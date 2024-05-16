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Одесская область: пункт пропуска «Рени» открыли после реконструкции (фоторепортаж)

Одесская область: пункт пропуска «Рени» открыли после реконструкции (фоторепортаж)

В Одесской области снова заработал международный автомобильный пункт пропуска «Рени». Его открыли после реконструкции.

Ремонтные работы на этом объекте продолжались два месяца. На пункте пропуска отремонтировали три этажа и фасад административного здания, а также обновили санитарные помещения, заменили дорожное покрытие, установили дорожные знаки и указатели.

Автомобильный пункт пропуска "Рени", пассажиры

Теперь в этом пункте пропуска смогут совместно работать украинские и молдавские контрольные службы.

Автомобильный пункт пропуска "Рени" после реконструкции

Как отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, это первый шаг в рамках реализации инициативы «зеленый коридор» между украинским пунктом пропуска «Рени», молдавским «Джурджулешты» и румынским «Галацом».

Автомобильный пункт пропуска "Рени", автобус

«Запуск совместного контроля на украинской стороне позволит увеличить пропускную способность этого участка границы. Сейчас через «Рени» проходит не более 50 грузовиков в сутки. Наша цель – увеличить это количество по меньшей мере вдвое. Следующим шагом в рамках инициативы «зеленый коридор» должен стать запуск скоординированного» контроля на румынском пункте вместе с молдавскими коллегами — это откроет быстрый путь и коридор в румынский порт Галац»,

– отметил чиновник.

Помимо грузовиков, общий контроль будут проходить автобусы, для них на пункте пропуска предусмотрена отдельная полоса с терминалом, что позволит уменьшить время ожидания для пассажиров.

Автомобильный пункт пропуска "Рени" снова открыт

Источник: Суспільне Одеса

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