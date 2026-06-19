Ключевые моменты:

В Буджакской громаде люди чаще обращаются к местным офицерам, чем звонят на 102

Полицейские помогают решать как правонарушения, так и бытовые конфликты

Во время войны они занимаются профилактикой, безопасностью и работой с детьми

Жители говорят, что доверяют офицерам, потому что знают их лично

Проект «Полицейский офицер громады» действует в Украине с 2019 года и предусматривает постоянную работу полицейских непосредственно в громадах. Корреспондентка «Одесской жизни» Юлия Валиева в Буджакской громаде пообщалась с офицерами, представителями местной власти и жителями сел, чтобы узнать, как работает эта система на практике и почему люди доверяют своим «шерифам».

Самая большая громада не имела ни одного полицейского

Одной из первых в Болградском районе в начале 2021 года к проекту «Полицейский офицер громады» присоединилась Буджакская громада.

Причины у ее руководства были весомыми. Только что созданная громада не имела отделения полиции — оно осталось в Бессарабском. Но поскольку в ее состав входят 34 населенных пункта и самая большая территория (треть которой расположена на границе) среди громад юга Одесской области, полицейское подразделение было просто необходимо.

Ведь до ближайшего районного отдела полиции в Болграде из некоторых сел около 200 километров, а до отделения в Бессарабском, например, из села Лесное — 60 километров. Поэтому руководство громады подписало Меморандум о сотрудничестве с Главным управлением Нацполиции. Громада, со своей стороны, взяла на себя обязательство оборудовать полицейскую станцию, а полицейское управление — подготовить офицера и обеспечить его транспортом.

Рейды по улицам сел

Первым полицейским офицером громады стал Иван Бордиян, житель села Петровка.

Он уже имел опыт работы участковым, а главное — доверие местных жителей. Пройдя отбор и усовершенствовав навыки на курсах полицейских офицеров громад в Харьковском университете внутренних дел, в 2021 году Иван начал работать.

— Я родился в этой местности, знаю людей и их проблемы. Для них мы на шаг ближе, чем райотдел. Сейчас полицейские станции открывают во многих громадах, а тогда это было чем-то новым для всех, — рассказал Иван Бордиян. — Начали мы с того, что вместе со старостами сформировали небольшую рейдовую бригаду. Мы — я, староста и фельдшер ФАПа — ходили по улицам, общались с людьми, выясняли, кого что беспокоит. Каждому я дал свою визитку, чтобы человек мог звонить мне в любое время. Люди не очень любят звонить на 102, а вот к полицейскому, которого знают, обращаются без колебаний.

Полицейским громады иногда приходится искать скот и домашнюю птицу

С какими проблемами чаще всего обращаются сельские жители?

— Тяжкие преступления у нас редкость. В основном это мелкие кражи: у кого-то пропали куры, у кого-то украли сетку с огорода, часто залезают в заброшенные дома, — говорит Иван. — Из-за войны часть молодежи выехала, в селах осталось много одиноких пожилых людей. Им всегда нужна помощь. Недавно подошел ко мне дедушка и говорит: «Ваня, мне так неудобно, но я год назад одолжил соседу двести гривен, а он не отдает. Может, поговоришь с ним?». Конечно, с таким в полицию не обращаются, но старика жалко. Я пошел, строго поговорил с должником, и вечером он вернул деньги.

Сельская жизнь каждый день подбрасывает какие-то истории, в том числе и забавные.

— Однажды взволнованная бабушка позвонила: «Ваня, мои гуси пропали — утром ушли на озеро, а вечером не вернулись». Звоню знакомым подросткам из того села: «Ну-ка, ребята, поищите на пруду гусей! Если найдете — пригоните бабе Гале». Через час бабушка позвонила поблагодарить за найденных непосед. Разве стала бы она обращаться на 102 с таким заявлением? — говорит офицер громады.

Работая в громадах, полицейские чувствуют себя нужными

По словам Ивана, в начале работы было немало случаев продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним. Тогда он поговорил с каждым продавцом и владельцем магазина, разъяснил, какие штрафы за это предусмотрены. И в результате сейчас такого нет.

— Как-то женщина пожаловалась, что сын-пьяница отбирает у нее пенсию. Разговор с ним состоялся серьезный, и теперь горе-сын ведет себя достойно. Нередко вызывают из-за семейных ссор. Здесь нужно действовать осторожно, чтобы не навредить, и одновременно проводить работу с людьми так, чтобы ссора со временем не переросла в домашнее насилие, — говорит Иван. — Сел много, работы тоже. Но я доволен, что стал полицейским офицером громады. Здесь чувствую себя более полезным людям, чем когда служил в райотделе.

