Ключевые моменты:

В Буджакской громаде действует программа «Общее дело — родное село» по формуле софинансирования «1+2»

На 2026 год громада заложила 1,5 млн грн бюджетных средств для поддержки местных инициатив

Жители собирают деньги на тренажёрные залы, детские площадки, ФАПы, тротуары и благоустройство

К финансированию активно присоединяются земляки из Германии, Великобритании, Италии и Нидерландов

Пока большинство украинских громад во время войны вынуждены сокращать расходы из-за поддержки армии и критически важных сфер, в Буджакской громаде Болградского района решили искать новый подход к развитию сёл. Здесь заработала официальная программа софинансирования «Общее дело — родное село», которую утвердил поселковый совет.

Журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева пообщалась с руководительницей «Офиса грантов» Аллой Куруч, старостами сёл и жителями, которые уже собирают средства на ремонты, спортивные площадки и общественные пространства.

С тебя гривна — от власти две

Всё началось с визита Ивана Кюссе, главы Буджакской громады, к коллеге в село Камчик Саратовской громады. Там ему показали спортивную площадку, деньги на которую собрали жители села, выехавшие из-за войны за границу. Иван Кюссе решил реализовать эту идею и в своей громаде. Программу «Общее дело — родное село» разработали, усовершенствовав идею, чтобы заинтересовать людей.

О том, как каждая гривна жителя превращается в три, рассказала Алла Куруч, директор КУ «Офис грантов и консультационных служб «Буджак».

— В чём суть программы «Общее дело — родное село»?

— Её суть — в переходе от потребительства к партнёрству. Мы предлагаем простую формулу софинансирования — «1+2». Если жители села, местный бизнес, фермеры или наши земляки за границей объединяются и собирают сто гривен на важное локальное дело, то поселковый совет выделяет из бюджета ещё двести.

То есть громада выступает в роли инвестора, который умножает усилия людей. Собрали люди 50 тысяч на детскую площадку — поселковый совет добавляет 100 тысяч. В итоге село получает объект за 150 тысяч гривен. Это выгодно и бюджету, и людям. Замечу, что программа не рассчитана на взносы сельчан и пенсионеров, которые едва сводят концы с концами. В основном деньги предоставляют жители, находящиеся за границей и желающие помочь родному селу, а также фермеры и предприниматели.

— На что чаще всего собирают деньги?

— В этом году — на безопасность и энергонезависимость: установку фонарей, обустройство автономного питания для ФАПа, создание зон отдыха, ремонт остановок, площадок и другие работы. Главное условие — объект должен быть общего пользования, громада не финансирует частные дворы или закрытые территории.

Как легально «обойти очередь»?

— Многие считают, что благоустройство — это обязанность власти, ведь все платят налоги. Почему тогда жители должны вкладывать собственные деньги?

— Это очень распространённый вопрос, и я всем объясняю. Бюджет громады в военных условиях имеет огромное количество критически важных расходов: поддержка защитников, образование, соцпомощь, зарплаты. Охватить каждую улицу в каждом селе — невозможно.

И программа — это легальный и прозрачный способ «обойти очередь». Если у людей «горит» какая-то проблема и они готовы вложить ресурс — власть реагирует мгновенно. Кроме того, есть важный психологический момент: когда человек вкладывает хотя бы 20 собственных гривен, он уже не позволит это сломать. Появляется чувство сопричастности и совместной ответственности.

Главное — научить людей считать деньги

— Вы говорили, что «Общее дело» — это не только про ремонт или строительство, но и про обучение. Что вы имеете в виду?

— О, это наша главная философия! «Офис грантов» создавался для того, чтобы интегрировать громаду в европейское пространство проектного менеджмента. Программа — это, если хотите, «школа написания грантов» для жителей.

Мировые доноры никогда не дают деньги просто под слова «нам нужно». Нужны заявка, бюджет, отчёт. Участвуя в «Общем деле», группы жителей проходят этот путь на практике. Мы планируем проводить обучение для активистов и всех заинтересованных, потому что хотим научить людей считать деньги, работать с документами и отчитываться. Группа, которая успешно реализует проект «1+2», сможет подаваться на мини-гранты и привлекать в семью или громаду дополнительные средства.

«Шесть шагов к успеху»

— Как выглядит путь от идеи до готового объекта?

— Алгоритм очень простой, мы назвали его «6 шагов к успеху».

Первый — люди собирают инициативную группу (минимум 3 человека) и заполняют «Карточку проекта».

Второй — округа подают карточку в старостат.

