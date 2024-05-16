Головне — не жалість, а повага: психолог розповіла як правильно взаємодіяти з людьми з інвалідністю

Людмила Компан займається психологією майже 30 років. Набула досвіду, впроваджуючи психологію в освітній процес. Надавала методичну, практичну допомогу молодим спеціалістам психологічної служби.

Зараз здобуває спеціальність «ресурсний психолог» (супервізор, фахівець з питань психічного здоров’я та психосоціальної підтримки). Проект фінансується через ЮНЕСКО урядом Японії.

Що потрібно людям з інвалідністю?

Психолог відзначила, що значна частина опитаних висловились про гідне ставлення оточуючих до людей з інвалідністю. Це засвідчує сприйняття цієї категорії громадян як повноправних членів суспільства.

— Також більшість респондентів вважає, що люди з вадами здоров’я потребують фінансової, медичної та психологічної допомоги. Дійсно, з дорожнечею ліків основною проблемою є недостатній розмір соціальних виплат, допомоги від держави. Обов’язок займатися вирішенням цих питань покладається на місцеву владу. Стосовно психологічної допомоги, то її потрібно надавати індивідуально, бо емоційно важко працювати з групою людей з вадами здоров’я, — розповіла психолог. — Сьогодні психологічної допомоги найперше потребують військові та жителі, котрі отримали каліцтво внаслідок війни, щоб безболісно адаптуватися у суспільство. Також значних обертів набирає таке явище, як панічні атаки. Зазначу, що зазвичай психолог працює із психічно здоровими людьми, у яких в якийсь момент життя виникли певні труднощі.

Коли є бар’єрність – тоді є інвалідність

Великий відсоток опитуваних відзначили, що у громадах збільшилась кількість людей з інвалідністю.

Респонденти часто бачать людей цієї категорії та мають їх у своєму оточенні.

— Людмило Семенівно, що заважає людям з вадами здоров’я стати повноцінними членами суспільства?

— На жаль, люди з інвалідністю мають певні перешкоди, бар’єри, які не дозволяють їм бути інтегрованими у суспільство й брати участь у житті родини.

Які це бар’єри?

Перший – це фізичні обмеження людей з інвалідністю, які ізолюють їх від навколишнього середовища.

Другий – трудова ізоляція: через патологію індивід має вкрай вузький доступ до робочих місць або не має його зовсім.

Третім бар’єром виступає малозабезпеченість.

Інформаційний бар’єр – це четверта перешкода.

П’ятий бар’єр – емоційний – складається з непродуктивних емоційних реакцій навколишніх із приводу людини з інвалідністю. Це цікавості, глузування, незручності, почуття провини, гіперопіки, страху тощо та емоцій самого індивіда: жалість до себе, недоброзичливість до навколишніх, очікування гіперопіки, прагнення обвинуватити когось у своєму дефекті, прагнення до ізоляції. Подібний комплекс ускладнює соціальні контакти в процесі взаємин особи з інвалідністю і його оточення.

Тому для того, щоб покращити життя людей з інвалідністю у суспільстві, слід допомагати їм долати ці перешкоди. Коли їх немає, то людина іде вчитися, працювати або відвідувати культурні заклади, а не «стрибати» через бар’єри.

Що радить психолог?

— Головне у спілкуванні з людьми з інвалідністю — це неписані правила комунікації. Тому перш ніж допомогти, запитайте. Бо не всім, хто має інвалідність, від вас потрібна допомога. Адже дорослі з інвалідністю хочуть, щоб їх сприймали як незалежних людей. Пропонуйте допомогу, тільки якщо людина має в ній потребу. І якщо ви дійсно хочете допомогти, почекайте, доки допомогу приймуть, а потім спитайте, що саме робити, коли та як, — радить Людмила Компан.

Також психолог застерігає щодо фізичного контакту. Тобто не варто торкатися людини з інвалідністю, її візка, тростини.

Треба завжди говорити безпосередньо з особою з інвалідністю, а не з її супровідником.

Звертатися до дорослих людей з інвалідністю як до рівних.

Звертатися на «ти», тільки якщо ви добре знайомі.

Коли говорите з людиною, яка пересувається на візку чи на костурах, розташуйтеся так, щоб ваші очі були на одному рівні із очима співрозмовника.

Уникати образливих слів, таких як жертва, прикутий, сліпий, каліка, неповноцінний, хворий. Натомість кажіть: людина з інвалідністю, людина з травмою хребта, з порушеннями зору.

І насамкінець, якщо в чомусь сумніваєтесь — покладіться на здоровий глузд. Будьте спокійними та привітними. Поважайте людину, і все буде гаразд!

— Нам слід вчитися у людей з інвалідністю не лише виживати, а й повноцінно жити, вміти співчувати і знаходити сили допомагати іншим. Ми всі HOMO SAPIENS! Важливо не забувати про це, — зазначила Людмила Семенівна.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»