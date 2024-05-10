Невидимые мосты: как разрушить стереотипы и подружиться с ребенком с инвалидностью

«В любую погоду наши воспитанники в восемь утра уже на пороге, — рассказывает заведующая Анна Манолова, — Они идут сюда, ведь главное для них — общение».

Нашим детям интересно все!

— Эти дети требуют круглосуточного внимания, поэтому для каждой мамы оставить своего ребенка под присмотром социальных педагогов — это возможность трудоустроиться или просто заняться бытовыми делами, — рассказывает Анна Владимировна. — Утром наши воспитанники задают каждому из нас вопрос: «Как дела?». И это не просто из любезности. Им действительно все интересно: как прошел мой вечер, что я готовила? У нас есть программа занятий по социальной реабилитации. Учим навыкам личной гигиены, поддержанию надлежащих жилищных условий и тому подобное. Мы рисуем, конструируем, лепим, слушаем музыку: дети с инвалидностью — еще те меломаны!

Суеверия и страх — от незнания

Анна Манолова отмечает, что до сих пор в обществе в отношении людей с инвалидностью существуют предрассудки:

— Например, испокон веков беременной женщине не разрешали смотреть на человека с инвалидностью — «чтобы такой же младенец не родился», — рассказывает педагог. — Бывает, что некоторые родители, увидев у ребенка с инвалидностью неконтролируемое слюноотделение или необычную пигментацию кожи, немедленно запрещают общаться с ним собственному ребенку. Этот страх — от неосведомленности, от элементарного незнания, как правильно себя вести.

Совпадают ли слова с действиями?

Издание «Одесская жизнь» провело опрос в Ренийской громаде, в котором приняли участие более двухсот человек. 75% из них считают, что люди с инвалидностью нуждаются как в финансовой помощи, так и в достойном отношении общества — это не менее важно.

— Одно дело — сказать, а другое — осознать это, — отметила Анна Манолова, — Кто из этих людей готов «наводить мосты», общаться, оказывать помощь?

В последнее время все больше родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, начинают самостоятельно углубляться в проблему — читают, общаются со специалистами, даже становятся профессиональными логопедами, психологами и делятся опытом. Появились специализированные санатории, такие как «Хаджибей». Большую роль сыграл так называемый «Дом с ангелом» — реабилитационный центр имени Бориса Литвака. К сожалению, в период большой войны специальные учреждения вынуждены ограничить свою деятельность. Но еще хуже то, что многие специалисты, работающие с детьми с инвалидностью, уехали за границу.

Как правильно контактировать с ребенком?

Мы попросили Анну Манолову дать конкретные советы для разных случаев.

Если ребенок отстает в развитии

— Если вы хотите, например, угостить ребенка лакомством, прежде всего надо обратиться к тому, кто его сопровождает: «Можно ли узнать, как зовут вашего ребенка? Можно ли угостить его яблоком?» И вам подскажут, как лучше подойти к ребенку, чтобы он не испугался и пошел на контакт.

С синдромом аутизма

— Это дети, которые живут в своем мире, при этом очень тонко чувствуют незнакомых людей. Как правило, они «неприкасаемые». Нельзя просто подойти и обратиться к ребенку с аутизмом: он может испугаться, заплакать, закричать. С такими детьми лучше общаться через взрослых, которые их сопровождают.

Одесская область — многонациональный край: спросите, на каком языке ребенок разговаривает дома? С ребенком лучше говорить на его родном языке, тогда больше шансов, что он пойдет на контакт.

Бывает, что ребенок с синдромом аутизма на игровой площадке может некорректно повести себя с другими детьми. Не надо ругать его — подойдите к родителям и вежливо обратите внимание на ситуацию.

С синдромом Дауна

— Многие называют таких деток «солнечными» — лучше говорить так, чем «даун», что больно для родителей. Еще лучше вообще избегать каких-либо определений. Эти дети любвеобильные, они хотят внимания и очень открыты. В своих эмоциях не контролируют себя и могут обнять так сильно, что даже сделают больно. Надо за этим следить. Не предлагайте им вкусности без разрешения родителей — у них часто бывают нарушения пищеварения, и ваше угощение может навредить. Просто пообщайтесь.

Гиперактивные дети

— Им трудно концентрировать внимание. Они бегают, прыгают, могут кричать, ругаться, драться. Это вас, постороннего человека, может раздражать. Родители пытаются «погасить» эту энергию, но вы ничем не поможете. Можно сделать отвлекающий маневр: «Посмотри, какой яркий одуванчик». Но если вас не просят о помощи, пройдите спокойно мимо — это вас не касается.

С психическими нарушениями

— Эти дети живут в своем мире — это надо понять и принять. Но очень остро на ваши слова отреагируют родители, опекуны, если вы каким-то образом выразили неуважение к их ребенку. И помните: дети чувствуют интонации голоса. Если хотите пообщаться, то интонация должна быть ровной, доброжелательной.

Ребенок может трогать вашу одежду, сумку. Не пугайтесь — вам не навредят, на такой контакт можно идти. Если для вас это неприемлемо, просто скажите спокойно: «Давай мы не будем касаться друг друга».

С физическими расстройствами

— Большинство таких людей крепкие духом. Нередко они развивают такие навыки, которые большинству недоступны. Например, у людей с плохим зрением развивается великолепная память. Жалость к таким людям неуместна, наоборот, посочувствуйте себе: имея все возможности, вы ленитесь и не развиваете свои способности.

Дети и взрослые с физическими проблемами не принимают чувство жалости, они стремятся к достойному отношению. И вполне справедливо! Вы поймете это, если пообщаетесь с ними. Эти люди обычно очень начитанные, коммуникабельные, но в своем кругу. Если такой ребенок готов с вами общаться, то устройтесь покомфортнее, найдите скамейку в парке, чтобы говорить глаза в глаза. Большинство таких людей открыты и готовы делиться своими знаниями. Проявите свое уважение: пожмите руку, похвалите за то, что, например, в этот день ваш визави преодолел большое расстояние.

«Капризы» в общественном месте

Знакомая ситуация: ребенок топает ногами и кричит. Или упал в магазине на пол и лежит. В чем проблема, вы, посторонний человек, не знаете. У ребенка может быть, например, приступ эпилепсии. Пытаясь его поднять, вы, не зная причин, можете нанести вред.

Просто спросите сопровождающего, не нужна ли ваша помощь.

А еще некоторые взрослые, видя, как ребенок «бастует», сразу реагируют фразой: «А я сейчас тебя заберу». Ни в коем случае так не говорите: этим вы только умножите детские страхи.

Не будьте навязчивыми

— Особый такт следует проявлять к семьям, где растут дети с инвалидностью. Даже если мама — сильная, целеустремленная, она все равно нуждается в поддержке.

К сожалению, многие мамочки, встретившись с неприятием общества, замыкаются в себе. Тогда нужна помощь психолога, который научит правильно воспринимать ситуацию.

Всем советую не быть навязчивыми, не давать непрошеных советов. Если ваш ребенок подошел к ребенку с инвалидностью, не мешайте — пусть общаются, делятся игрушками. Я, например, очень рада, когда мой сын после уроков приходит в наше отделение и общается с мальчиками и девочками. Потом он мне такие моменты открывает, о которых я, дипломированный специалист, даже не догадываюсь. Очень хорошо, что в детских садах и школах Украины работают инклюзивные группы и классы. Дети в основном лучше умеют найти общий язык со своим сверстником с инвалидностью. Они даже подсказывают педагогам, как себя вести.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»