Третий — старостат вместе со специалистами проверяет технические нюансы: принадлежит ли земля громаде, нет ли под ней труб или кабелей, не противоречит ли проект генплану.

Четвёртый — после согласования инициаторы имеют 60 дней, чтобы собрать треть стоимости.

Пятый — когда сбор закрыт, «Офис грантов» передаёт протокол в поселковый совет, и депутаты выделяют бюджетную часть.

Шестой — подрядчик выполняет работы под контролем жителей. После завершения объект принимается в коммунальную собственность, и совет берёт на себя обязанность ухаживать за ним.

— А что будет, если инициативная группа не сможет собрать свою часть за 60 дней? Деньги пропадут?

— Ни в коем случае. Если за 60 дней сумма не собрана, проект снимают с рассмотрения. Средства, с согласия людей, направляются на другие нужды этого села. Сейчас у нас 15 заявленных проектов. Шесть из них уже собрали «народную» часть и утверждены на софинансирование. Один проект — на стадии капитального ремонта.

— Какой бюджет программы на 2026 год и сколько проектов планируете реализовать?

— Поселковый совет заложил на обеспечение программы полтора миллиона бюджетных средств. Это означает, что вместе со взносами людей мы планируем сгенерировать инвестиции как минимум на 2,25 миллиона гривен. Цель на этот год — минимум десять проектов в разных старостатах, которые станут примером для других.

Очень радует, что люди не боятся брать на себя ответственность, не ждут, что кто-то придёт и сделает всё за нас. И огромная благодарность жителям, которые сейчас живут за границей, но не забывают родное село.

От тротуарной дорожки — до тренажёрного зала

Какие общественные инициативы уже воплощаются в жизнь и как люди собирали средства на их реализацию?

Село Новодолинское

Староста села Юрий Бакарогло рассказал, что односельчанин, живущий в Германии, передал тысячу евро с предложением сделать для молодёжи тренажёрный зал. Новодолинцы, которые живут в Одессе, тоже присоединились к делу.

— Для этого подошло заброшенное здание кафе. На собранные деньги мы приобрели стройматериалы и с помощью коммунального предприятия «Хозяин» переоборудовали стены, залили пол, установили окна и двери. За средства, выделенные громадой, сделаем внутренний ремонт. А тренажёры пообещали приобрести наши одесситы.

Село Высочанское

В приграничном селе люди решили сделать тротуарную дорожку от школы до Дома культуры.

— Мы не обращались за помощью к землякам, а просто объявили по селу сбор стеклотары и макулатуры. Первыми присоединились предприниматели и школьники. Собрали тысячу бутылок и почти пятьсот килограммов макулатуры. Получилось 50 тысяч гривен, теперь ждём ещё сто тысяч от громады и начнём работы, — рассказала Светлана Корчмарюк, староста Высочанского старостинского округа.

Село Николаевка

Людмила Лунгу, староста Николаевского старостинского округа, вместе с активистами села разослали объявления о сборе средств николаевцам, которые уехали за границу. За несколько недель удалось собрать 128 тысяч гривен: деньги поступили из Великобритании, Германии, Италии и Нидерландов. В результате в центре села обустроили площадку — восстановили колодец, установили беседку, лавочки и столы. А за средства громады площадку покроют тротуарной плиткой.

Село Ганновка

Ромы из Германии передали деньги на ремонт ФАПа в Ганновке Лесненского старостата, а внутренний ремонт бесплатно выполнили строители. За средства громады сделают внешние работы — ремонт крыши, отмостки, порога и пандуса.

В селе Вознесенка в старой столовой решили сделать зал по типу банкетного. В сборе средств приняли участие те, кто выехал из села, а также фермеры. Всего удалось собрать 107 тысяч гривен.

В Весёлой Долине собрали средства на строительство помещения для хранения инвентаря на кладбище.

В Надречном собирают деньги на спортивную площадку, в Буджаке — на остановку, в Евгеньевке — на детскую площадку.

В селе Петровка фермерские хозяйства «Диамант», «Лаванда», «ЧагаАгро» и предприниматели готовы вложить в благоустройство парка двести тысяч гривен.

Вот так, по собственной инициативе, люди меняют к лучшему родное село.

Кстати, Буджакский «Офис грантов» работает ещё над одной программой софинансирования — уже для школьников. Для них объявят конкурс на лучший проект благоустройства школы. Три проекта-победителя получат право на реализацию и финансовую поддержку громады. Сбор средств планируют объявить среди выпускников школ.

