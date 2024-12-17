Обряд Мошу на юге Одесщины: колядки, морозные зимы и как легко узнать первого парня на селе

Мошу – юноша в роли деда

Вечером 24 декабря в Орловке, в центре села, собираются два отряда колядников (чаты), во главе каждого стоит Мошу. Это крепкий и авторитетный юноша, который надевает маску, сшитую из кроличьих шкур. В обряде участвуют исключительно юноши.

С наступлением сумерек два Мошу и их группы встречаются в условленном месте, танцуют под кларнеты, барабаны и гармошки, после чего разбегаются колядовать.

Утром Мошу сходятся в центре села, где происходит «битва»: юноши поднимают своих Мошу на плечи и начинают сталкиваться: побеждает команда, чей Мошу устоит.

О том, что происходит за кулисами этого праздника, о котором уже многое рассказано, мы попросили рассказать Марию Катаной, бывшую начальницу отдела культуры Ренийского района, которая родилась и выросла в Орловке.

Члены жюри плакали от счастья

– Колядки разные – на дом и семью, на хозяина, на хозяйку, на ребенка, на парня, на девушку, – рассказывает Мария Катаной. – В моем родном селе до сегодняшнего дня дошли одиннадцать колядок.

Помню, мы показывали зимние обряды на международном фестивале в Яссах. С нами был инженер-электрик Георгий Журя, который знал много колядок. После выступления к нам подошли фольклористы, входившие в жюри. Они плакали от счастья и просили еще раз спеть на диктофон. Например, в одной из колядок была строка примерно с таким содержанием: «Когда я вплавь перебирался через Олт…». Олт – это река в центре Румынии. От реки Олт до нашей Орловки, если через Карпатские горы по прямой, – километров четыреста будет. Кто, когда и при каких обстоятельствах принес эту колядку в Орловку, где она и сохранилась до нашего времени?

Большую роль в сохранении колядок сыграл директор Орловского Дома культуры Федор Никодим. А затем завуч по внеклассной работе Ефросиния Берлинская разучивала с учениками колядки прямо на уроках музыки.

Сладкие обереги от болезней

– В Орловке праздники начинались на Андрея Первозванного, – рассказывает Мария Георгиевна. – В этот день юноши и девушки танцевали, вспоминали и разучивали колядки.

Наши бабушки были большими мастерицами по приготовлению постных блюд. Некоторые рецепты уже забыты. Например, сладкий супчик – киселица. У нас было много фруктовых деревьев, поэтому летом сушили груши, абрикосы, сливы, яблоки. Во время поста сухофрукты варили, и в сладкий компот бросали тонко нарезанную домашнюю лапшу – федя. Получался вкусный и полезный сладкий супчик.

Святую Варвару отмечали 17 декабря. Бабушка пекла в этот день постные лепешки – турте. Их еще горячими смазывала медом и с этим угощением отправляла нас к соседям. Сначала мы шли в многодетные семьи. Считалось, что турте – это оберег на зиму от кори и других инфекционных болезней, поэтому ими угощали детей. Прежде всего угощались соседские дети, а уже потом бабушка сажала за стол своих внуков.

Как жили без холодильников?

– К Рождеству резали поросенка, – продолжает Мария Катаной. – Делали колбасу – гелбаш. Она была из чистого мяса, крупу никогда не добавляли. Для гелбаша использовали толстую кишку. Ее складывали в ведро или другую посудину и заливали топленым салом – так колбаса сохранялась до лета просто в прохладной комнате, ведь холодильников не было. Так же хранили и мясо: приготовив его в печи, заливали салом.

Еще заготавливали перцы в глиняных бочонках. Летом перец запекали на углях и складывали в бочонки, заливая маринадом. Тогда не было ни стеклянных банок, ни закаточных крышек. Перец под маринадом сохранялся очень долго и был необыкновенно вкусным. Но, к сожалению, рецепт маринада утрачен.

Полезные сладости

На Рождество, помимо холодца, сармале (голубцов), колбасы и других мясных блюд, готовили десерт.

– Осенью, во время сбора винограда, дедушка срезал лозы зайбера с красивыми гроздьями и подвешивал их на чердаке: в таком виде виноград сохранялся до Нового года, – вспоминает Мария Катаной. – Из сладостей на праздничном столе были также кусочки запеченной тыквы и айва. Из айвы вынимали сердцевину, насыпали внутрь немного сахара, наливали вина – и в духовку. Очень вкусно!

Мы всегда пили вино, но немного. Помню, после школы приходим домой, а бабушка достает из печи хлеб. Бывало, она не успевала приготовить обед – а мы же голодные. Тогда бабушка наливала в глиняную миску немного вина, добавляла туда сахара, и мы макали в него горячий хлеб и с удовольствием ели. Взрослые знали, сколько вина можно дать ребенку, чтобы оно пошло на пользу. Ведь вино – лучший антиоксидант.

Снегу было – аж до крыш

Тогда, в пятидесятые-шестидесятые годы, в Придунавье зимы были сказочными.

– Помню, в 1957 году снега выпало столько, что виднелись только крыши домов, – дальше делится воспоминаниями Мария Катаной. – Я была отличницей, поэтому ни за что не хотела пропускать школу. Дедушка рано утром встал, чтобы очистить от снега дом, чтобы он «не намок», а затем лопатой начал прокладывать дорогу до школы. Мама укутала меня в шерстяной платок так, что только глаза виднелись, и по снежному туннелю мы пробирались. Вокруг была сказочная красота! Учителя очень удивило наше появление. Дал мне задание на две недели вперед – и велел сидеть дома.

Зимы были морозные. Помню, как на Крещение девушки носили ведрами на коромыслах воду в церковь. Они брали ее из реки, прорубив лед. Пока доносили воду, ведра обрастали сосульками. Представляете, какие были морозы!

Кто первый парень на деревне?

Аналоги обряда Мошу можно встретить во многих селах Румынии.

– Такой праздник есть в румынском городе Исакча, – рассказывает Мария Катаной. – Думаю, раньше Дунай часто замерзал – вот и ходили друг к другу в гости. Многие орловцы имеют родственников в Исакче. Я очень рада тому, что молодежь сохраняет традиции, и, что бы там ни было, в ночь с 24 на 25 декабря каждая семья накрывает стол и ждет Мошу. В детстве я боялась его. Дедушка и отец с керосиновой лампой выходили к колядникам, а я выглядывала в окно, наблюдая за юношами в кечулах (высокие шапки из овчины). На шапках были белые цветы, которые делали из парафина. Если в доме была незамужняя девушка, этой ночью она имела право признаться в своих чувствах парню, который ей нравился, – она прикалывала белый цветок на его кечулу. И утром все видели, кто первый парень на деревне.

Подробнее о рождественском обряде Мошу читайте в статье: Обряд «Мошу»: как в Орловке встречают Рождество.