«Ты как?»: в Одессе начал работу кабинет бесплатной психологической помощи

Поскольку в нынешних реалиях все больше людей обращаются за помощью к психологам, в Одессе открыли бесплатный кабинет психологической помощи, где одесситы смогут улучшить свое ментальное здоровье.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Кабинет психологической помощи открыли в Центре первичной медико-санитарной помощи №16. Именно таким образом в Одессе реализуют Всеукраинскую программу ментального здоровья «Ты как?», инициированную первой леди Украины Еленой Зеленской.

Очень важно, чтобы украинцы обратили внимание на свое эмоциональное состояние и взяли на себя ответственность за него. А программа ментального здоровья «Ты как?» поможет находить в себе силы каждый день, научиться заботиться о себе, овладевать стрессом, тревогой, гневом и т.д. Своевременная консультация психолога сохранит нервы и наладит эмоциональное состояние, —

считает психолог ЦПМСП №16 Ирина Лукьяненко.

Психолог ЦПМСП №16 ведет прием по адресу: ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2, кабинет 327.

Прием производится по предварительной записи по телефону: (063)185 91 66.

Психологическая помощь предоставляется на безвозмездной основе.

Кроме того, в горсовете сообщили, что в рамках реализации программы «Ты как?» в Одессе все Центры первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП), детские поликлиники и детский консультативно-диагностический центр им. академика Б.Я. Резника уже заключили соглашения с НСЗУ и будут проводить сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи.

Кроме того, на базе ЦПМСП №4 и №5 в сотрудничестве с международной гуманитарной организацией FHI 360 созданы интегрированные центры, оказывающие медико-психологическую, социальную и юридическую помощь внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия, в том числе и вследствие военных действий на территории Украины.

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