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Головокружение, слабость, забывчивость: что это может быть?

Головокружение, слабость, забывчивость: что это может быть?

Если вас беспокоят слабость, забывчивость и частые головокружения, может, вы просто переутомились или переволновались, а, возможно, у вас недостаточное мозговое кровообращение. Чем опасно это состояние и какие меры позволяют его предупредить, рассказала терапевт Виктория Кокошко.

Кому грозит нарушение мозгового кровообращения

Хроническое нарушение мозгового кровообращения (ХНМК) – это состояние, при котором головной мозг недополучает нужное ему количество крови, а соответственно  – кислорода и питательных веществ. В результате развиваются многочисленные мелкоочаговые изменения мозговой ткани, и происходит постепенное нарушение нормальных функций головного мозга. Другое название патологии – «церебральная сосудистая недостаточность».

Риск развития этого состояния значительно повышается с возрастом: чаще всего нарушения мозгового кровообращения возникают на фоне гипертонии или атеросклероза сосудов, а также сочетания этих заболеваний. К другим существенным факторам риска относится наличие сахарного диабета, лишнего веса или ожирения, остеохондроза шейного отдела позвоночника (из-за него пережимаются артерии), васкулита, некоторых заболеваний крови. Также играют роль хронические стресс и усталость, малоподвижный образ жизни, наследственность, перенесенные ранее черепно-мозговые травмы. Чаще от патологии страдают мужчины.

Основные симптомы и признаки

Опасность хронического нарушения мозгового кровообращения в том, что проявления начальной стадии заболевания неспецифические и зачастую слабо выражены. Это могут быть нарушения сна, головокружения, общая слабость, перепады настроения, тревожность, рассеянность, снижение работоспособности, что нередко списывают на стресс или переутомление. 

Но в дальнейшем симптомы усиливаются и заставляют обратиться за медицинской помощью. Патология способна вызывать бессонницу, депрессивные состояния, раздражительность и нервозность, сильные головные боли, нарушение координации движений, расстройство речи, двоение в глазах, сонливость в дневное время, тремор конечностей. Симптомы часто обостряются после физического или эмоционального перенапряжения, а также после пребывания в душном помещении и при резкой смене погоды.

Если проявления болезни игнорировать, хроническая форма церебральной сосудистой недостаточности может перейти в острую и привести к инсульту и другим тяжелым последствиям.  

Как лечить нарушение мозгового кровообращения

терапевт Виктория Кокошко

Чаще всего для подтверждения диагноза назначаются ультразвуковая допплерография магистральных сосудов головы, КТ, МРТ, электроэнцефалография, ангиография, общий и биохимический анализы крови.

Терапия подбирается индивидуально, в зависимости от состояния пациента и сопутствующих заболеваний. В этом помогают как медикаменты (ноотропы, антиоксиданты, статины, антигипертензивные, сосудистые и метаболические препараты), так и различные виды физиотерапии, массаж, плавание, лечебная физкультура, диета. 

Но даже при улучшении самочувствия важно понимать, что, однажды возникнув, это заболевание не исчезает бесследно и нуждается в постоянном наблюдении, коррекции терапии и профилактике осложнений.

Самолечение и профилактика

  • ежедневно делайте зарядку для шеи (плавные и осторожные повороты, наклоны, вращения головы – подробные комплексы упражнений можно найти в интернете);
  • соблюдайте диету: минимум жареного, жирного, копченого, острого, соленого и сладкого, больше клетчатки, зелени, овощей, фруктов, ягод, рыбы, орехов;
  • делайте самомассаж волосистой части головы, ушей (особое внимание уделяйте мочкам), шеи и воротниковой зоны; 
  • освойте и регулярно выполняйте дыхательную гимнастику, вдвойне полезно делать ее на свежем воздухе;
  • будьте физически и умственно активны: делайте зарядку, больше ходите пешком, бегайте трусцой, плавайте, а также разгадывайте кроссворды, читайте, учите наизусть стихи;
  • нормализуйте сон и пейте достаточно воды.
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Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФИЛЬ

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