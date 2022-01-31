Спроси у доктора: какие продукты предупреждают инсульт?

«Одесская жизнь» обратилась к врачу, чтобы узнать о том, какие продукты могут снизить риск возникновения инсульта.



Меня интересует, какие продукты снижают риск возникновения инсульта? И правда ли, что в этом плане очень полезно оливковое масло?» Елена Ляшко, с. Каменское

На вопрос читательницы отвечает врач-терапевт Виктория Кокошко:

— Действительно, есть ряд продуктов, регулярное употребление которых предотвращает образование склеротических бляшек и даже разрушает их, тем самым снижая риск инсульта. В частности, это овощи семейства крестоцветных: брюква, репа, редис, хрен, кресс-салат, но особенно полезна капуста – белокочанная, брокколи, брюссельская и цветная. Если постоянно включать эти овощи в рацион, риск возникновения инсульта снижается практически на треть.

Ощутимо (почти на 25 процентов) снижают возможность развития опасного заболевания и цитрусовые: апельсины, лимоны, мандарины, а также свежий сок из этих плодов. Схожим действием на организм обладают и зеленые листовые овощи.

Полезны для профилактики инсульта и продукты, богатые пектинами: соки с мякотью, свежие овощи, фрукты, натуральный мармелад. Цельные крупы и хлеб из муки грубого помола способствуют выведению из организма токсинов и предупреждают развитие атеросклероза, а значит – и возникновение инсульта.

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Поддерживать в норме холестериновый обмен помогают также яичные желтки, рыба, зеленый горошек, морковь, гречка, дыни, арбузы. Кроме того, для эффективной работы мозга и замедления процессов старения надо есть мясо птицы, печень, творог, кефир, йогурт, овсянку, семечки, орехи, кукурузу, какао, горький шоколад.

Что касается вашего вопроса об оливковом масле, то оно действительно очень полезно. Оливковое масло содержит много ненасыщенных жиров, которые отвечают за здоровье ряда органов и систем нашего организма, в том числе, и за состояние сосудов и баланс холестерина. Недаром люди, живущие в странах на побережье Средиземного моря, редко страдают сосудистыми заболеваниями. Поэтому старайтесь употреблять нерафинированное оливковое масло первого холодного отжима как можно чаще. Хотя справедливости ради стоит отметить, что ненасыщенные жиры содержатся и в других растительных маслах: подсолнечном, соевом, льняном, кукурузном — при условии, что это также нерафинированные масла холодного отжима.

Хочу также обратить ваше внимание на то, что в погоне за максимально полезным рационом важно хотя бы примерно подсчитывать калории. Ведь переедание ведет к появлению лишнего веса, который тоже – один из факторов риска возникновения инсульта. Поэтому рекомендую вам питаться часто, но дробными порциями и ужинать не позже, чем за три часа до сна.

Подготовила Ирина Лебединец

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