь чаще воруют шакалы, чем преступники!» — полицейский громады

Позже к Ивану Бордияну присоединились офицеры Иван Михайлов и Сергей Капталан. Для обоих Буджакская громада приобрела специализированные автомобили.

Иван Михайлов, офицер полиции Буджакской громады
Иван Михайлов, офицер полиции Буджакской громады

Сергей Капталан родом из Надречного. Он дважды был на фронте, куда его направляли в трехмесячные командировки. Первый раз — на Покровское направление, второй — на Херсонское.

— Во время войны правонарушений в громаде стало значительно меньше. Сейчас охота запрещена, поэтому в буджакских степях сильно увеличилось количество диких животных: уток и кур чаще воруют куницы или лисицы, а на овец нападают волки и шакалы. Главное, что к нам, офицерам громады, есть доверие, — говорит Сергей. — Слава Богу, в нашей местности тихо, но последствия войны мы ощущаем. Недавно в отпуск приехал военный. Выпил, пошел к соседу, а во дворе его укусила собака. Мужчина разозлился и бросил гранату, которая взорвалась. Хорошо, что никто не пострадал.

Сергей Капталан, офицер полиции Буджакской громады
Сергей Капталан, офицер полиции Буджакской громады

За годы войны оружия у населения стало больше — и это факт. Также распространенной остается проблема с электроскутерами и мотоциклами.

— В селах вошло в моду дарить подросткам скутеры. Конечно, ребенок ездит без прав, не зная правил, без шлема, поэтому аварии случаются очень часто. Мы постоянно проводим профилактические беседы с родителями и подростками, выписываем штрафы. И все равно несовершеннолетние гоняют на скутерах и мотоциклах, подвергая опасности себя и окружающих. Еще раз обращаюсь к родителям подростков: этот транспорт — не игрушка, будьте ответственны за своих детей, — подчеркнул Сергей Капталан.

Награждение победителей конкурса: полицейские офицеры громады Иван Бордиян и Иван Михайлов, а также Алина Искымжи, инспектор ювенальной полиции
Награждение победителей конкурса: полицейские офицеры громады Иван Бордиян, Иван Михайлов и Алина Искымжи, инспектор ювенальной полиции

Полицейский громады теперь и спасатель, и пожарный, и егерь, и психолог

Иван Михайлов окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, работал старшим следователем, а затем решил стать полицейским офицером громады. В феврале этого года Иван неожиданно для себя стал «звездой» соцсетей.

Полицейские громады рассказывают детям о правилах дорожного движения
Полицейские громады рассказывают детям о правилах дорожного движения

Во время гололеда между селами Евгеновка и Богдановка застряла машина скорой помощи, которая везла пятилетнего мальчика с высокой температурой. Иван быстро прибыл на место, доставил ребенка в больницу и восстановил движение транспорта на опасных участках. Эту историю быстро подхватили интернет-издания, и к Ивану пришла известность.

— Полицейский офицер громады — это и спасатель, и пожарный, и психолог, и егерь: мы помогаем на пожарах, препятствуем незаконной вырубке леса, мирим соседей, — рассказывает Иван Михайлов. — Вместе с коллегами мы разделили территорию громады на участки и закрепили за каждым старостат. Если случается сложная ситуация, выезжаем втроем. За два года я ни разу не пожалел, что стал офицером громады.

Подарки победителям конкурса к пятилетию проекта «Полицейский офицер громады»
Подарки победителям конкурса к пятилетию проекта «Полицейский офицер громады»

Отзывы жителей о работе «шерифов»

Людмила Лунгу, староста Николаевского старостата:

— Наш округ обслуживает Сергей Капталан. Всегда быстро реагирует на вызовы. В этом году мы вместе провели рейд по стихийным свалкам. Теперь в селе стало значительно чище. Люди довольны его работой.

Елена Швакова, староста Веселодолинского старостата:

— У нас работает Иван Михайлов. Добрый, отзывчивый, внимательный парень, рассудительно разбирает сложные ситуации и решает их. И он всегда на связи.

Федор Мунтян, заместитель главы Буджакской громады:

— Офицеры громады сотрудничают с местным самоуправлением — это и наведение санитарного порядка, и работа со сложными семьями, и защита зеленых насаждений, и земельные вопросы.

Юрий Бакарогло, староста Новодолинского старостата:

— Наш Иван Бордиян всегда готов прийти на помощь. В селах стало меньше мелких краж, благодаря нашему сотрудничеству были ликвидированы стихийные свалки и в целом стало больше порядка.

Анастасия Иванова, исполняющая обязанности начальника службы по делам детей:

— Полицейские громады — частые гости в школах. Они проводят не только профилактические беседы, но и организуют конкурсы, например конкурс рисунков ко Дню полицейского офицера громады. Полицейские участвуют во всех рейдах нашей службы по семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Справка «ОЖ»
В мае 2019 года в Украине был запущен проект «Полицейский офицер громады». Его суть заключается в том, что правоохранитель не только патрулирует территорию, но и живет и непосредственно работает на территории определенной громады. Такой полицейский выполняет функции участкового, патрульного и инспектора ювенальной полиции.

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