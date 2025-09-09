Ключевые моменты:

Ученики обсуждали понятие безбарьерности, выполняли интерактивные задания и участвовали в ролевых играх.

Особое внимание уделялось развитию эмпатии, инклюзивного поведения и практических навыков помощи.

Как проходят уроки безбарьерности

В школах Пересыпского района для учеников провели занятия по формированию культуры уважения, толерантности и взаимопомощи. Дети учились понимать потребности людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с маленькими детьми и других социальных групп. Во время уроков использовались видеоматериалы, дискуссии и интерактивные упражнения.

Учителя делали акцент на практических навыках инклюзивного поведения: как правильно предлагать помощь, избегать стереотипов и создавать дружескую, доступную среду. Ученики первых классов получили тетради «Жизнь без барьеров» для закрепления знаний и дальнейшей работы над инклюзией.

Эти мероприятия направлены на воспитание поколения, которое воспринимает разнообразие, ценит человеческое достоинство и поддерживает атмосферу равных возможностей. Дети учатся замечать потребности сверстников и помогать им, что будет способствовать построению инклюзивного общества в будущем.

