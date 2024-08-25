Новости Одессы и Одесской области

Летний театр Городского сада: море пива, сувениры и сбор на ВСУ (фоторепортаж)

Летний театр Городского сада: море пива, сувениры и сбор на ВСУ (фоторепортаж)

В Летнем театре одесского Городского сада третий день проходит фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival. Это – Марафон благотворительных ярмарок крафтовых производителей Украины «Несокрушимые».

Море крафтового пива, сувениры, вкусности, великолепная музыкальная программа. И главное – сбор средств на помощь тем, кто защищает Украину.

Фестиваль… Какое мирное слово! Но сейчас, во времена полномасштабной войны, оно наполнено и другим содержанием, и проходит с напоминанием о ближайших убежищах.

Но вот слышу от ребенка: «Это у нас праздник?!». Да, праздник. Потому что выходной, лето, музыка…

Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, за стойкой
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, Летний театр
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival в Одессе
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, посетители
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, 25 августа 2024

И на фестивале (вход бесплатный) есть чем полюбоваться, детям – поиграть и угоститься вкусностями, взрослым – почувствовать и оценить вкус холодного пива от крафтовых производителей, а еще выбрать сувенир или какую-нибудь полезную вещь. А может, просто что-то на память.

«Ярмарка имеет компактный формат, созданный в лучших традициях фестиваля! Гостей ждет живописная локация и как всегда отличная музыкальная программа! Самая вкусная крафтовая продукция со всей страны от лучших представителей малого бизнеса! Как всегда, соберутся производители крафтовой продукции и уличные шеф-повара, которые вновь объединятся для вас в одном месте, чтобы напоминать всему миру, что мы крепко держимся, потому что мы несокрушимы, и при этом умеем наслаждаться жизнью! На площадке будут созданы гостевые зоны и много мест для отдыха», – отмечают организаторы.

Все так и есть… На фестивале – особая атмосфера, которая нравится всем, кто сюда пришел.

Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, ТаврияВ
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, тент
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, Херсон
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, сувениры
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, шашлык

Людей много. Присматриваюсь: люди стали чаще улыбаться. Такое действо действительно настраивает на улыбку, хорошее настроение и уверенность в Победе.

Кстати, напомним, что подобный фестиваль проходит в Одессе во время войны уже не первый раз.

Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, столики, посетители
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, закуски
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, Ждун
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, торговля сувенирами
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, украшения
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, игрушки

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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