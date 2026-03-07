Ключевые моменты:

Супруги из Кодымы живут вместе более 43 лет, соединив украинские и азербайджанские традиции.

Ариф Искендеров много лет работал ветеринарным врачом на Подольщине.

Их сын работает на оборону Украины, дочь живет и работает в Германии.

Во время войны семья помогает военным и занимается волонтерством.

Этот материал появился после разговора с супругами Арифом и Людмилой Искендеровыми из города Кодыма Подольского района. Они вспомнили, как познакомились, как семья училась соединять украинские и азербайджанские традиции и что помогло прожить вместе более четырех десятилетий.

Ариф Искендеров хорошо известен на Подольщине как ветеринарный врач. В разные годы он возглавлял Загнитковский ветеринарный участок и работал в лабораториях Кодымской и Балтской ветеринарных больниц, поэтому к нему обращались и владельцы домашних животных, и сельскохозяйственные предприятия.

О семье рассказывают и жители громады. Постоянная покупательница зооветмагазина Зинаида Винницкая говорит, что в магазин Людмилы Искендеровой приходят не только за ветеринарными препаратами, но и за советом и душевным разговором.

В семье выросли двое детей, получившие образование в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова. Сегодня сын работает на оборону Украины, а дочь с семьей живет в Германии и помогает украинским военным. Сами же Ариф и Людмила с начала полномасштабной войны присоединились к волонтерской помощи: вместе с земляками плетут маскировочные сети и передают медикаменты.

Что является самым большим сокровищем для кавказца?

Ариф Сираджи оглы Искендеров из большой трудолюбивой семьи, где каждый хорошо знает, что лень — ключ к бедности. Ариф с удовольствием учился в школе, директором которой был его отец.

С детства он усвоил, что честь рода для кавказца — главное сокровище. Поэтому когда Ариф после окончания с отличием школы в селе Шахлы Казахского района поехал поступать в Одесский сельскохозяйственный институт, родители гордились сыном и были уверены, что он добьется успеха. И действительно, он был одним из лучших студентов.

Счастье — вопреки воле родителей

Проблема для семьи возникла тогда, когда Ариф решил жениться на украинской девушке. Родители были против украинской жены. А когда он все-таки женился, отец воспринял эту новость неодобрительно. Он не мог понять сына, который всегда свято хранил традиции азербайджанского рода, основанные на уважении к старшим и строгом соблюдении семейных обычаев, а теперь осмелился отступить от них.

Семья Искендеровых не признавала украинскую жену сына долгих четыре года. Но в конце концов родители Арифа решили познакомиться с Людмилой и были приятно удивлены не только ее красотой и украинской искренностью, но и тем счастьем, которое светилось в глазах супругов. Тогда отец сказал сыну: «Береги жену, как зеницу ока».

Что роднит украинцев и азербайджанцев?

В семейных отношениях Искендеровых заложена философия азербайджанской народной мудрости: «Где единство — там жизнь».

Здесь уважают интересы каждого, а для принятия важных решений собираются на семейный совет. Все члены семьи бережно сохраняют вековые народные традиции.

Эти традиции, которые роднят азербайджанцев и украинцев, тесно переплелись в семье Людмилы и Арифа.

— Мне невероятно повезло с мужем — он мудрый, добрый и заботливый. Я с ним счастлива, — делится Людмила.

— У украинцев и азербайджанцев много общего. Это щедрость и гостеприимство, дружелюбие, уважительное отношение к старшим и родителям. Азербайджанская земля, как и украинская, чрезвычайно плодородна. А летопись Азербайджана, как и Украины, рассказывает о нашествиях чужеземцев на протяжении многих веков и об истории наших многострадальных народов, — проводит параллели Ариф Искендеров.

В Азербайджане он сделал первые шаги. А здесь, на украинской земле, встретил свою судьбу, построил дом, вырастил сад и хочет, чтобы его потомки имели счастливую судьбу.

Какое дерево — такие и ветви, какие родители — такие и дети

Трудолюбие родителей передалось детям. Оба ребенка окончили школу с золотыми медалями, были призерами различных олимпиад и входили в число лучших студентов в университетах.

Сын Сергей окончил Одесский университет имени Мечникова и десять лет работал там. Сегодня он работает на оборону Украины.

Дочь Ирина, зять и внук живут в Германии. Ирина также окончила университет имени Мечникова, затем — Китайский национальный университет. Сейчас она работает в Германии вместе с мужем и поддерживает украинских военных.

И у Арифа Сираджи оглы есть мечта — чтобы у него было много внуков, которые собирались бы все вместе за одним столом.

Он вспоминает свое детство, когда матери приходилось варить большую кастрюлю шурпы и печь до 400 лепешек для многочисленной семьи. Ведь к бабушке на обед приходили 24 внука, и за большим столом находилось место для всех.

В Кодыме ветврача Арифа знают все, у кого есть животные

Глава семьи работал заведующим Загнитковского ветеринарного участка, позже — лаборатории Кодымской и Балтской ветеринарных больниц. Поэтому на Подольщине он заслужил добрую славу опытного специалиста в ветеринарной медицине.

Он продолжает практиковать: оперирует и лечит животных. Его знают все, у кого есть домашние питомцы. А руководители сельскохозяйственных предприятий благодарны ему за не одно спасенное стадо.

— Раньше профессия ветеринара не была популярной, но с каждым годом она становится все более престижной. За рубежом труд ветеринаров очень высоко ценится, — говорит Ариф Искендеров.

Сейчас у семьи есть собственное дело — зооветмагазин, который пользуется спросом. Здесь хозяйничает жена.

— К Людмиле в магазин идем с удовольствием. Она всегда и посоветует, и душевно поговорит с покупателем, — рассказывает постоянная покупательница Зинаида Винницкая.

«Мы не имеем права опускать руки»

— Сердце болит от того горя, которое принес нам «русский мир». Сколько жизней забрала война — взрослых и юных, сколько нерожденных детей, сколько воинов в инвалидных колясках. Поэтому мы не имеем права опускать руки, а должны помогать приближать победу, — говорит Ариф.

Поэтому вместе с женой они с самого начала большой войны находятся в рядах волонтеров. Помогают плести сети, покупают медицинские препараты и мечтают о том, как после окончания войны соберутся всей семьей, в которой тесно переплелись корни азербайджанского и украинского рода.

Ранее мы рассказывали историю волонтерки из Балты, у которой на фронте муж и сыновья.

Напомним также рассказ о казацком генерале и фельдшерке, когда жена спасла мужа от коронавируса.

Читайте также: Родилась в день его плена: нацгвардеец из Одесской области впервые обнял дочь после 4 лет неволи