Гезлемя (часто также говорят — гезлеме, гёзлеме) — лучший перекус, если впереди большая работа в огороде или в поле: со стаканчиком вина они дают силы для тяжёлого труда.

А вот что касается секретов приготовления этой вкуснятины, то тут всегда начинается кулинарная битва.

Даже два соседних молдавских села в Ренийской громаде — Новосельское и Плавни — имеют два разных рецепта. И в каждом уверены: именно их вариант — единственно верный, освященный духами предков.

В Новосельском тесто делают просто: вода, соль и муки «сколько возьмёт». Жарят преимущественно на растительном масле, но иногда добавляют смалец, если его запасы большие.

Господиня з Новосільського розтягує тісто для гезлємя
Хозяйка из Новосельского растягивает тесто для гезлемя

Рецепт такой:

На 300 г теплой воды добавить щепотку соли и муки, сколько возьмет, замесить крутое тесто. Раскатать в пласт толщиной примерно 2–3 мм, разрезать на прямоугольники. Разложить тертую брынзу, сформировать пирожки. Жарить в сковороде на растительном масле с двух сторон.

В Плавнях же подходят к делу виртуознее.

— Для теста берём кефир и воду 50/50, добавляем ложку-две свиного жира — тогда тесто будет мягким, эластичным, — настаивает Ефросиния Кёся. — Жарить гезлёмя нужно исключительно на свином жире — тогда они будут исключительно сочными.

Єфросинія Кьося готує гезмєля
Ефросиния Кёся готовит гезлемя

Рецепт на смальце:

На 150 г теплой воды добавить 150 г кефира, 1–2 столовые ложки свиного жира, щепотку соли и муки, сколько возьмет, замесить крутое тесто. Раскатать в пласт толщиной примерно 2–3 мм, разрезать на прямоугольники. Разложить тертую брынзу, сформировать пирожки. Жарить на свином жире в сковороде.

А теперь о технике работы с тестом. В Новосельском используют обычную скалку: раскатали круг, а дальше растягивают его руками до нужной толщины.

Плавни — это другой мир. Там используют скалки длиной до полутора метров. Тесто на них накручивают слоями, щедро посыпая мукой, чтобы не слиплось.

У Плавнях використовують дуже довгі качалки
В Плавнях для раскатывания теста используют очень длинные скалки

Обе техники требуют немалой сноровки, которая вырабатывается годами. Поэтому самые вкусные гезлемя — у бабушек.