«Овец теперь чаще воруют шакалы, чем преступники!» — полицейский громады

Позже к Ивану Бордияну присоединились офицеры Иван Михайлов и Сергей Капталан. Для обоих Буджакская громада приобрела специализированные автомобили.

Сергей Капталан родом из Надречного. Он дважды был на фронте, куда его направляли в трехмесячные командировки. Первый раз — на Покровское направление, второй — на Херсонское.

— Во время войны правонарушений в громаде стало значительно меньше. Сейчас охота запрещена, поэтому в буджакских степях сильно увеличилось количество диких животных: уток и кур чаще воруют куницы или лисицы, а на овец нападают волки и шакалы. Главное, что к нам, офицерам громады, есть доверие, — говорит Сергей. — Слава Богу, в нашей местности тихо, но последствия войны мы ощущаем. Недавно в отпуск приехал военный. Выпил, пошел к соседу, а во дворе его укусила собака. Мужчина разозлился и бросил гранату, которая взорвалась. Хорошо, что никто не пострадал.

За годы войны оружия у населения стало больше — и это факт. Также распространенной остается проблема с электроскутерами и мотоциклами.

— В селах вошло в моду дарить подросткам скутеры. Конечно, ребенок ездит без прав, не зная правил, без шлема, поэтому аварии случаются очень часто. Мы постоянно проводим профилактические беседы с родителями и подростками, выписываем штрафы. И все равно несовершеннолетние гоняют на скутерах и мотоциклах, подвергая опасности себя и окружающих. Еще раз обращаюсь к родителям подростков: этот транспорт — не игрушка, будьте ответственны за своих детей, — подчеркнул Сергей Капталан.

Полицейский громады теперь и спасатель, и пожарный, и егерь, и психолог

Иван Михайлов окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, работал старшим следователем, а затем решил стать полицейским офицером громады. В феврале этого года Иван неожиданно для себя стал «звездой» соцсетей.

Во время гололеда между селами Евгеновка и Богдановка застряла машина скорой помощи, которая везла пятилетнего мальчика с высокой температурой. Иван быстро прибыл на место, доставил ребенка в больницу и восстановил движение транспорта на опасных участках. Эту историю быстро подхватили интернет-издания, и к Ивану пришла известность.

— Полицейский офицер громады — это и спасатель, и пожарный, и психолог, и егерь: мы помогаем на пожарах, препятствуем незаконной вырубке леса, мирим соседей, — рассказывает Иван Михайлов. — Вместе с коллегами мы разделили территорию громады на участки и закрепили за каждым старостат. Если случается сложная ситуация, выезжаем втроем. За два года я ни разу не пожалел, что стал офицером громады.

Отзывы жителей о работе «шерифов»

Людмила Лунгу, староста Николаевского старостата:

— Наш округ обслуживает Сергей Капталан. Всегда быстро реагирует на вызовы. В этом году мы вместе провели рейд по стихийным свалкам. Теперь в селе стало значительно чище. Люди довольны его работой.

Елена Швакова, староста Веселодолинского старостата:

— У нас работает Иван Михайлов. Добрый, отзывчивый, внимательный парень, рассудительно разбирает сложные ситуации и решает их. И он всегда на связи.

Федор Мунтян, заместитель главы Буджакской громады:

— Офицеры громады сотрудничают с местным самоуправлением — это и наведение санитарного порядка, и работа со сложными семьями, и защита зеленых насаждений, и земельные вопросы.

Юрий Бакарогло, староста Новодолинского старостата:

— Наш Иван Бордиян всегда готов прийти на помощь. В селах стало меньше мелких краж, благодаря нашему сотрудничеству были ликвидированы стихийные свалки и в целом стало больше порядка.

Анастасия Иванова, исполняющая обязанности начальника службы по делам детей:

— Полицейские громады — частые гости в школах. Они проводят не только профилактические беседы, но и организуют конкурсы, например конкурс рисунков ко Дню полицейского офицера громады. Полицейские участвуют во всех рейдах нашей службы по семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Справка «ОЖ»

В мае 2019 года в Украине был запущен проект «Полицейский офицер громады». Его суть заключается в том, что правоохранитель не только патрулирует территорию, но и живет и непосредственно работает на территории определенной громады. Такой полицейский выполняет функции участкового, патрульного и инспектора ювенальной полиции.

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