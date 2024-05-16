Прогноз синоптиков на 17 мая: не очень прохладно и немного ветрено

Завтра, в пятницу, 17 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным.
Прогноз погоды в Одессе на 17 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°C, днем 17-19°C.
Температура морской воды 13-14°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°C, днем 17-22°C.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.