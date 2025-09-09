Ключевые моменты:
- Решение принято из-за активности вражеских беспилотников над городом.
- Родителям рекомендуют контролировать пребывание детей на улице после уроков.
Меры безопасности в учебных заведениях
Городские власти призывают родителей быть внимательными к ситуации и контролировать, чтобы дети после уроков не находились на улице без необходимости. Департамент науки и образования оперативно проинформировал руководителей всех учебных заведений о необходимости отмены плановых мероприятий за пределами школ.
Как сообщили в Одесском горсовете, решение о временном запрете школьных экскурсий принято на основании полученной информации об активности вражеских беспилотников. Уже второй день подряд над Одессой и Одесским районом летают вражеские разведывательные дроны.
