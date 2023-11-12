ДТП в Одесской области: пьяный водитель сбил подростка – что с пострадавшим?

По предварительной информации областного управления полиции, водитель автомобиля Ford Transit не учел дорожную обстановку и, не справившись с управлением, совершил наезд на 16-летнего местного парня, который шел по обочине дороги в попутном направлении.

Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и политравму.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что в момент совершения ДТП он был нетрезв.

В рамках начатого уголовного производства следователи поместили транспортное средство на арестплощадку и назначили ряд судебных экспертиз. Проводятся другие следственные действия.

Полицейские напоминают пешеходам о необходимости пользоваться светоотражающими аксессуарами, чтобы быть заметными в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а водителям – о запрете управлять авто в состоянии опьянения.

Как сообщалось ранее, 8 ноября в Измаильском районе 15-летний подросток, катаясь на подаренном отцом мотоцикле, сбил женщину и влетел в стену магазина. В итоге мотоциклист погиб, а его пассажира и женщину госпитализировали.

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