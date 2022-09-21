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Искать работу стало намного проще: заработал «Единый портал вакансий»

Искать работу стало намного проще: заработал «Единый портал вакансий»

В Украине уже заработал «Единый портал вакансий» – инструмент, который значительно облегчит поиск работы. Там объединены вакансии государственной службы занятости и крупнейших сайтов по поиску работы.

Об этом сказано в сообщении Кабинета министров Украины.

Новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты. Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны.

Создание портала было инициировано Министерством экономики и Государственной службой занятости весной 2022 года. В конце мая был подписан договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии между Министерством экономики, Государственной службой занятости и 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству: work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com. Результатом сотрудничества стало создание «Единого портала вакансий»: https://jobportal.dcz.gov.ua/

«Трудоустройство – чрезвычайно актуальная сегодня проблема для многих украинцев. Особенно тех, кто вынужден был покинуть свои дома из-за боевых действий в своем регионе и переехать. В то же время бизнес, который из-за войны войны изменил локацию, а также предприятия, которые открываются или расширяются, в том числе с помощью наших грантовых программ, нуждаются в рабочей силе. Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План Восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн. 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет. Следовательно, «Единый портал вакансий» будет очень полезен и в будущем», – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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