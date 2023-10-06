Диабет у детей: какую помощь можно получить в Одессе

В Одессе за последние годы наблюдается тенденция к росту заболеваемости сахарным диабетом среди детей. Если за весь 2022 год выявлено 42 новых случая, то в этом году такое количество детей заболело диабетом за 9 месяцев.

Сейчас в Одессе зарегистрировано 389 детей с сахарным диабетом, среди них 22 внутренне перемещенных ребенка, сообщили в горсовете.

В нынешнем году в Одессе сделан важный шаг в помощи детям с сахарным диабетом — впервые за счет городского бюджета закуплены инсулиновые помпы. Помпы вместе с расходными материалами уже получили 12 детей, еще 5 — получат их в течение следующей недели.

Установление инсулиновой помпы предупреждает развитие тяжелых осложнений сахарного диабета у детей, обеспечивает быструю и эффективную коррекцию уровня сахара в крови в автоматическом режиме и значительно облегчает жизнь детей с диабетом и их семей.

Устанавливают инсулиновые помпы в дневном стационаре центра им. Резника без госпитализации в больницу, что комфортно для детей и родителей.

На базе Центра Резника продолжается работа «Школы сахарного диабета» по поддержке детей с сахарным диабетом 1 типа и их семей. За 9 месяцев проведено: 20 групповых и 200 индивидуальных занятий для детей с диабетом и родителей, 95 прошли обследование в условиях дневного стационара, сообщили в мэрии.

Тревожные симптомы диабета у ребенка

Частое мочеиспускание. Оно не сопровождается болью, просто ребенок ходит в туалет слишком часто, иногда каждые 15-30 минут. Когда инсулин снижается до критических отметок, уровень сахара растет. Организм пытается избавиться от глюкозы, активно выводя ее с мочой.

Постоянная жажда. Частое мочеиспускание провоцирует потерю воды, как следствие — жажду. Дети на грудном вскармливании могут просить молоко, не отрываясь от груди. Присмотритесь! Это может быть признаком жажды, а не голода. Предложите ребенку воду, если он не отказывается, лучше сходить к врачу.

Чрезмерная усталость. Углеводы — главный источник энергии. Расщепляя их, организм получает необходимые запасы для развития, активности. При недостатке энергии возникает потеря жизненных сил. Ребенок обессилен, не может ничего делать. Маленькие дети перестают активно ходить, бегать, подростки быстро устают от учебы.

Снижение памяти, концентрации и внимания. Правильный обмен углеводов не только дает жизненную энергию, но и помогает умственным функциям. При диабете 1 типа без лечения память и внимание ухудшаются.

Потеря веса. В организме есть альтернативный источник энергии — жиры. Когда организм не может расщеплять углеводы, он активно расщепляет жир. Вес стремительно снижается. Побочным продуктом распада жиров является кетоновые тела. В большом количестве — это сильный токсин. Именно они провоцируют диабетический кетоацидоз — неотложное для лечения состояние. Без медицинского вмешательства кетоацидоз может привести к коме. Характерные признаки его развития — рвота, и запах ацетона изо рта.

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