Как оформить инвалидность во время военного положения

Чтобы пройти МСЭК, необходимо получить направление от лечащего врача (форма 088/о). Обратите внимание: заключение декларации при этом не обязательно.

Важно: в случае необходимости осмотра пациента, который не может прибыть на комиссию, члены комиссии сами выезжают в медучреждение или к пациенту домой.

Также для упрощения проведения МСЭК во время войны Кабмин принял принято постановление, предусматривающее в некоторых случаях установление инвалидности заочно, независимо от места регистрации, проживания или пребывания человека.

В случае невозможности прохождения повторного осмотра, который пришелся на период действия военного положения, этот осмотр переносится сроком не позднее шести месяцев после его отмены.

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