Ключевые моменты:

Решение принято из-за активности вражеских беспилотников над городом.

Родителям рекомендуют контролировать пребывание детей на улице после уроков.

Меры безопасности в учебных заведениях

Городские власти призывают родителей быть внимательными к ситуации и контролировать, чтобы дети после уроков не находились на улице без необходимости. Департамент науки и образования оперативно проинформировал руководителей всех учебных заведений о необходимости отмены плановых мероприятий за пределами школ.

Как сообщили в Одесском горсовете, решение о временном запрете школьных экскурсий принято на основании полученной информации об активности вражеских беспилотников. Уже второй день подряд над Одессой и Одесским районом летают вражеские разведывательные дроны.

