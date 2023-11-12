Одесская область: из-за парового котла обгорели муж, жена и ребенок

В селе Буциновка Раздельнянского района Одесской области случился выброс пара из отопительного котла, из-за чего пострадала семья, в том числе маленький ребенок.
Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.
По информации спасателей, сегодня утром в Службу спасения сообщили, что в результате парового выброса из отопительного котла получили термические ожоги мужчина 1989 года рождения, женщина 1995 года рождения и их шестилетний сын.
Все пострадавшие госпитализированы.
Напомним, ранее в Киевском районе Одессы в квартире вспыхнул пожар из-за оставленной на плите пищи, пострадал пятилетний ребенок.
Также сообщалось, что в Одессе трагически погиб мужчина во время ремонта своего автомобиля.