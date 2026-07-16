Ключевые моменты:

Пространство создано для военнослужащих, ветеранов и их семей

Ежемесячно будут проходить бесплатные дни реабилитации

Программа включает психологическую поддержку и активный отдых

Проект реализован при поддержке Балтского городского совета

«Здесь чувствуешь себя среди своих» — именно так говорят о новом ветеранском пространстве, которое открыли в селе Гольма Балтской громады. Это место создано для военнослужащих, ветеранов и их семей, чтобы они могли восстанавливаться, общаться и проводить время вместе. На открытии побывала журналистка «Одесской жизни» Любовь Кузьменко.

В Балтской громаде открыли место, где ветераны могут восстанавливаться и отдыхать

Гольма стала местом восстановления для военнослужащих и ветеранов. Сегодня, 14 июля, в селе открыли пространство для отдыха военнослужащих, ветеранов, их семей и всех жителей громады.

Инициатором создания этого места стала общественная организация «Тиша говорить» во главе с Василием Тороповым — боевым медиком в отставке, основателем общественной организации «Тиша говорить», деятельность которой направлена на психосоциальную поддержку, реабилитацию и восстановление ветеранов. Благодаря его инициативе и настойчивому труду это ветеранское пространство стало реальностью.

Воплотить замысел в жизнь удалось при поддержке Балтского городского совета, который присоединился к реализации важной социальной инициативы.

— Идея родилась из желания помогать защитникам восстанавливаться физически и эмоционально, возвращаться к мирной жизни, ощущать радость простых человеческих моментов, — делится Василий Торопов.

Это пространство призвано стать местом заботы, где ветераны и их семьи смогут получить необходимые консультации, психологическую поддержку, помощь, а также просто пообщаться в кругу единомышленников, отдохнуть душой и почувствовать, что они среди своих.

Ежемесячно для них будут проводить бесплатные дни реабилитации и отдыха. Программа включает работу с психологом, разнообразные спортивные и творческие занятия: стрельбу из лука, гончарное дело, катание на катамаранах, гидроциклах и множество других возможностей для физического и эмоционального восстановления.

В остальное время пространство будет открыто для всех желающих. Посетителей ждут уютная территория для семейного отдыха, кухня с домашними блюдами — шашлыком, картофелем по-селянски, жареной рыбой и свежевыпеченным хлебом, удобные шезлонги, беседки, батуты, а также разнообразные водные развлечения.

— Такие инициативы особенно важны в условиях войны. Они способствуют поддержке военнослужащих, ветеранов и их семей. Кроме того, они показывают, что совместными усилиями громада способна создавать места, которые объединяют людей и помогают восстанавливаться, — отметил Балтский городской голова Сергей Мазур.

Напомним, что в Балте ветеран войны создал центр восстановления для побратимов.

Ранее мы рассказывали, как ветеранам вернуться к мирной жизни: опыт Савранской громады в Одесской области.