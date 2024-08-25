Летний театр Городского сада: море пива, сувениры и сбор на ВСУ (фоторепортаж)

Море крафтового пива, сувениры, вкусности, великолепная музыкальная программа. И главное – сбор средств на помощь тем, кто защищает Украину.

Фестиваль… Какое мирное слово! Но сейчас, во времена полномасштабной войны, оно наполнено и другим содержанием, и проходит с напоминанием о ближайших убежищах.

Но вот слышу от ребенка: «Это у нас праздник?!». Да, праздник. Потому что выходной, лето, музыка…

И на фестивале (вход бесплатный) есть чем полюбоваться, детям – поиграть и угоститься вкусностями, взрослым – почувствовать и оценить вкус холодного пива от крафтовых производителей, а еще выбрать сувенир или какую-нибудь полезную вещь. А может, просто что-то на память.

«Ярмарка имеет компактный формат, созданный в лучших традициях фестиваля! Гостей ждет живописная локация и как всегда отличная музыкальная программа! Самая вкусная крафтовая продукция со всей страны от лучших представителей малого бизнеса! Как всегда, соберутся производители крафтовой продукции и уличные шеф-повара, которые вновь объединятся для вас в одном месте, чтобы напоминать всему миру, что мы крепко держимся, потому что мы несокрушимы, и при этом умеем наслаждаться жизнью! На площадке будут созданы гостевые зоны и много мест для отдыха», – отмечают организаторы.

Все так и есть… На фестивале – особая атмосфера, которая нравится всем, кто сюда пришел.

Людей много. Присматриваюсь: люди стали чаще улыбаться. Такое действо действительно настраивает на улыбку, хорошее настроение и уверенность в Победе.

Кстати, напомним, что подобный фестиваль проходит в Одессе во время войны уже не первый раз.

Фото автора