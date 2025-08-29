Россия в «братских объятиях» душила украинскую песню

– Игорь, как так получилось, что отличный старт 90-х вскоре стал для украинской песни и музыки провальным?

– Примерно до 2001 года бывшие республики Советского Союза начали активно создавать свою, национальную музыку и песни. Это был естественный процесс после обретения независимости. Когда Россия почувствовала, что ее влияния постепенно начинают избавляться, формируя национальные песенные традиции, она опомнилась и начала новейшую экспансию своего русскоязычного контента. Частично она также была обратной – в России радостно встречали украинских артистов, конечно, при условии, что они будут петь на русском языке. Зато у нас наблюдалось еще и засилье российских клипов. Это был яркий, качественный и недешевый продукт, ведь нефтедоллары Россия охотно вкладывала и в шоубизнес, прекрасно понимая его влияние на людей. Не сложилось тогда с собственным песенным продуктом и из-за недостаточной поддержки государством украиноязычного контента. И начали наши петь на русском, посещать с гастролями российские территории. Это давало приличные заработки и преимущество русских песен в репертуаре украинских музыкантов.

– Но были же исполнители, которые не переставали петь на украинском?

– Конечно были, и таких стало больше в 2004-м. Именно во время Майдана произошел первый этап отделения от российской музыки: песен на украинском стало больше. Еще одной весомой причиной выбирать родное были события 2014 года. Для меня лично это был рубикон. Я решил, что в Россию больше не поеду и дел с их шоу-бизнесом не буду иметь.

– Но ведь довольно большая часть наших певцов продолжала русскоязычное творчество, спрос на него в Украине не исчез.

– Тогда – да. Сейчас, хотя у нас и есть конкурентное преимущество, ведь мы можем петь и на русском, и на украинском, мы этого уже не делаем. Например, австралийцам или американцам, которые поют на английском, это ничем не угрожает. Зато русскоязычные украинские исполнители сразу подпитывают имперские амбиции соседа и дают повод, пусть и косвенно, для дальнейшей «защиты русскоязычного населения».

О чем не может молчать певец во время войны

– Должно ли измениться творчество исполнителей после 2022 года?

– Певец всегда должен быть органичным, и время не имеет значения. Во время войны петь исключительно о беззаботных вещах – плохая характеристика для артиста. Ведь это означает, что он не способен пропустить через себя события эпохи. Например, лирик Александр Пономарев или весельчак Дзидзьо поют о Победе.

А Артем Пивоваров? Он же родом из Волчанска, город фактически стерли россияне, там ад. Он не может об этом не петь, он должен быть созвучен своему городу, своей эпохе. 2022 год – такое шоковое состояние, наши исполнители начали производить как бы «защитные песни», которые мотивировали, вдохновляли и дарили надежду.

«Мы можем крутить круглосуточно исключительно украинскую музыку»

– Мы как будто снова на старте. Фактически полностью украиноязычные песни, плеяда новых исполнителей. На этот раз у нас получится?

– Бесспорно, в 90-х годах с русскими под ногами мы не использовали шанс на расцвет своей музыки. Сейчас так не должно быть. Мы неплохие певцы и певицы, знаменитых на весь мир пока нет, но надеемся. Украинцы – самодостаточная музыкальная нация, сейчас мы можем крутить круглосуточно исключительно украинскую музыку. И этого пока достаточно, чтобы чувствовать – это все свое. Наши победы на международной музыкальной арене, надеюсь, впереди, и мы до этого доживем.

