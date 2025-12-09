Гезлемя (часто также говорят — гезлеме, гёзлеме) — лучший перекус, если впереди большая работа в огороде или в поле: со стаканчиком вина они дают силы для тяжёлого труда.

А вот что касается секретов приготовления этой вкуснятины, то тут всегда начинается кулинарная битва.

Даже два соседних молдавских села в Ренийской громаде — Новосельское и Плавни — имеют два разных рецепта. И в каждом уверены: именно их вариант — единственно верный, освященный духами предков.

В Новосельском тесто делают просто: вода, соль и муки «сколько возьмёт». Жарят преимущественно на растительном масле, но иногда добавляют смалец, если его запасы большие.

Рецепт такой:

На 300 г теплой воды добавить щепотку соли и муки, сколько возьмет, замесить крутое тесто. Раскатать в пласт толщиной примерно 2–3 мм, разрезать на прямоугольники. Разложить тертую брынзу, сформировать пирожки. Жарить в сковороде на растительном масле с двух сторон.

В Плавнях же подходят к делу виртуознее.

— Для теста берём кефир и воду 50/50, добавляем ложку-две свиного жира — тогда тесто будет мягким, эластичным, — настаивает Ефросиния Кёся. — Жарить гезлёмя нужно исключительно на свином жире — тогда они будут исключительно сочными.

Рецепт на смальце:

На 150 г теплой воды добавить 150 г кефира, 1–2 столовые ложки свиного жира, щепотку соли и муки, сколько возьмет, замесить крутое тесто. Раскатать в пласт толщиной примерно 2–3 мм, разрезать на прямоугольники. Разложить тертую брынзу, сформировать пирожки. Жарить на свином жире в сковороде.

А теперь о технике работы с тестом. В Новосельском используют обычную скалку: раскатали круг, а дальше растягивают его руками до нужной толщины.

Плавни — это другой мир. Там используют скалки длиной до полутора метров. Тесто на них накручивают слоями, щедро посыпая мукой, чтобы не слиплось.

Обе техники требуют немалой сноровки, которая вырабатывается годами. Поэтому самые вкусные гезлемя — у бабушек.

Читайте также: