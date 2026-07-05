Ключевые моменты:

Доброволец воевал от Николаевщины до Авдеевки.

После тяжелого ранения врачи провели более 50 операций.

Ветерану необходима еще одна дорогостоящая операция.

Андрей до сих пор добивается положенных государственных выплат.

В небольшом селе Маловасиловка Одесской области ветеран Андрей Кардашов учится жить заново после тяжелого ранения. Корреспондент «Одесской жизни» Юрий Федорчук побывал у военнослужащего дома, пообщался с ним и его семьей и узнал, с какими трудностями ветерану приходится бороться уже после фронта. Материал также содержит информацию о действующих государственных программах поддержки раненых военнослужащих.

Боевой путь — от Баштанки до Авдеевки

На второй день полномасштабной войны Андрей Кардашов — профессиональный строитель с десятилетним стажем работы в одесской корпорации «Монолит» — с утра обивал порог Малиновского военкомата, а уже 26 февраля вместе с такими же добровольцами отправился в Николаевскую область.

Боевое крещение молодой человек получил в Баштанке — городе, где весной 2022 года местные патриоты совместно с Территориальной обороной и ВСУ остановили крупную колонну российских войск, не позволив оккупантам прорваться к Кривому Рогу, Кировоградской и Днепропетровской областям.

Всю войну Андрей служил в составе 61-й отдельной механизированной Степной бригады командиром отделения. Вместе со своим подразделением, выполняя боевые задачи на южном направлении, участвовал в освобождении Херсона и области, удерживал позиции на левом берегу Днепра, воевал под Соледаром, а затем — на Курщине, исторической территории Украины.

— В моем распоряжении было десять штурмовиков и двое прикомандированных бойцов. Из техники — БМП. Боевая машина пехоты находилась в нескольких сотнях метров позади для огневого прикрытия, чтобы противник ее не обнаружил, ведь сразу открывал огонь. Также бронетехникой мы эвакуировали раненых и погибших. Сейчас побратимам из нашей бригады, которые воюют на Запорожском направлении, приходится по 5–10 километров выносить раненых с поля боя на себе, — рассказывает Андрей. — Сейчас по пальцам одной руки можно пересчитать ребят, с которыми я начинал воевать. Недавно похоронил еще одного сослуживца — 29-летнего пулеметчика, сердце которого не выдержало нагрузок.

Привязанный к носилкам, полз с перебитыми ногами к спасению

27 февраля 2024 года Андрей Кардашов во время обороны Авдеевки прикрывал отход украинских военных на новые рубежи. Тогда бригада понесла значительные потери, а сам он получил тяжелое ранение.

Бойцы 61-й бригады совместно с Третьей штурмовой пытались сдержать противника в районе села Орловка. Группа Андрея, закрепившись в трех сельских домах, попала под обстрел. Одного бойца взрывом завалило в сарае. Четверо воинов бросились его спасать, но их также накрыло прямым попаданием снаряда. Один парень погиб, остальные получили легкие ранения, а «Болгарин» — тяжелые повреждения ног.

— Около километра по сельской улице под обстрелами меня до пункта эвакуации тащил на себе побратим. По дороге нас накрыла мина, и мы оба получили еще ранения. Когда добрались до места, снова прилетела минометная мина, — вспоминает ветеран. — Даже показалось, что осколки совсем оторвали мне ноги. Ребята разбежались, а я, привязанный к носилкам, сам полз и подтягивался, чтобы выбраться из зоны поражения и спастись.

С перебитыми ногами и тазом, пробитым легким, травмированной рукой и контузией потерявшего сознание тяжелораненого бойца доставили в госпиталь Днепра.

Пять суток в коме и 50 операций

Почти пять суток Андрей находился в коме. Врачи спасли его после двух клинических смертей, стабилизировали состояние и немедленно прооперировали. Всего медикам пришлось провести более полусотни хирургических вмешательств, чтобы спасти мужчину. Позже побратимы даже пытались отправить своего командира на лечение в Швейцарию, но врачи не решились перевозить раненого, поскольку он мог не перенести дорогу.

Почти год Андрей был прикован к постели. За это время у него атрофировались мышцы, ноги перестали сгибаться в коленях, а в теле до сих пор осталось немало металлических осколков.

«Ходить тяжело, потому что одна нога теперь короче»

После восьмимесячной реабилитации и паллиативной помощи в Вашковецкой больнице на Буковине Андрея буквально поставили на ноги. Постепенно он освоил костыли, а теперь уже самостоятельно себя обслуживает.

— Ходить мне тяжело, потому что после ранения одна нога стала короче другой на три с половиной сантиметра. Ступни я почти не чувствую, а многочисленные осколки, которые до сих пор остаются в ногах и тазу, причиняют боль при ходьбе. Поэтому мне нужна еще одна операция стоимостью 150 тысяч гривен по их удалению. Добавился и остеопороз. Беспокоит межпозвоночная грыжа, обнаруженная еще в 2023 году. Врачи предлагали пройти лечение, но тогда я не мог оставить побратимов. Одним словом, болячек у меня больше, чем прожитых лет, — с грустью говорит ветеран войны Андрей Кардашов. — Поэтому чаще передвигаюсь на старенькой немецкой электроколяске, подаренной волонтерами, чем хожу пешком. Когда она выйдет из строя, пересяду на отечественный аппарат.

«Енот» подарил побратиму старенькую «четверку»

Сейчас Андрей живет в Маловасиловке, где его сестра Аня, пока он лечился в госпитале, купила для него добротный дом. А боевой побратим «Енот» подарил ему старенькую «четверку», чтобы тот мог ездить по делам.

Водительских прав у Андрея нет, хотя за время службы он сменил четыре автомобиля, на которых объездил пол-Украины.

Он рассказал, что на войне без транспорта — никак. Поэтому покупал машины за боевые выплаты, как и большинство его побратимов. Ремонтировал их за собственные средства, чтобы техника не подвела в критический момент — во время выполнения боевого задания или эвакуации раненых с поля боя.

Также Андрей объяснил, что люди с инвалидностью могут бесплатно пройти обучение вождению, получить водительское удостоверение или переоборудовать собственный автомобиль под ручное управление только в городе Ровно, где действуют государственные инклюзивные программы.

Мечтает о собственном бизнесе и крепкой семье

Помимо водительских прав, ветеран хочет добиться положенных по закону выплат и открыть собственное дело.

После реабилитации Андрею, которому установили вторую группу инвалидности, пришлось дважды проходить военно-врачебную комиссию. И хотя молодой человек по-прежнему рвется на фронт, последствия войны для его опорно-двигательного аппарата свидетельствуют о непригодности к военной службе. Однако «Болгарина» до сих пор не сняли с воинского учета, а специалисты территориального центра комплектования так и не помогли ему оформить государственные выплаты за ранение и заслуженную пенсию.

Военнослужащий рассказал, что, например, его побратимам из Черновицкой области, с которыми он проходил реабилитацию в Вашковцах, положенные выплаты оформляют в течение 4–6 месяцев, а их пенсия значительно выше его 15 тысяч гривен.

Именно эти проблемы мешают ветерану поехать за границу, чтобы продолжить лечение и окончательно стать на ноги.

— Побратимы зовут меня в Исландию, Нидерланды, где после ранений им удалось значительно улучшить здоровье, родственники — во Францию, а родная сестра — в Германию. Говорят, что медицинская помощь и реабилитация за границей позволяют искалеченным войной получить доступ к новейшим технологиям, уникальным методикам протезирования и восстановления, — рассказывает Андрей. — Надеюсь, что к своему дню рождения, 9 августа, наконец получу положенную государственную помощь. Хочу заняться тепличным бизнесом, а самое главное — создать семью и жить спокойно.

Готовит, косит сено и с радостью встречает побратимов

Однако Андрей не сидит без дела. Он купил электротриммер и косит на своем огороде люцерну — сено для хозяйства сестры. Наводит порядок во дворе. Часто с удовольствием готовит, чтобы побаловать племянников Стасика и Иринку чем-нибудь вкусным.

Недавно он радушно угощал традиционными болгарскими блюдами своего кума и побратима «Енота», который приехал к нему на несколько дней порыбачить на Тилигуле и набраться сил перед возвращением на передовую.

Также ветеран старается помогать своим друзьям-фронтовикам. Однажды он передал свою спасенную в бою амуницию, а подаренный ему взамен тубус от натовского снаряда был продан в Любашевке на благотворительном аукционе в поддержку ВСУ.

Справка «ОЖ»

Военнослужащие, получившие ранение (контузию, травму, увечье) при защите Родины, имеют право на сохранение основного денежного обеспечения, ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн на период лечения, а также единовременную помощь в случае утраты трудоспособности или установления инвалидности.

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